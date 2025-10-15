Neuer Pentagon-Bericht: UFOs hinterließen „Strahlungsverbrennungen“ und „unerklärte Schwangerschaften“

Im Rahmen einer FOIA-Anfrage wurden gerade 1.500 Seiten UFO-bezogener Forschungsergebnisse freigegeben.

Nach einer Begegnung mit UFOs erlitten Amerikaner Berichten zufolge Strahlenverbrennungen, Hirn- und Nervensystemschäden und es kam sogar zu „unerklärten Schwangerschaften“, wie aus einer riesigen Datenbank mit Berichten der US-Regierung hervorgeht, die kürzlich auf Grundlage einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act (FOIA) veröffentlicht wurde.

Die Dokumentendatenbank umfasst mehr als 1.500 Seiten UFO-bezogenes Material aus dem Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – einem geheimen Programm des US-Verteidigungsministeriums, das von 2007 bis 2012 lief.

Obwohl das AATIP nie als geheim oder streng geheim eingestuft wurde, wurde es der Öffentlichkeit erst 2017 bekannt, als der ehemalige Programmdirektor Luis Elizondo aus dem Pentagon zurücktrat und mehrere inzwischen berüchtigte Videos eines nicht identifizierten Flugzeugs an die Medien veröffentlichte, das sich auf scheinbar unmögliche Weise bewegte .

Kurz nachdem die Existenz des AATIP bekannt wurde, reichte der US-Außenposten der britischen Boulevardzeitung The Sun einen FOIA-Antrag auf Herausgabe sämtlicher Dokumente im Zusammenhang mit dem Programm ein. Vier Jahre später – am 5. April 2022 – kam der US-Verteidigungsgeheimdienst DIA dem Antrag nach und stellte der Sun weitere 1.574 Seiten Material zur Verfügung .

Laut The Sun enthält der Dokumentenbestand Berichte über die biologischen Auswirkungen von UFO-Sichtungen auf den Menschen, Studien zu fortschrittlichen Technologien wie Tarnumhängen sowie Pläne zur Erforschung und Besiedlung des Weltraums. Einige Teile der Dokumente wurden aus Datenschutz- und Vertraulichkeitsgründen „teilweise zurückgehalten“, teilte die AATIP der Sun mit.

Ein herausragendes Dokument aus der Sammlung ist ein Bericht mit dem Titel „ Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues“ (Anomaler akuter und subakuter Feldeffekt auf menschliches und biologisches Gewebe) vom März 2010.

Der Bericht beschreibt 42 Fälle aus medizinischen Akten und 300 „unveröffentlichte“ Fälle, in denen Menschen nach angeblichen Begegnungen mit „anomalen Fahrzeugen“, zu denen auch UFOs gehören, Verletzungen erlitten.

In einigen Fällen wiesen die Menschen Verbrennungen oder andere durch elektromagnetische Strahlung bedingte Beschwerden auf , heißt es in dem Bericht – einige davon schienen durch „energiebezogene Antriebssysteme“ verursacht worden zu sein. Der Bericht erwähnt auch Fälle von Hirnschäden, Nervenschäden, Herzklopfen und Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Begegnungen mit anomalen Fahrzeugen.

Der Bericht enthält auch eine Liste der angeblichen biologischen Auswirkungen von UFO-Sichtungen auf menschliche Beobachter zwischen 1873 und 1994.

Die Liste wurde vom Mutual UFO Network (MUFON) zusammengestellt – einer gemeinnützigen Organisation, die gemeldete UFO-Sichtungen untersucht. Zu den berichteten Auswirkungen von UFO-Begegnungen gehören „unerklärliche Schwangerschaften“, „scheinbare Entführungen“, Lähmungen sowie Erfahrungen mit wahrgenommener Telepathie, Teleportation und Levitation.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass es genügend Beweise gebe, „um die Hypothese zu stützen, dass einige fortschrittliche Systeme bereits im Einsatz seien und dass diese für das vollständige Verständnis der USA undurchsichtig seien“.