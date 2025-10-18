Das faszinierendste Merkmal des interstellaren Objekts 3I/ATLAS war auf einem Bild des Hubble-Weltraumteleskops vom 21. Juli 2025 zu sehen ( hier berichtet und hier analysiert ). Das Bild zeigte ein ausgedehntes Leuchten, das auf die Sonne gerichtet war. Die Blickrichtung war nur 10 Grad von der Richtung von 3I/ATLAS relativ zur Sonne entfernt. Von Avi Loeb

(Titelbild: Ein Bild des interstellaren Objekts 3I/ATLAS vom Two-Meter Twin Telescope auf den Kanarischen Inseln, Spanien. Das Bild, bestehend aus 159 Einzelaufnahmen von je 50 Sekunden, wurde am 2. August 2025 aufgenommen. Es zeigt einen schwachen, sonnenwärts gerichteten Jet (markiert durch eine violette Linie) mit einer geschätzten Entfernung von etwa 6.000 Kilometern vom Kern (gekennzeichnet durch den Schnittpunkt der dünnen roten Linien). Die sonnenabgewandte Richtung (in die ein typischer Kometenschweif hätte zeigen sollen) ist gelb markiert)

Das bedeutet, dass das Leuchten bei seitlicher Betrachtung etwa 10-mal länger als breit gewesen wäre. Dies wurde in einem Artikel hervorgehoben, den ich zusammen mit Eric Keto verfasst habe ( hier verfügbar ). Das Achsenverhältnis von 10:1 stellt die Geometrie eines Jets dar, der von 3I/ATLAS auf die Sonne gerichtet ist.

Sobald das Hubble-Bild veröffentlicht wurde, jubelten Kometenexperten, dass sich 3I/ATLAS wie ein Komet verhält. Ihre Begeisterung übersah jedoch, dass das Bild einen zur Sonne gerichteten Gegenschweif zeigte. Diese Erkenntnis ist so schockierend, wie ein Tier im eigenen Garten zu fotografieren, das die Familie für eine Straßenkatze hält, während auf dem Bild ein Schwanz aus der Stirn des Tieres wächst. Der einzige Versuch, diese einzigartige Eigenschaft von 3I/ATLAS zu erklären, wurde in der Arbeit unternommen, die ich zusammen mit Eric Keto verfasst habe ( hier verfügbar ).

Kometen sind durch einen Schweif aus Staub und Gas gekennzeichnet, der von der Sonne weg zeigt. Der Grund ist einfach: Sonnenstrahlung und Sonnenwind drücken Staub und Gas von der Sonne weg. Enthielt der sonnenzugewandte Jet (Anti-Schweif) ​​hitzebeständige Staubpartikel, wie sie in bekannten Kometen vorkommen, dann hätte das gestreute Sonnenlicht diese Partikel relativ zum massiven Kern von 3I/ATLAS von der Sonne weg gedrückt.

Größere Staubpartikel mit Größen von bis zu Hunderten von Mikrometern haben eine kleinere Oberfläche pro Masseneinheit und werden weniger effektiv vom Sonnenlicht weggeschoben, sie streuen das Sonnenlicht aber auch weniger effektiv. Die effektivsten Streupartikel sind jene mit einer Größe vergleichbar der Wellenlänge des Sonnenlichts, etwa 0,5 Mikrometer. Würden solche Partikel von 3I/ATLAS abgestoßen, würden sie sich definitiv in einem Schweif zeigen, der relativ zum massiven Kern verlangsamt und von der Sonne weg verschoben wird.

Fiktive Antischweifen wurden bereits zuvor bei Kometen aufgrund der geometrischen Perspektive beobachtet, wenn die Erde durch die Bahnebene des Kometen flog und Beobachter dadurch Staubpartikel, die hinter dem Kometen zurückblieben, aus einem anderen Winkel sahen. Diese optische Täuschung (siehe das hier berichtete Beispiel ) ist bei 3I/ATLAS definitiv nicht vorhanden. Der Komet zeigte in großer Entfernung einen echten Antischweif in Richtung Sonne, der sich in Richtung dieses Strahls sowohl auf die Erde als auch auf die Sonne zubewegte.

Ein neues Bild ( Hier ) wurde gerade vom Two-Meter Twin Telescope (TtT) gemeldet, das aus zwei Paaren von 0,8-Meter-Teleskopen am Teide-Observatorium auf den Kanarischen Inseln in Spanien besteht .

Das Bild, das aus 159 Belichtungen von jeweils 50 Sekunden besteht, wurde am 2. August 2025 aufgenommen. Es zeigt einen schwachen Jet, der auf die Sonne gerichtet ist. Ähnlich wie das Hubble-Bild erstreckt sich der Jet bis zu einer projizierten Entfernung von etwa 6.000 Kilometern vom Kern.

Die Existenz eines Gegenschweifs (Jet), der auf die Sonne gerichtet ist, ist eine Anomalie, die zwei Fragen aufwirft:

1. Was ist die Natur des Anti-Schwanzes?

2. Warum ignorieren Kometenexperten diese Anomalie, während sie darauf bestehen, dass 3I/ATLAS ein bekannter Komet ist?

Ich arbeite mit Eric Keto an einem Folgeartikel zur ersten Frage (basierend auf der hier beschriebenen Physik ). Die zweite Frage überlasse ich jedoch den Wissenschaftshistorikern.

Das hebräische Wort „Dayenu“ bedeutet „Es wäre genug gewesen“. Um das Dayenu-Lied von Pessach ( hier verfügbar ) zu paraphrasieren – das Stephen Hawking vor einem Jahrzehnt bei mir zu Hause genoss –, kann man die Anomalien von 3I/ATLAS wie folgt zusammenfassen:

1. Wenn 3I/ATLAS einen sonnenwärts gerichteten Jet oder einen Gegenschweif hätte (siehe hier ), Dayenu!

2. Wenn 3I/ATLAS eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und tausend Mal massereicher als 2I/Borisov wäre und sich gleichzeitig viel schneller als beide bewegen würde (siehe hier ), Dayenu!

3. Wenn 3I/ATLAS in seiner Flugbahn innerhalb von 5 Grad mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet wäre (siehe hier ), Dayenu!

4. Wenn 3I/ATLAS eine fein abgestimmte Ankunftszeit hätte, sodass es in einem Umkreis von mehreren zehn Millionen Kilometern um Mars, Venus und Jupiter vorbeifliegt (siehe hier ), Dayenu!

5. Wenn 3I/ATLAS eine Gasfahne mit Nickel, aber ohne Eisen (wie sie in industriell hergestellten Nickellegierungen vorkommt) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis aufwies, das um Größenordnungen größer ist als bei allen bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov (siehe hier ), dann Dayenu!

6. Wenn 3I/ATLAS eine Gasfahne mit nur 4 % Wasseranteil zeigte, obwohl Kometenexperten vorausgesagt hatten, dass sie wasserreich ist (siehe hier ), Dayenu!

7. Wenn 3I/ATLAS eine extreme negative Polarisation zeigte, die bei allen bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov (siehe hier ), beispiellos ist, Dayenu!

8. Wenn 3I/ATLAS aus einer Richtung kam, die mit dem „Wow!-Signal“ auf 9 Grad genau übereinstimmt (siehe hier ), Dayenu!

Ein weiterer neuer Vorabdruck zu 3I/ATLAS ( hier verfügbar) schlug vor, die Gasfahne zu registrieren, wenn sie im kommenden Monat in einer Entfernung von weniger als 8 Millionen Kilometern an den Raumsonden Europa Clipper und Hera vorbeifliegt .

Ich habe jedoch berechnet, dass die Gasfahne, da die Dichte des ausströmenden Gases umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung abnimmt, vom Sonnenwind in einer Entfernung weggefegt würde, die um eine Größenordnung kleiner ist als die geringste Annäherungsdistanz von 3I/ATLAS an diese beiden Raumsonden.

Schließlich ist die zweite oben gestellte Frage, und sie müssen von Wissenschaftshistorikern angesprochen werden, denn die Geschichte hängt davon ab, wer sie schreibt.

Die Geschichte des 21. Jahrhunderts wird wahrscheinlich von KI-Systemen geschrieben werden. Hoffentlich werden diese KI-Systeme nicht zu sehr von einfallslosen Wissenschaftlern indoktriniert, die die Anomalien von 3I/ATLAS ignorieren. Wenn KI-Historiker eher von Mythen als von Fakten beeinflusst werden, ist es gerechtfertigt, sie von der Stromversorgung abzukoppeln.