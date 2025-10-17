„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook.
„Ruhe im Mixer – aber draußen tobt das Feld.“
⚡ Nach zwei Tagen Schumi-Funkstille sind die Monitore wieder aktiv – und ja, wir hatten tatsächlich einen kurzen Blackout. Keine Erklärung, keine Meldung, einfach Stille. Doch die Messwerte sprechen für sich:
• Starke Interferenzen im elektromagnetischen Feld
• Überionisierung hält nun schon Tag 37 in Folge an
• Das Magnetfeld ist instabil – viele Schwankungen, viele Aufladungen
• Der Elektronenfluss steigt wieder über die Sturmschwelle
🔥 Was das bedeutet:
Unser Nervensystem steht heute unter Hochspannung. Viele spüren:
Druck im Kopf oder Herzen
innere Unruhe
Schlafprobleme oder Migräne
Gereiztheit, aber gleichzeitig das Bedürfnis nach Rückzug
💎 Spirituelle Botschaft des Tages:
Die wahre Ruhe liegt nicht draußen, sondern im Inneren des Mixers.
Während sich alles um uns dreht, finden wir Schutz im Zentrum unseres Herzens.
👉 Deckel drauf – nichts reinlassen, was nicht deine Frequenz ist.
