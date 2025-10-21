Drohnen- und UFO-Panik in New Jersey gelöst? Privater Auftragnehmer enthüllt seltsames Flugzeug

Ein privates Unternehmen führte auf einer hochkarätigen Armeekonferenz ein einzigartiges Fluggerät vor – und übernahm angeblich die Verantwortung für das Drohnen- und „UFO“-Chaos im vergangenen Jahr in New Jersey , wie eine Quelle der „The Post“ mitteilte.

Beim UAS and Launched Effects Summit der Armee im August in Fort Rucker führte ein privater Auftragnehmer eine Live-Demonstration eines bemannten Luftfahrzeugs durch, das die Menge mit seinem unkonventionellen Aussehen und seinen unorthodoxen Flugbewegungen beeindruckte, erzählte ein Teilnehmer der Post.

„Erinnern Sie sich an die große UFO-Angst letztes Jahr in New Jersey? Nun, das waren wir“, behauptete ein Mitarbeiter des namentlich nicht genannten Auftragnehmers nach der Demonstration gegenüber einer kleinen Gruppe, so die Quelle, die zum Gipfel eingeladen war.

Das Unternehmen sei im November 2024 über dem Garden State in der Luft gewesen, um „seine Fähigkeiten zu testen“, behauptete der Mitarbeiter des Auftragnehmers gegenüber der Quelle – und fügte hinzu, dass sie aufgrund eines privaten Regierungsauftrags nicht verpflichtet seien, ihre Aktivitäten der Öffentlichkeit bekannt zu geben.

In einem Video, das der Post zur Verfügung gestellt wurde, saust das etwa sechs Meter große, vierflügelige Fluggerät knapp über der Baumgrenze durch den Himmel und erregt die Aufmerksamkeit von Dutzenden Soldaten am Boden.

„Ich dachte, das Militär teste etwas auf der anderen Seite des Stützpunkts“, sagte die Quelle, ein Militärveteran und Drohnenexperte, über ihren ersten Eindruck des Flugobjekts am 12. August in Fort Rucker.

„Es fühlt sich an wie ein UFO, weil es sich von dem unterscheidet, was man zu sehen erwartet“, sagten sie und fügten hinzu, dass man ein „ unheimliches Gefühl“ verspürte, als man es leise durch den Himmel gleiten sah.

„Wenn es abdrehte, verlor man es fast völlig aus den Augen“, sagte die Quelle über die etwa 30-minütige Demonstration im kontrollierten Luftraum von Fort Rucker.

„Ich glaube, deshalb haben die Leute es oben am Himmel gesehen und deshalb gab es Berichte von Leuten, die es gesehen und gesagt haben, es sei verschwunden .“

Alle Konferenzteilnehmer wurden von der Führung in Fort Rucker zugelassen, die strenge Regeln für die Teilnahme erließ, darunter den Ausschluss aller Drohnen oder Fluggeräte mit in China hergestellten Teilen, verriet die Quelle.

„Es müsste auf jeden Fall genehmigt werden“, sagten sie und fügten hinzu: „Jemand war zu 100 % für die Koordination verantwortlich.“

Fort Rucker, das Hauptquartier der Luftfahrtabteilung der Armee, war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Welle mutmaßlicher Drohnensichtungen in New Jersey begann am 13. November 2024 über dem Armeestützpunkt Picatinny Arsenal in Morris County und hielt im ganzen Bundesstaat bis Anfang Dezember an.

Die Federal Aviation Administration von Präsident Trump gab im Januar bekannt, dass viele der Berichte über mysteriöse Drohnen von Hobbypiloten, Freizeitpiloten und Privatpersonen stammten.

Das bemannte Flugobjekt machte einen surrealen Eindruck und könnte von Zivilisten leicht für ein UFO gehalten werden, so die Quelle.

Die Armee lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf die Schließung der Bundesregierung.