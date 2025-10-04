Geheimnisse der Zeitsprünge: Der Mann, der das Jahr 1966 besuchte

Zeitsprünge, auch als Zeitverschiebungen oder Zeitkrümmungen bekannt, sind ein Phänomen, bei dem eine Person eine plötzliche Verschiebung von Zeit und Raum erlebt.

Dies kann sich als Gefühl äußern, in eine andere Zeit oder an einen anderen Ort versetzt zu werden, oder auch als kurzer Blick in die Vergangenheit oder Zukunft. Das Phänomen wurde im Laufe der Geschichte und in verschiedenen Kulturen immer wieder beschrieben und war Gegenstand zahlreicher Debatten und Spekulationen.

Am Mittwoch, dem 11. Juni 1997, tobten heftige Gewitter über Wirral im Nordwesten Englands, und am Himmel über Hoylake gab es ein dramatisches Lichtspiel, als seltsame, gegabelte Blitze mit einem lauten Knistern und Zischen seitwärts über die Wolken huschten.

Als der Donner die vier Ecken der Halbinsel erschütterte, verschwand ein 67-jähriger Witwer namens Jimmy aus seinem Haus und wurde zuletzt bei einem Spaziergang in der Nähe der Hoylake-Promenade gesehen.

Jimmy wurde zu dieser Zeit wegen einer klinischen Depression behandelt und seine beiden Söhne Roger und Martin fuhren herum und suchten nach ihm.

Roger dachte, sein Vater hätte sich vielleicht dazu entschlossen, auf Wanderschaft zu gehen und eine Kneipentour zu unternehmen, doch Martin, der immer ein Pessimist war, befürchtete, sein Vater würde als Landstreicher „abseits der Zivilisation“ leben, nur um unabhängig zu sein.

Die Söhne konnten ihren verschwundenen Vater nicht finden. Am nächsten Tag starteten sie eine neue Suche, da die Feuerwehrleute in der Gegend mit Anrufen überhäuft wurden, um Wasser aus den durch den biblischen Sturm überfluteten Gebäuden abzupumpen und verstopfte Abwasserkanäle zu reparieren.

Auch die Polizei hatte mit der gewaltigen Aufräumaktion und dem dadurch verursachten Chaos auf den Straßen von Wirral alle Hände voll zu tun.

Aus heiterem Himmel sah Roger seinen Vater Jimmy mit einem Lächeln im Gesicht den King’s Gap entlangschlendern – etwas, das er schon lange nicht mehr gesehen hatte. Er hielt an, rief seinem Vater etwas zu und stieg aus dem Auto. Jimmy stand da und strahlte immer noch.

„Papa, wo zum Teufel warst du? Martin und ich haben dich überall gesucht!“, sagte Roger und umarmte seinen Vater, der mit einer seltsamen und schockierenden Antwort zurückkam: „Ich glaube, ich bin gestorben und in den Himmel gekommen, Junge.“

Roger hätte ihn beinahe von sich gestoßen, als er überrascht zurückwich. „Was?“

Jimmy war nicht sehr zusammenhängend und faselte ununterbrochen über Hoylake Sands, Eiscreme und wie er in die Vergangenheit zurückgekehrt sei.

„Steig ins Auto, Dad“, sagte Roger und führte seinen grinsenden, gut gelaunten Vater sanft ins Auto.

Als sie nach Hause kamen, war Martin so wütend auf seinen Vater, weil er herumgeirrt war, ohne eine Nachricht zu hinterlassen, wohin er ging, aber Roger flehte seinen Bruder an, einen Moment lang den Mund zu halten, damit ihr Vater sagen könne, wo er gewesen sei.

Es war eine bizarre Geschichte.

Jimmy hatte sich um 23 Uhr aus seinem Haus in Hoylake geschlichen und war in den sintflutartigen Regen geraten.

Er fühlte sich von den Blitzen, die durch die schwarzen und grauen Gewitterwolken zuckten, fast hypnotisiert, und dann sah er über sich ein helles Licht, das er für eine Nahtoderfahrung hielt. Das Licht war blendend und heiß, und Jimmy erkannte langsam, dass es die Sonne war – eine gleißend brennende Sommersonne an einem Himmel, der jetzt babyblau war.

Er sah einen roten, rautenförmigen Drachen am Himmel hängen, und dann senkte Jimmy den Blick – und da war Hoylake Sands, voll mit Menschen in der farbenfrohen Kleidung von damals – für Jimmy sah es aus wie in den späten 1950er oder 1960er Jahren.

Er traute seinen Augen nicht. Einen Moment lang dachte er, dies sei der Himmel – alles war so, wie er es in Erinnerung hatte, als er ein junger Mann war, damals in seinen Dreißigern, als er sich nie um seine Gesundheit sorgen musste und das Leben so wunderbar einfach war.

Jimmy eilte zum Sand hinunter und spürte, wie die glühende Hitze der Sonne seine nassen Kleider trocknete. Er konnte nicht aufhören zu lächeln; die schreckliche Depression, die sein Leben getrübt hatte, war nun verflogen.

