Physiker entdecken künstliche Objekte rund um die Erde, bevor es Satelliten gab (Video)

Zwei von Experten begutachtete wissenschaftliche Arbeiten analysieren astronomische Daten aus dem Jahr 1952 und zeigen eine Reihe von bis zu fünf UFOs in der Erdumlaufbahn. Dies geschah, bevor der Sputnik 1957 in die Erdumlaufbahn geschickt wurde.

Die Arbeiten stützen Major Donald Keyhoes Behauptungen aus dem Jahr 1954, dass sich zwei Mutterschiffe in der Erdumlaufbahn befanden und fliegende Untertassen freisetzten.

Er behauptet, dies sei von der „Schweigegruppe“ vertuscht worden. Dies führte dazu, dass Keyhoe 1955 „Die Verschwörung der fliegenden Untertassen“ schrieb.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass die UFOs im Orbit von 1952 mit dem angeblichen Satelliten „Black Knight“ in Verbindung stehen könnten, der 1899 von Nikola Tesla entdeckt wurde.

„Physiker finden künstliche Objekte um die Erde, bevor wir Satelliten hatten.“

Eine Gruppe von Astrophysikern (zu der Avi Loeb nicht gehört) hat nach eigenen Angaben auf alten Fotoplatten aus der Zeit vor den ersten Satelliten Hinweise auf unbekannte Luftphänomene gefunden.

Die Beobachtungen lassen sich nur schwer mit bekannten Phänomenen erklären und passen am ehesten zu künstlichen Phänomenen. Ich vergaß zu erwähnen, dass beide Arbeiten von Experten begutachtet wurden. (Obwohl sie anscheinend vom arXiv-Preprint-Server abgelehnt wurden.)

