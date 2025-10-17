12 Götter der slawischen Mythologie und ihre erstaunlichen Kräfte

Die Slawen verehrten von der Ostsee bis zum Weißen Meer eine Vielzahl von Gottheiten. Die slawische Folklore ist kultischer Natur, wobei derselbe Gott von Stamm zu Stamm in unterschiedlichen Gestalten verehrt wird.

In den letzten zwei Jahrhunderten gelang es, die alten Mythen durch das Studium der Wurzeln slawischer Sprachen, Volksmärchen und Traditionen zu rekonstruieren und daraus eine „protoslawische Kultur“ abzuleiten.

Diese Studien führten zur Wiederherstellung der ursprünglichen slawischen Götter (ähnlich den Olympiern des antiken Griechenlands oder den Asen der nordischen Mythologie)

Dažbog ist ein Sonnengott, der angeblich morgens aus den Armen der Zorya (Abenddämmerung) wiedergeboren wurde. Er fuhr mit seinem von drei Pferden gezogenen Streitwagen über den Himmel; eines war aus Gold, eines aus Silber und eines aus Diamanten. Er reiste durch die zwölf Königreiche des Tages, bevor er die Unterwelt betrat, wo seine Abwesenheit den Einbruch der Nacht markierte.

Die Slawen stellten sich Dažbog als einen in Tierfelle gekleideten, erwachsenen Mann vor, der von einem Wolf begleitet wurde. Es hieß, er könne sich nach Belieben in einen Wolf verwandeln (was darauf hindeutet, dass er ein Lykanthrop war).

Perun ist ein Donnergott, der mit Bergen, Eichen und Adlern in Verbindung gebracht wird. Er wird als schroffer Mann mit kupferfarbenem Bart beschrieben, der in einem von Ziegen gezogenen Streitwagen fährt und eine mächtige Axt schwingt.

Er schleudert seine Axt auf böse Wesen, die immer wieder in seine Hand zurückkehrt (ähnlich wie Thors Hammer). Perun herrschte über die Erde und alle ihre Bewohner. Er regierte vom Himmel aus und wurde oft durch einen Adler symbolisiert, der auf dem höchsten Ast des heiligen Baumes saß und von dort aus über seine Welt wachte.

Svarog wurde mit dem griechischen Hephaistos, dem Gott der Schmiede und des Handwerks, verglichen. Rekonstruktionisten glauben, sein Vater sei die Sonnengottheit Dažbog, die die Flammen der himmlischen Sonne nutzt, um Metallwaffen, magische Gegenstände und mächtige Rüstungen zu schmieden.

Rod ist ein Gott der Schöpfung, der die Götter (und möglicherweise die ersten Menschen) hervorgebracht haben soll. Viele Gelehrte glauben, dass er die erste höchste Gottheit der slawischen Mythologie war, doch seine Position wurde schließlich von Svarog und Perun (und später von Christus) abgelöst.

Als Schöpfergott wurde Rod auch mit der Gestaltung des Schicksals des Einzelnen in Verbindung gebracht (ähnlich wie die Morai der griechischen Mythologie und die Nornen der nordischen Folklore).

Stribog ist der Gott der Winde, des Himmels und der Luft und gilt als Vorfahr der acht Himmelsrichtungen. Man stellte ihn sich als alten Mann vor, der ein Kriegerhorn besaß, mit dem er die Winde, seine Enkel, kontrollierte.

Swetovid ist ein vierköpfiger Kriegsgott, der mit Fruchtbarkeit und Überfluss in Verbindung gebracht wird. Seine vielen Köpfe repräsentieren seine allwissende Sicht der vier Himmelsrichtungen. Er schwingt ein mächtiges Schwert und reitet auf einem weißen Pferd, das zur Wahrsagerei verwendet wird.

Seine Anhänger beteten zu ihm um Sieg in der Schlacht, Sicherheit auf der Straße und den Schutz ihrer Dorfbewohner. In seinen Tempeln soll ein Orakel hausen, das anhand des Verhaltens weißer Pferde die Zukunft des Stammes vorhersagte.

