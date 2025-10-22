🌞💥 KOSMISCHES FEUER AUS DER FERNE 💥🌞

„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

Während du diese Zeilen liest, entlädt sich jenseits der sichtbaren Sonnenseite ein gigantisches Licht-Feuerwerk – ein starker Farside-Ausbruch, so kraftvoll, dass selbst die Raumsonden vor Staunen erzittern. ⚡🌌

Eine Welle reiner, leuchtender Energie – über 2.400 km/s schnell – rauscht durchs All. Nicht direkt zu uns gerichtet, und doch: ihre Schwingung berührt die Erde, streichelt unsere Magnetfelder, weckt unsere DNA, erinnert uns an das, was wir wirklich sind – Lichtwesen im Wandel. 🌍✨

Vielleicht spürst du heute ein Kribbeln, innere Unruhe, Herzflattern oder Müdigkeit. Vielleicht fühlst du dich elektrisiert oder leer.

Das ist kein Zufall – das ist kosmische Resonanz. 💫

🔥 Diese Energie will nichts zerstören. Sie will dich reinigen.

Sie will alte Schatten verbrennen, deine Frequenz erhöhen und dich daran erinnern, dass du Teil dieses grandiosen Aufstiegs bist. 🚀💖

💎 Lass diese Feuerwelle durch dich hindurchfließen.

Atme. Erlaube. Reinige.

Spüre, wie dein Herz sich mit dem Sonnenfeuer vereint – in Liebe, Mut und Klarheit. ☀️💞

solarham.com schreibt weiter:

Starke Eruption auf der Rückseite

Oktober 2025, 21:30 Uhr UTC

Ein heller, sich schnell bewegender koronaler Massenauswurf (CME) ist in den neuesten Koronagraphenbildern nach einem starken Ereignis vor der Rückseite der Sonne zu sehen. Es wurde eine Radioemission vom Typ II mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 2474 km/s aufgezeichnet.

Da es sich um ein Ereignis auf der Rückseite handelte, wird der CME selbst von der Erde weggerichtet sein. Es ist weiterhin möglich, dass energiereiche Teilchen dieses Ereignisses in den nächsten 24 Stunden an unserem Planeten vorbeiziehen.

Die Quelle der Eruption war möglicherweise die Sonnenfleckenregion 4246, die sich nun drei Tage hinter dem Westrand der Sonne befindet. Weitere Informationen zu diesem Ereignis werden bei Bedarf bereitgestellt.