Die anfängliche religiöse Überzeugung, dass dies eine Art nostalgisches Paradies sei, verflog schließlich, und Jimmy erkannte, dass er irgendwie in der Zeit zurückgereist war. Aus Gesprächen mit verwirrten Leuten erfuhr er, dass er sich im Jahr 1966 befand.

Die Leute, die mir von Zeitsprüngen berichten, scheinen zwei Gruppen anzugehören: diejenigen, die Angst davor haben, in der Vergangenheit (und gelegentlich auch in der Zukunft) festzustecken, und diejenigen, die in einer vergangenen Zeit bleiben wollen, weil sie das Gefühl haben, dass die Zeiten damals besser waren – Jimmy gehörte zu dieser letzteren Gruppe.

Er hatte zwei Söhne und wusste, dass er sie schrecklich vermissen würde, aber Hoylake 1966 an einem glühend heißen Tag zu sehen und einen Blick auf einige der Charaktere zu erhaschen, die er aus seiner Jugend kannte (wie den alten Mr. Prescot aus der nahegelegenen Market Street), war für ihn schlichtweg eine Utopie.

Jimmy hörte die Musik der Beatles aus einem kleinen Transistorradio neben einer sonnenbadenden Dame und musste weinen. War das alles nur ein Traum?

Er hockte sich hin und wollte etwas Sand umklammern, um sich zu vergewissern, dass es echt war, als ihm ein Kind versehentlich einen Wasserball ins Gesicht kickte.

Er lachte, als sich das Kind entschuldigte. Er blickte zum Eisstand und wusste, dass er mit der Kreditkarte in seiner Tasche keinen Ninety-Niner kaufen konnte – er war pleite. Jimmy verbrachte einige Zeit am Strand und fürchtete sich die ganze Zeit vor dem Jahr 1997.

Er ging weg und schlenderte schließlich zur Market Street und blieb vor dem Woolcraft Shop stehen, wo Jimmys Mutter und Tante immer Wolle kauften, um Pullover für ihn und seine Brüder zu stricken. Er schaute auch bei der Trustee Savings Bank an der Ecke Wood Street vorbei, bevor er den Baumarkt besuchte, in den ihn sein Onkel immer zum Schrauben und Nägeln schickte.

Und dann, als ein Pink Paraffin-Van an Jimmy vorbeifuhr, verschwand alles.

Genau wie er es befürchtet hatte, war das langweilige, nieselige Jahr 1997 zurück, und zuerst wollte er umkehren und ins Jahr 1966 zurücklaufen, doch dann hatte er das Gefühl, als hätte ihn eine höhere Intelligenz – vielleicht Gott – ins Jahr 1966 zurückgeschickt, nur um ihm zu zeigen, was für ein Mensch er trotz der Jahre der Depression und Angst im Grunde seines Herzens noch immer war.

Nun, Jimmys Söhne bestanden darauf, dass er seinen „Quacksalber“ aufsuchte, weil sie, nachdem sie von seiner „Zeitreise“ gehört hatten, nun wirklich um seine geistige Gesundheit fürchteten.

Doch als Jimmy in aller Ruhe mit seinem Arzt über sein Erlebnis sprach, schien der Allgemeinmediziner fasziniert und sagte, er glaube, Jimmy habe den Spaziergang in die Vergangenheit nicht halluziniert, sondern sei irgendwie – durch ein Phänomen, das noch darauf warte, von der Wissenschaft entdeckt zu werden – in das Jahr 1966 gereist.

„Ich habe immer noch die Turnschuhe mit dem Sand darin“, sagte Jimmy nachdenklich, „den Sand von 1966 – das einzige Stück meiner Vergangenheit, das ich retten konnte, und ich werde diesen Sand in Ehren halten, und ich weiß, dass manche Leute vielleicht sagen, ich sei verrückt, aber es ist mir egal, was sie sagen oder denken, ich war wieder dort, Doktor.“

Zeitverschiebungen sind mittlerweile wissenschaftlich anerkannt. Es gibt Arten kleiner Verschiebungen im Raum-Zeit-Kontinuum, die durch Gravitationswellen verursacht werden. Diese wurden erstmals im September 2015 richtig beobachtet. Seitdem haben Wissenschaftler immer mehr darüber gelernt, wie diese Wellen Zeit und Raum durcheinanderbringen können.

Sie haben außerdem entdeckt, dass sich die Raumzeit selbst schneller als das Licht ausdehnen kann, obwohl die Leute behaupten, nichts könne sich schneller als das Licht bewegen.

Dies verstößt nicht gegen die Gesetze der Relativitätstheorie, da sich nichts physisch durch den Raum bewegt, sondern der Raum selbst sich ausdehnt. Einige Physiker glauben, dass diese kleinen Entdeckungen uns eines Tages zu einer Maschine führen werden, die so ausgefeilt und leistungsfähig ist wie der Large Hadron Collider, der es uns ermöglichen wird, die Vergangenheit zunächst im Fernsehen zu übertragen und sie dann persönlich zu besuchen.

Ich hoffe aufrichtig, dass sie eine solche Maschine für friedliche Zwecke einsetzen.