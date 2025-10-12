Seit über 24 Stunden völlige Stille.

Keine Frequenzen. Keine Diagramme. Kein offizielles Statement.

Doch während die Messsysteme schweigen, spürst du es im ganzen Körper. 🌍💥

💫 Druck im Kopf.

💫 Vibrationen in den Zellen.

💫 Emotionen ohne Grund.

💫 Schlaflosigkeit trotz Erschöpfung.

Das ist kein Zufall.

Die Erde entlädt – und mit ihr alles, was du nicht mehr mittragen sollst.

Jetzt ist der Moment, dich energetisch zu reinigen, bevor sich all das festsetzt.

Sonnenaktivität

Die Sonnenaktivität ist zu Beginn des Wochenendes gering, nur kleinere C-Flares wurden registriert. Sowohl AR 4246 als auch 4248 zeigten in den letzten 24 Stunden ein punktuelles Wachstum und werden weiterhin beobachtet.

Ein Sonnenfleck taucht nun am südöstlichen Rand auf und scheint mit den Überresten der alten Regionen 4217 oder 4224 in Verbindung zu stehen.

Interessant ist auch eine große Protuberanz, die am nordöstlichen Rand ins Blickfeld rückt. Alle Bilder mit freundlicher Genehmigung von SDO/HMI und GOES SUVI.