Berstuk ist ein Waldgott, der wilde Tiere und Wälder beschützt. Es wird vermutet, dass er der Anführer der Waldgeister Lesovik (ähnlich den Goodwose in Westeuropa) sein könnte.

Berstuk wird mit einem moosbedeckten Bart und langem, zotteligem Haar beschrieben. Die Lesovik sollen Reisende in die falsche Richtung durch den Wald führen, bis sie sich völlig verirrt haben. Dann verschwindet der Geist und lässt den Reisenden in Verzweiflung zurück.

Triglav ist ein dreiköpfiger Gott der Wachsamkeit. Seine Köpfe symbolisierten seinen wachsamen Blick in Himmel, Erde und Unterwelt. Man glaubte, dass Triglav über diese drei Königreiche wacht (ähnlich wie Heimdall in der nordischen Mythologie).

Sein Blick war objektiv, was durch eine goldene Binde über Augen und Lippen symbolisiert wurde, sodass er weder über die Sünden der Menschen urteilen noch darüber sprechen konnte.

Veles ist einer der wichtigsten slawischen Götter der Unterwelt. Er wird mit Vieh, Handel und druidischer Magie in Verbindung gebracht.

Er ist der Wächter zwischen Yav, der Mittelwelt, Prav, der Oberwelt, und Nav, der Unterwelt. Er wird auch mit einer riesigen Schlange in Verbindung gebracht, die sich um die Wurzeln des Weltenbaums windet, von wo aus er über das Reich der Toten herrschte. Sein Gegner ist der Donnergott Perun, und die Kämpfe zwischen diesen beiden Gottheiten bilden einen der wichtigsten Mythen der slawischen Mythologie.

Jarilo war ein wichtiger Gott der Vegetation, der Fruchtbarkeit und des Frühlings und wurde auch mit Krieg und Ernte in Verbindung gebracht. Er gilt als der verlorene Sohn Peruns. Es heißt, Jarilo sei seinem Vater entführt und in die Totenwelt gebracht worden, wo er von Veles, Peruns Feind, adoptiert und aufgezogen wurde.

Jarilo und seine Schwester Morana (Göttin des Winters und des Todes) werden mit dem Ende des Winters und dem Beginn des Frühlings in Verbindung gebracht.

Belobog ist der „Weiße Gott“ des zunehmenden Jahres und einer von Dazbogs Gefährten. Er verkörpert Sonnenschein, Wärme und Leben. Seine Anhänger beten zu ihm um Führung durch die dunklen Wälder und um eine reiche Ernte.

Belobog wird als strahlender, bärtiger Mann dargestellt, der einen Stab trägt und ein weißes Gewand trägt. Er erschien nur bei Tageslicht, vollbrachte gute Taten und brachte den Menschen Erfolg und Glück.

Es heißt, er kämpfte zweimal im Jahr gegen seinen bösen Bruder Chernobog, den „Schwarzen Gott“, um die Kontrolle über die Jahreszeiten. Chernobog wurde mit düsteren Eigenschaften wie Kälte, Hunger, Armut und Krankheit in Verbindung gebracht. Trotzdem wird er unter allen anderen Göttern respektiert.

Manche sagen, diese beiden Brüder seien bei der Erschaffung der Welt in Konflikt geraten und ihre gegensätzlichen Handlungen hätten die Zyklen des Universums geschaffen (Tag und Nacht, Sommer und Winter und die Bewegung der Sterne). Chernobog herrscht über die dunkle Jahreshälfte, während Belobog über die hellere Hälfte herrscht.

Ähnlich wie im ägyptischen Kosmos schätzt die slawische Mythologie die Dunkelheit als wichtigen Aspekt des kosmischen Gleichgewichts. Böse Götter waren gefährlich und konnten großes Leid über das Land bringen, doch solange die guten Gottheiten ihren Pflichten nachkamen, wich die Dunkelheit stets Licht, Hoffnung und Wohlstand. Indem sie die dunkle Seite der Natur respektierten, konnten die Slawen sie überleben und den Weg zurück zum Licht finden.