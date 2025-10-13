Das sagen die 5.000 Jahre alten altägyptischen Hieroglyphen in Australien

Die komplizierten Symbole, die als GOSFORD GLYPHS bezeichnet werden, wurden vermutlich vor etwa 5.000 Jahren von den alten Ägyptern eingemeißelt, die Australien besuchten.

Von vielen als Schwindel betrachtet, von anderen als ultimativer Beweis für die transozeanischen Reisen der alten Ägypter, hat die seltsame Symbolsammlung bei Forschern auf der ganzen Welt zu unterschiedlichen Ansichten geführt.

Eines der umstrittensten Themen der modernen Geschichte ist die Frage, ob es fortgeschrittenen antiken Zivilisationen wie den alten Ägyptern gelang, die Welt zu umrunden.

Zahlreichen „Beweisen“ zufolge war die Zivilisation des alten Ägypten äußerst hoch entwickelt, was es ihnen ermöglichte, leistungsstarke transozeanische Schiffe zu bauen, die sie laut zahlreichen Autoren möglicherweise nicht nur auf den amerikanischen Kontinent, sondern auch nach Australien gebracht haben.

Erinnern Sie sich an den Artikel der Arizona Gazette, in dem sensationell behauptet wurde, das Smithsonian Institute habe die Entdeckung einer altägyptischen Kolonie im Grand Canyon vertuscht ? Nun, das ist anscheinend nicht die einzige überraschende Entdeckung.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die DNA altägyptischer Mumien Spuren von Tabak und Kokain enthält.

Dies ist umstritten, denn historisch betrachtet waren diese Pflanzen ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent und nicht in anderen Teilen der Welt verbreitet.

Der vielleicht umstrittenste Beweis für die Annahme, dass die alten Ägypter verschiedene Kontinente rund um den Globus bereisten, sind die sogenannten Gosford-Glyphen in Australien.

Die rätselhafte, in einen massiven Felsen gehauene Symbolsammlung wurde erstmals im 20. Jahrhundert in Australien gesichtet und soll seit über einem Jahrhundert in der lokalen Folklore präsent sein.

Und während viele Wissenschaftler davon überzeugt sind, dass diese angeblichen Hieroglyphen nichts weiter als eine moderne Fälschung, ein archäologischer Scherz sind, gibt es auch solche, die nicht nur an die Echtheit der Hieroglyphen glauben, sondern denen es sogar gelungen ist, die Botschaft zu übersetzen, die angeblich vor über 5.000 Jahren von altägyptischen Entdeckern hinterlassen wurde.

Doch moderne Ägyptologen weisen darauf hin, dass es bei der Betrachtung der Gosford-Glyphen zahlreiche Unstimmigkeiten gibt.

Tatsächlich ist der australische Ägyptologe Professor Naguib Kanawati fest davon überzeugt, dass die „komplizierten“ Hieroglyphen nicht authentisch sind. Er sagt, dass die alten Hieroglyphen auf denselben Tafeln aus völlig unterschiedlichen Epochen der Geschichte stammen und einige von ihnen sogar verkehrt herum eingeritzt wurden.

Darüber hinaus behauptet der National Parks and Wildlife Service, dass die Gravuren nicht authentisch seien, und Boyo Ockinga, Professor am Institut für Alte Geschichte der Macquarie University, teilt diese Ansicht.

„Es wäre wunderbar … aber ich fürchte, es ist einfach nicht möglich.“ Erstens sind sie nicht auf die gleiche Art und Weise geschnitten wie altägyptische Felsinschriften, sie sind sehr ungeordnet“, sagte er .

„Es gibt auch ein Problem mit der tatsächlichen Form der verwendeten Zeichen. Es ist unmöglich, dass die Menschen Texte aus der Zeit von Cheops auf Zeichen geschrieben haben, die erst 2500 Jahre später erfunden wurden. Das ist eine chronologische Diskrepanz“, sagte er .

Es gibt jedoch auch Stimmen, die mit den oben genannten Gelehrten nicht einverstanden sind und sagen, die Hieroglyphen seien nicht nur authentisch, sondern erzählten auch eine Geschichte, die mit keiner anderen vergleichbar sei.

Interessanterweise wird die Behauptung, dass es sich bei den besagten Hieroglyphen um eine moderne Fälschung handele, von zahlreichen Ägyptologen bestritten, darunter Mohamed Ibrahim und Yousef Abd’el Hakim Awyan, Co-Direktor der Khemit-Schule (der sein ganzes Leben lang die Hieroglyphen des alten Ägypten studiert hat) ( Quelle ).

