Die bevorstehende Sonnenkonjunktion von 3I/ATLAS: Außerirdische Technologie, getarnt als natürlicher Komet?

Am 21. Oktober 2025 wird sich das interstellare Objekt 3I/ATLAS genau auf der der Erde gegenüberliegenden Seite der Sonne befinden und eine sogenannte „Sonnenkonjunktion“ bilden.

Wenn Sie an diesem Tag in den Himmel blicken, denken Sie daran, dass sich 3I/ATLAS hinter der Sonne versteckt. Unter diesen Umständen ist es selbst kurz nach Sonnenuntergang unmöglich, 3I/ATLAS mit erdgebundenen Teleskopen zu beobachten. War dieses Versteck als günstiger Zeitpunkt für technologische Eingriffe geplant? Von Avi Loeb

In der Raumfahrt ist der optimale Zeitpunkt für ein Manöver zur Beschleunigung oder Verlangsamung eines Raumfahrzeugs die größte Annäherung an ein massereiches Objekt. Ein Impuls in Richtung der Spitzengeschwindigkeit oder entgegengesetzt dazu würde den Gewinn oder Verlust an kinetischer Energie maximieren.

Aufgrund dieses sogenannten Oberth-Effekts ist es für ein Raumfahrzeugtriebwerk am energieeffizientesten, seinen Treibstoff dann zu verbrennen, wenn seine Umlaufgeschwindigkeit am höchsten ist. Der Geschwindigkeitsimpuls durch aus dem Auspuff austretendes Gas ist analog zum sogenannten Hills-Mechanismus für die Entstehung von Hyperschnellläufern aus der Gezeitenkraft eines Doppelsternsystems durch ein supermassereiches Schwarzes Loch ( hier theoretisch vorhergesagt und hier durch Beobachtungen bestätigt ).

Wenn 3I/ATLAS ein massives Mutterschiff ist, wird es wahrscheinlich seinen ursprünglichen Gravitationspfad fortsetzen und schließlich das Sonnensystem verlassen. In diesem Fall das Oberth-Manöver ausführen. Dies könnte für die Minisonden gelten, die es im Perihel in Richtung der Planeten unseres Sonnensystems aussendet.

Wann erreicht 3I/ATLAS den optimalen Zeitpunkt für diese Oberth-Manöver? Nur acht Tage nach der Sonnenkonjunktion. Am 29. Oktober 2025 wird 3I/ATLAS eine Periheldistanz von 203 Millionen Kilometern erreichen.

Dieser günstige Zeitpunkt fällt zufällig in die Zeit, in der er für erdgebundene Teleskope unsichtbar ist. War dies reiner Zufall oder ein Ergebnis der Orbitalplanung und grundlegender Astronautik?

Die Wissenschaft orientiert sich an Beweisen, nicht an Erwartungen. Die Antwort auf diese Frage finden wir, indem wir im November und Dezember 2025 den Himmel beobachten und nach ungewöhnlichen Aktivitäten von 3I/ATLAS oder neuen Objekten suchen, die aus ihm hervorgegangen sind.

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten nach dem Perihel würde die Gezeitenkraft der Sonne die Bahnen der Objekte trennen, die mit Geschwindigkeitsschüben aus 3I/ATLAS herausgeschleudert wurden.

Bei einem Mindestdurchmesser von 5 Kilometern für 3I/ATLAS (wie hier abgeleitet ) würde die Sonneneinstrahlung im Perihel mehr als 33 Gigawatt Leistung auf seine Oberfläche liefern, also mindestens ein Drittel der Gesamtleistung, die von 94 in Betrieb befindlichen kommerziellen Kernreaktoren in den USA erzeugt wird – dem größten Atomstromproduzenten der Welt.

Derzeit scheint es sich bei 3I/ATLAS höchstwahrscheinlich um einen natürlichen Kometen zu handeln. Die geringe Möglichkeit eines Oberth-Manövers muss jedoch aufgrund der enormen Auswirkungen auf die Menschheit ernsthaft als Black-Swan-Ereignis mit geringer Wahrscheinlichkeit betrachtet werden. Seit seiner Entdeckung am 1. Juli 2025 wurde 3I/ATLAS aufgrund von 8 Anomalien auf der Loeb-Skala mit Platz 4 eingestuft (quantifiziert hier und hier ):

1. Die Flugbahn von 3I/ATLAS ist auf 5 Grad genau mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet (siehe hier ).

2. 3I/ATLAS zeigte einen sonnenwärts gerichteten Jet (Anti-Schweif), der aus geometrischer Sicht keine optische Täuschung ist, anders als bekannte Kometen (siehe hier ).

3. 3I/ATLAS hat etwa eine Million Mal mehr Masse als 1I/`Oumuamua und tausend Mal mehr Masse als 2I/Borisov , bewegt sich aber schneller als beide (siehe hier und hier ).

4. Die Ankunftszeit von 3I/ATLAS ermöglicht es ihm, in einer Entfernung von mehreren zehn Millionen Kilometern an Mars, Venus und Jupiter vorbeizufliegen und im Perihel von der Erde aus nicht beobachtbar zu sein (siehe hier ).

5. Die Gasfahne um 3I/ATLAS enthält viel mehr Nickel als Eisen (wie es in industriell hergestellten Nickellegierungen vorkommt) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis, das um Größenordnungen höher ist als bei allen bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov (siehe hier ).

6. Die Gasfahne von 3I/ATLAS enthält nur 4 % Wasser, einen Hauptbestandteil bekannter Kometen (siehe hier ).

7. 3I/ATLAS zeigte eine extrem negative Polarisation, die bei allen bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov (siehe hier ), beispiellos ist.

8. 3I/ATLAS kam aus einer Richtung, die mit dem Funksignal „Wow!“ auf 9 Grad genau übereinstimmte (siehe hier ).

Wir freuen uns, kurz nach dem Perihel Daten zu 3I/ATLAS zu erhalten. Am 4. November 2025 wird die ESA Jupiter Eismonde Explorer ( Saft ) in einem Umkreis von 64 Millionen Kilometern um 3I/ATLAS vorbeiziehen. Wenn 3I/ATLAS seine ausschließlich durch die Schwerkraft geformte Flugbahn beibehält.

Am 19. Dezember 2025 wird er der Erde mit einer Entfernung von 269 Millionen Kilometern am nächsten kommen. Am 16. März 2026 wird 3I/ATLAS bis auf 54 Millionen Kilometer an Jupiter vorbeifliegen und an Bord der Raumsonde Juno für Sensoren im UV-, Infrarot- und Radiobereich sichtbar sein (wie hier aus wissenschaftlicher und hier aus politischer Sicht empfohlen ).

Außerirdische Technologie, getarnt als natürlicher Komet? Halloween ist am 31. Oktober 2025, zwei Tage nach dem Perihel von 3I/ATLAS. Wir hoffen, dass die kommenden Monate genügend Informationen liefern, um die wahre Natur von 3I/ATLAS zu entschlüsseln.

Bei einem Blind Date interstellaren Ausmaßes sollten wir die andere Seite so gut wie möglich beobachten, bevor wir uns eine Meinung bilden oder Erwartungen auf ein Treffen wecken.