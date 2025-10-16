Wird 3I/ATLAS auseinanderbrechen? Minisonde eines Mutterschiffs?

Am 29. Oktober 2025 wird das interstellare Objekt 3I/ATLAS in einer Entfernung von 203 Millionen Kilometern von der Sonne sein Perihel erreichen. Von Avi Loeb

Bisher konnten in astronomischen Datensätzen keine kleinen Objekte eindeutig mit 3I/ATLAS in Verbindung gebracht werden.

Die neuesten Bilder der ESA-Mission ExoMars TGO ( hier verfügbar ) zeigen schwache Strukturen um 3I/ATLAS, die wahrscheinlich auf Rauschen zurückzuführen sind.

Es gibt unabhängige Bilder von zeitgenössischen Kometen, Hintergrundsternen und den Marsmonden Phobos und Deimos. Bisher gibt es jedoch keine verifizierten Objekte, die von 3I/ATLAS abzweigen.

Jedes mit 3I/ATLAS in Verbindung stehende Objekt auf Bildern von Marsorbitern oder terrestrischen Teleskopen sowie jede neue Aktivität nicht identifizierter Objekte in der Erdatmosphäre – die von den Observatorien des Galileo-Projekts überwacht wird – wäre für die Entschlüsselung der Natur von 3I/ATLAS von großem Interesse.

Wenn 3I/ATLAS ein Komet natürlichen Ursprungs ist, könnte er in Fragmente zerfallen, während er der Sonne näher kommt. Wir sollten diesen unscharfen Lichtball im Auge behalten und prüfen, ob er sich in unabhängige kleinere Lichtpunkte auflöst.

Kometen zerfallen hauptsächlich durch die Erwärmung durch die Sonne, manchmal aber auch durch Gravitationswellen und Rotationsspannungen durch Ausgasung. Der katastrophale Zerfall eines Kometen in mehrere Fragmente lässt sich ohne Kenntnis seiner genauen Zusammensetzung und Materialstärke nur schwer vorhersagen.

Untersuchungen von Kometen wie 67P/Churyumov-Gerasimenko zeigen, dass sie möglicherweise aus kleineren Stücken entstanden sind, die sich langsam verbunden haben, was zu einer schlecht zementierten Struktur mit vielen inneren Brüchen geführt hat, wodurch diese Objekte anfällig für Ausbrüche sind.

Wenn ein Komet der Sonne nahe kommt , erhitzt Sonnenstrahlung seinen eisigen Kern. Flüchtige Eisbestandteile wie Kohlendioxid, Kohlenmonoxid oder Wasser sublimieren direkt zu Gas und reißen dabei Staub und kleine Gesteinsbrocken mit sich.

Kleinere Objekte haben eine größere Oberfläche pro Masseneinheit und sind daher anfälliger für übermäßige Erwärmung und weiteren Masseverlust. Dieser Prozess kann zum Zerbrechen des Kometen führen, wenn die Mischung aus Eis und Staub der entstehenden thermischen Belastung nicht standhält.

Die Jets aus sublimiertem Gas sind nicht gleichmäßig über die Kometenoberfläche verteilt und wirken wie Triebwerke, die den Kern in Rotation versetzen.

Eine schnelle Rotation könnte den Kometen auch auseinanderbrechen lassen, wie für den Kometen 332P/Ikeya-Murakami gefolgert wurde , dessen schnelle Rotation wahrscheinlich zu seiner Fragmentierung führte (siehe Diskussion hier ). Dass ein Auseinanderbrechen durch Gravitationsgezeiten zustande kam, wurde 1994 nachgewiesen, als die Fragmente des Kometen Shoemaker-Levy 9 , die durch die Schwerkraft des Jupiters auseinandergerissen wurden, auf den Planeten krachten (siehe Diskussion hier ).

Eine Flotte kleinerer Objekte könnte auch als Folge eines technologischen Mutterschiffs entstehen, das Minisonden aussendet, um mehrere Ziele gleichzeitig zu untersuchen.

Sonden mit geringerer Masse benötigen weniger Energie für Manöver, die auf die Erkundung oder Selbstreplikation an vielen Orten gleichzeitig abzielen.

Kurz nachdem 3I/ATLAS der Sonne am nächsten kommt, kann er im November vom Jupiter Icy Moons Explorer ( Juice ) der ESA beobachtet werden. Im November und Dezember können terrestrische Observatorien 3I/ATLAS außerdem beobachten und prüfen, ob es wie ein natürlicher Komet zerfällt oder Minisonden als technologisches Mutterschiff freigibt.