Mohamed Ibrahim und Yousef Abd’el Hakim Awyan weisen darauf hin, dass die Schreiber, die die „alten Symbole in Australien“ schufen, mehrere alte Hieroglyphen und „grammatische“ Variationen korrekt verwendeten, die überraschenderweise bis 2012 in ägyptischen Hieroglyphentexten nicht einmal dokumentiert waren.

Die übersetzten Gosford-Glyphen lauten wie folgt:

DIE ÄGYPTISCHEN HIEROGLYPHEN AN DER OSTWAND:

[1] FÜR SEINE HOHEIT, DEN PRINZEN,

von diesem elenden Ort in diesem Land,

wohin wir mit dem Schiff gebracht wurden.

Graviert für die Krone von Unterägypten,

gemäß Gottes Wort.

[2] Meine ägyptischen Mitbürger

Rufe von diesem Ort in diesem seltsamen Land

für den Gott SUTI.

Ich, NEFER-DJESEB,

Sohn von KHUFU, König von Ober- und Unterägypten

(geliebt von Ptah),

hat den Gott SUTI gebracht.

[3] Der Prinz war freundlich und gütig,

Anhänger des Sonnengottes Ra.

[4] Zwei Jahreszeiten (acht Monate) lang führte er uns nach Osten,

müde, aber stark bis zum Ende.

Immer betend, fröhlich und Insekten vernichtend.

Er, der Diener Gottes,

sagte, Gott habe die Insekten erschaffen

um sein Volk zu schützen.

[5] Ich selbst bin verhärtet, bin um Berge und Wüsten herumgegangen,

bei Wind und Regen, ohne Seen in der Nähe,

gesegnet durch die hereinbrechenden Nächte, wenn ich mich verstecke,

völlig außer Reichweite.

[6] In unserem letzten Lager kochte ich Geflügel auf Vorrat und brachte Regen,

aber ich habe mir beim Tragen der Golden Falcon-Standarte den Rücken verletzt,

Unterwegs überqueren Sie Hügel, Wüsten und Wasserbecken.

[7] Pflanzen verdorren, Land stirbt.

Ist dies unser Los vom höchsten Gott des Heiligen Meeres?

[8] Die Sonne brennt uns auf den Rücken!

Oh mächtiger Khepera, das ist nicht, was das Orakel gesagt hat.

Unsere Herzen sind umgestürzt, aber nicht zerbrochen.

[9] Diese königliche Person NEFER-TI-RU

stammte aus dem Tempel Gottes in Penu, Ägypten.

Er kam aus dem Haus Gottes.

Er war der Sohn von Cheops, dem König von Ober- und Unterägypten.

[10] Er, der zuvor starb, ist hier zur Ruhe gebettet.

Möge ihm das ewige Leben zuteil werden.

[11] Er wird nie wieder am Wasser des Heiligen Mer stehen.

Dann schließe ihn, den Geist meines Bruders, an deine Seite, oh Vater der Erde.

DIE ÄGYPTISCHEN HIEROGLYPHEN AN DER WESTWAND:

[12] Die Schlange biss zweimal zu.

Wir, Anhänger des göttlichen Königs KHUFU,

Mächtiger von Unterägypten, Herr der beiden Dechsel,

wir werden nicht alle zurückkehren.

Wir müssen jedoch weitermachen; wir

kann nicht zurückblicken.

[13] Alle Bach- und Flussbetten sind ausgetrocknet,

und wir sind bestürzt.

Unsere Boote sind mit Seilen festgebunden.

Der Tod wurde durch eine Schlange verursacht.

[14] Wir gaben Eigelb aus der Hausapotheke,

und betete zu Amun, dem Verborgenen,

denn er wurde zweimal geschlagen.

[15] Es war eine schwere Zeit für uns alle,

weinend über den toten Körper,

und das Protokoll einzuhalten.

[16] Alle sitzen beiseite,

unsere Männer sahen der Beerdigung zu,

mit Sorge und tiefer Liebe.

Wie der mumifizierte Körper begraben wurde

im Abschnitt Rote Erde.

[17] Dann erholten wir uns.

[18] Den Seiteneingang zur Kammer mauerten wir zu,

mit Steinen aus der Umgebung.

Die Kammer war auf den westlichen Himmel ausgerichtet.

[19] Ich zählte und beschlagnahmte die Dolche unserer Männer.

[20] Die drei Türen der Ewigkeit waren verbunden

zum hinteren Ende des Königsgrabes,

und versiegelt.

Was meinen Sie? Ist die Übersetzung sinnvoll? Und ist es wirklich möglich, dass die alten Ägypter nicht nur den amerikanischen Kontinent, sondern auch Australien bereisten?

Video: