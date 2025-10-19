CERN: Die Waffe der Elite zum Öffnen von Fluchtportalen

Netzfund:

Sie zeigen uns das CERN, den Teilchenbeschleuniger. Sie öffnen Portale zu dichten Systemen. Sie bauen für jede Maschine einen weiteren Kollisionsbeschleuniger, wie ein Ausgangstor.

Dorthin gehen die negativen Wesen des Planeten, nutzen diese Portale und verschwinden. Sie, die Elite, verfügen über umfassende Informationen über die Portale, die sie auf Anraten der negativen Kräfte öffnen. Sie bauen ein weiteres, um die Kraft der aktuellen Kollision zu verstärken – sie ist gewaltig.

Was sie tun, wirkt sich auf den Planeten aus. Die Teilchenkollision am CERN beeinflusst das irdische Energiesystem. Sie arbeiten daran, Portale zu anderen Dimensionen zu öffnen, die nicht aus Licht bestehen, zu dichten Dimensionen.

Sie nutzen sie in beide Richtungen, damit andere Wesen eintreten und wieder hinausgehen können – wie eine Ausgangstür, wie ein hinterer Auspuff.

Sie stimmten mit ihren Beratern überein, Wesen, die nicht dieser Realität angehören, leiten sie, sie zeigen uns einen Sektor des Orion, einen dunklen Sektor, verdichtete Wesen.

Das Licht interagiert nicht mit ihnen, den Lichtwesen, den Lichtmeistern, mit den Menschen des CERN. Sie interagieren vor allem mit dichten Welten, mit dichten Wesenheiten. Sie sind nicht hochfrequent, weil sie die Technologie noch nicht entwickelt haben.

Genau das versuchen sie: die Stärke des CERN zu erhöhen, um von hier aus in andere Welten vorzudringen. Da sie das spirituelle Thema nicht kennen, die Macht vieler Wesen, Portale zu öffnen und zu schließen, vieler Wesen dort, suchen sie nach materieller Form, um die gesamte Umgebung zu beeinflussen und die Verbindung herzustellen, indem sie elektromagnetische Felder zu anderen Realitäten erzeugen, Brücken und Wurmlöcher zu anderen Realitäten schaffen, Kontakt herstellen, weil sie Informationen haben, die sie nie ans Licht gebracht haben.

Sie haben Kontakt zu vielen dunklen Wesen, die mit vielen Wesen hier auf dem Planeten verbündet sind, den dunklen Elitewesen.

Alle, die den Bau des CERN unterstützen, sind mit allem verbunden, sie verpacken es wissenschaftlich, aber das geht weit über einfache Forschung hinaus, denn es ist ihr Überleben.

Dies sind die Informationen und es ist wichtig, dass Sie sie kennen, da viele andere Ansichten über die Hadronenkollision haben.

Die Elite hat mit Hilfe der Außerirdischen diese Portaltechnik weiterentwickelt, aber wir und alle Galaktischen wissen bereits alles und haben auch dort gearbeitet, weil sie große Verzerrungen verursachen können.

Tatsächlich haben sie bereits viele Verzerrungen, große Instabilitäten und sehr gravierende Klimaveränderungen verursacht, aufgrund des Einflusses der gesamten Energie, die sie auf den Planeten ausüben.

Es besteht die Frage, ob die Energie des CERN und die gesamte eingehende Energie einen Cocktail bilden, der nicht viel zur planetaren Stabilität beiträgt. Nun, das war die Information.

Das Licht hat immer die Kontrolle, wir haben es bereits eingeschlossen, es ist immer noch da, aber wir schränken die Energie ein, schränken sie ein, privatisieren sie, erinnern uns an diesen Einflussbereich, begrenzen sein Feld.

Dies sind sehr alte Technologien, es sind Technologien für die dichten dritten Ebenen. Es gibt andere, viel fortschrittlichere Systeme, die wir auch in den Schiffen verwenden.

Die Neuzugänge sind vor allem Berater, die ihnen weiterhin beim Aufbau des neuen CERN helfen. Sie sind unterschiedlich stark, aber vor allem sind es Aussteiger, weil die Frequenz sehr hoch ist und es für sie schwer ist, das zu ertragen.