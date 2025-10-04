Uralter, länglicher, 200 Meter langer Alienschädel unter dem Ozean in Baja California (Video)

Der Screenshot oben zeigt die heutige Karte, der Screenshot unten stammt aus dem Verlaufsarchiv von Google Maps von vor einigen Jahren. Von Scott C. Waring

Koordinaten 24.250739,-110.154545

Vor 10.000 Jahren (ca. 8000 v. Chr.) befand sich dieser Schädel über dem Wasser.

Es war die Spätsteinzeit in Mesoamerika. Die Menschen waren noch Jäger und Sammler und begannen allmählich, frühe Nutzpflanzen wie Mais, Bohnen und Kürbisse anzubauen.

Eine Schädelskulptur symbolisierte nicht nur den Tod – sie verkörperte den Kreislauf des Lebens, Opfer, Wiedergeburt und göttliche Macht.

Sie erinnerte die Menschen daran, dass das Leben vergänglich ist, sie aber durch Rituale dazu beitragen konnten, das Universum im Gleichgewicht zu halten.

Sie haben das nicht für uns geschaffen, sondern als Erinnerung daran, dass es ihr Territorium, ihr Land ist, das ihnen für immer gehört.

Video: