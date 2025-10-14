Seltsame „mysteriöse Kreatur“ erschreckt Surfer in Uruguay (Video)

Eine Gruppe Surfer in Uruguay erschrak, als sie auf ein mysteriöses Wesen stießen, das sie bis heute nicht identifizieren können.

Der rätselhafte Vorfall, der letzte Woche ans Licht kam, ereignete sich Berichten zufolge am 16. August, als Andrés Fernández und zwei Freunde am beliebten Bikini Beach des Landes auf dem Wasser waren.

Ihr Ausflug nahm eine seltsame Wendung, erinnerte sich der Surfer, als „plötzlich die Wellen aufhörten“. Während dieser zehnminütigen, unerklärlichen Ruhephase, sagte er, „erschien rechts von uns ein Wesen“, das die Gruppe erschreckte und verblüffte.

Fernández räumte ein, seine Erinnerung an das Tier sei „sehr verwirrend“ gewesen. Seine Aufmerksamkeit sei erst durch ein „walähnliches Geräusch“ auf das Tier gelenkt worden.

Als er sich der Geräuschquelle zuwandte, war er überrascht, einen „schwarzen Rücken ohne sichtbare Rückenflosse, aber mit kleinen Schuppen“ entlang der Wirbelsäule zu sehen. Bemerkenswerterweise schätzte der Zeuge die Größe des mysteriösen Tieres auf satte drei Fuß.

Zum Glück für die Surfer war ihre Begegnung mit dem Tier nur von kurzer Dauer, da es kurz nach dem Verschwinden hinter der Gruppe „auf den Grund sank und verschwand“.

Rückblickend drückte Fernández seine Dankbarkeit dafür aus, dass der Gruppe „nichts passiert“ war, meinte aber auch, dass „der Schrecken riesig war“. Als er später im Internet nach dem Tier suchte, gab der Surfer an, keinen Wal gefunden zu haben, der dem entsprach, den sie an diesem Tag im Wasser gesehen hatten.

„Ich habe eine Weile versucht zu definieren, was es war“, sagte Fernández über das Wesen, das ihn bis heute verfolgt. Was glauben Sie, haben die Surfer vor der Küste Uruguays gesehen?

Video: