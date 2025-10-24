YouTuber enthüllt „unmögliche“ Pyramide, die niemand auf der Erde jemals besuchen kann (Video)

Ein YouTuber, der die am schwersten erreichbaren Orte der Welt detailliert beschrieben hat, hat eine „unmögliche“ Pyramide enthüllt, die niemand auf der Erde jemals besuchen wird.

Der YouTuber , der im Internet als thePOVchannel bekannt ist, erklärte in der Videobeschreibung, dass er „davon überzeugt ist, dass dies die unglaublichsten Orte auf dem Planeten Erde sind “, der Zutritt zu ihnen sei jedoch völlig verboten.

Die Beschreibung lautete weiter: „Diese Liste führt Sie von Orten wie dem Grand Canyon über den Amazonas-Regenwald bis hin zum Polarkreis. Sie sind das Ergebnis unzähliger Stunden, die ich mit der Recherche abgelegener Orte und der Durchforstung von Google Earth verbracht habe. Sie ähneln den Orten, die ich in Zukunft erkunden möchte – abonnieren Sie mich also, um zu sehen, wie nah ich herankomme.“

In dem Clip geht es um einige der am schwersten zu erreichenden Orte der Welt. Ein besonders interessanter Ort liegt in Peru, nahe der brasilianischen Grenze.

Der als Cerro El Cono bekannte Berg ist ein sehr hoher pyramidenförmiger Berg, der tief in einem der wildesten Dschungel des Amazonas-Regenwalds liegt.

Im Video heißt es: „Es wurde kein einziges Foto aus der Nähe davon gemacht. Tatsächlich ist sehr wenig darüber bekannt, und deshalb glauben manche Leute, dass es sich tatsächlich um eine alte Pyramide handelt, die jetzt vom Dschungel bedeckt ist.“

„Er erhebt sich etwa 450 Meter hoch und ist aufgrund seiner herausragenden Lage über einer flachen Waldfläche aus großer Entfernung sichtbar, selbst von den 400 Kilometer entfernten Anden. Das macht ihn zu einem fantastischen Aussichtspunkt für die unkontaktierten Stämme, die ausschließlich dieses Gebiet bewohnen, nämlich die Isconahua.“

Mundpropaganda von in der Nähe ansässigen Stämmen lässt jedoch darauf schließen, dass der Berg möglicherweise nie von Menschen bestiegen wird, da er eine so hohe religiöse Verehrung genießt und aufgrund seiner Lage am Hauptflussbett großer Nebenflüsse des Amazonas möglicherweise als Schutzgeist angesehen wird.

Die Anwesenheit dieser unkontaktierten indigenen Völker würde eine Expedition dorthin sehr gefährlich machen. Was diesen Ort jedoch wirklich unantastbar macht, sind die extremen gesetzlichen Schutzmaßnahmen der peruanischen Regierung in diesem Reservat zum Schutz der Souveränität und Gesundheit der indigenen Völker. Das bedeutet, dass nicht einmal Forscher sich dem Fuß des Cerro El Cono auf mehrere Kilometer nähern dürfen.

Die Zuschauer nutzten den Kommentarbereich, um ihre eigenen Reaktionen auf das Video mitzuteilen. Ein Benutzer schrieb: „Irgendwo da draußen gibt es Menschen, die im Dschungel leben, steuerfrei, ohne Kenntnis von KI und unbefleckt von der Last des Wissens.“

Und ein anderer sagte: „Der Gedanke, dass es diese Orte gibt, ist so unglaublich!“

Video: