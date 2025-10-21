Ein „verstecktes Portal“ zu einer anderen Welt – eine „geheime“ unterirdische Höhle in Vietnam

Diese Höhle übertrifft wahrscheinlich alles, was Sie je gesehen haben! Sie ist faszinierend, geheimnisvoll, wunderschön und magisch.

Entdeckt – oder besser gesagt wiederentdeckt – wurde Ho Khanh im Jahr 1990 von einem Mann, der durch den Dschungel des Phong Nha-Ke Bang Nationalparks reiste , auf der Suche nach Holz und Nahrung, um Geld zum Überleben zu verdienen.

Er ahnte nicht, dass ihn seine Suche nach Nahrung und Holz an einen magischen, jenseitigen Ort führen würde.

Ho Khanh erkundete den Ort so gut er konnte, kehrte aber schließlich nach Hause zurück. Als er einige Tage später daran dachte, zur geheimnisvollen Höhle zurückzukehren, um sie zu erkunden, konnte er sich nicht mehr an die genaue Stelle erinnern, an der er den Eingang gefunden hatte. Schließlich vergaß Khanh ihn.

Schließlich erforschten Howard und Deb Limbert , Mitglieder der British Cave Research Association (BCRA), Phong Nha und führten Erkundungsmissionen in der Gegend durch.

Eines Tages sprachen sie mit Khanh, der die faszinierende Höhle erwähnte, auf die er gestoßen war.

Die britischen Höhlenforscher waren fasziniert von Khanhs Erzählungen und drängten ihn, zu versuchen, die Höhle noch einmal zu entdecken.

Auf der Suche nach dem Höhleneingang scheiterten viele Versuche, und gerade als sie dachten, sie würden ihn nie wiederfinden, fand Ho Khanh im Jahr 2008 sein „Portal in eine andere Welt“, eine riesige Höhle, die jahrhundertelang für die Menschheit verborgen war.

Schließlich führte Khanh die britischen Höhlenforscher im Jahr 2009 zu der Höhle, als sie die erste Expedition überhaupt durchführten, die in die Höhle vordrang, die später als Hang Son Doong-Höhle oder „Bergflusshöhle“ bekannt wurde .

Die Höhle ist riesig. Sie ist gigantisch. Sie ist so groß, dass viele behaupten, eine Boeing 747 könnte problemlos durch ihre größte Höhle fliegen.

Das Innere der Höhle ist anders als alles, was Sie je gesehen haben. Die „fremdartigen“ Landschaften gibt es höchstwahrscheinlich nur in dieser Höhle, denn viele, die sie betreten haben, sagten, sie hätten so etwas nirgendwo sonst auf der Welt gesehen.

Die Höhle ist ein riesiges Ökosystem, so groß, dass es sich anfühlt, als ob Sie die „innere Welt“ betreten hätten.

Tatsächlich ist es so faszinierend, dass aus dem Inneren der Höhle ganze Dschungel auftauchen, eine Landschaft, die so magisch ist, dass Sie ihre wahre Schönheit erst dann würdigen können, wenn Sie tatsächlich dort sind.

Der australische Fotograf John Spies, der eine Woche in der Höhle verbrachte, beschreibt sie in einem Interview mit The NYPost .

„Die Höhle ist ein Erlebnis, das einen demütig macht und gleichzeitig entwürdigt“, sagt John Spies . „Es ist unglaublich, acht Kilometer tief in der Höhle zu sein und die Höhlenformationen vom Tageslicht erhellen zu lassen. Die Dimensionen der Höhle sind unglaublich. … Fünf Nächte in der größten Höhle der Welt zu campen, ist für die meisten von uns etwas, das sie in ihrem Leben nicht erleben können.“

„Der Eingang ist ziemlich klein und der Nebel aus der Höhle, der durch die kühlere Luft im Inneren und die heiße Luft draußen entsteht, steigt in den umliegenden Wald auf“, sagte Spies.

„In die Höhle ist es schwieriger hineinzukommen als in die Batcave.“

Um hineinzukommen, müssen Besucher mithilfe eines Gurtes und eines Seils eine 260 Fuß hohe Wand erklimmen. Anschließend müssen sie massive Felsbrocken überqueren und unter Kalksteinbrocken von der Größe kleiner Häuser hindurchgehen.

Aber Bilder beschreiben die Höhle am besten, deshalb hier ein paar surreale Bilder aus dem Inneren der Höhle: