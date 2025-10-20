Der Mensch ist mehr als Fleisch und Knochen

Der Mensch ist viel mehr als nur ein Körper aus Fleisch und Knochen – wir sind Wesen, die in ein subtiles Energiefeld gehüllt sind, das ständig mit unserer Umgebung kommuniziert. Das elektrische Feld unseres Körpers ist nicht nur eine Nebenaktivität des Nervensystems.

Es ist dessen grundlegendes Steuerelement. Das Gehirn fungiert als Generator, der elektrische Energie erzeugt. Diese fließt durch unzählige subtile Kanäle, die die Polarität unseres elektromagnetischen Feldes verbinden.

Deshalb haben äußere Magnetfelder einen so starken Einfluss auf uns. Es ist kein Zufall, dass die natürliche Umgebung, wie die Stille des Waldes oder das Rauschen von Wasser, uns sofort beruhigen kann.

Das Gehirn stellt sich auf diese natürlichen Frequenzen ein und beginnt, sie zu imitieren. Das Rascheln des Waldes entspricht beispielsweise einer Frequenz von etwa 3,2 Hz – und das ist der Schlüssel zur tiefen Blutentgiftung. Sobald das Gehirn auf diesen Rhythmus umschaltet, löst unser Körper Reinigungsprozesse aus, die bis auf die Ebene von Viren, Bakterien und Parasiten reichen.

Unser Gehirn kann jedoch eine ganze Reihe von Frequenzen erzeugen. Einige davon stehen im Zusammenhang mit alltäglichen Bewusstseinszuständen wie Wachen, Schlafen oder Meditieren. Andere gehen tiefer – zu den Geheimnissen veränderter Bewusstseinszustände, Bewusstseinsübertragung und Phänomenen, die die Grenzen der alltäglichen Realität überschreiten.

So stimmt beispielsweise die Frequenz von 8,2 Hz mit dem Rhythmus der Erde überein. Wenn wir uns darauf einstimmen, tritt ein Phänomen namens bioenergetische Abschirmung der Schwerkraft ein – und unser Körper kann leichter werden, als wir es gewohnt sind.

Musik und Klang wirken als natürliche Stimmwerkzeuge. Der Ton A mit einer Frequenz von 440 Hz kann den Geist augenblicklich von negativen Gedanken befreien und das Bewusstsein in einen Zustand der Leichtigkeit und Freude versetzen.

Die Erfahrung zeigt, dass schon wenige Minuten des Zuhörens ausreichen, um innere Glückseligkeit zu empfinden. Interessanterweise hält dieser Zustand auch nach dem Ende des Klangs an – das Gehirn „merkt“ sich die neue Frequenz.

Darüber hinaus spiegeln sich die Frequenzen des Bewusstseins in den Schwingungen unserer Aura wider, dem Energiefeld, das uns umgibt. Und hier wird die entscheidende Rolle feiner Mineralien deutlich – obwohl sie nur einen kleinen Teil des Ganzen ausmachen, steuern sie die meisten Schlüsselfunktionen unseres Körpers.

Wenn wir erkennen, dass unsere Gesundheit und unser Bewusstseinszustand in erster Linie eine Frage der Abstimmung sind, eröffnet sich uns eine neue Perspektive auf das menschliche Leben. Es geht nicht mehr nur um Chemie und Biologie, sondern um den bewussten Umgang mit Frequenzen, Klängen und der uns umgebenden Umwelt.

Setzen Sie sich einfach an den Bach, schließen Sie die Augen und lauschen Sie. Die Natur wird zu unserem ältesten und weisesten Heiler – und dank ihr findet das Gehirn seine ursprüngliche Harmonie wieder.