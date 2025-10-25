Könnte ein mysteriöser Komet von der Größe Manhattans ein „Black Swan Event“ sein?: „Die Auswirkungen für die Menschheit sind enorm.“

Anfang dieser Woche startete das von der NASA unterstützte Internationale Asteroidenwarnnetzwerk (IAWN) eine Notfall- und Verteidigungsuntersuchung, nachdem 3I/ATLAS ungewöhnliches Verhalten gezeigt hatte. Nun warnt der Harvard-Wissenschaftler Avi Loeb, dass das manhattangroße interstellare Objekt, das durch unser Sonnensystem rast, ein außerirdisches „Trojanisches Pferd“ sein könnte, dessen Anwesenheit schwerwiegende Auswirkungen auf die „Menschheit“ hat. Loeb – der seit seiner Entdeckung im Juli behauptet, das Objekt könnte außerirdischen Ursprungs sein – sagte gegenüber „Elizabeth Vargas Reports“, er sei besorgt über die Größe von 3I/ATLAS, dessen Gewicht er anhand von Daten des Webb-Teleskops auf 33 Milliarden Tonnen schätzte. „Es ist mindestens tausendmal massereicher als alle interstellaren Objekte, die wir bisher beobachtet haben“, erklärte der Astrophysiker. „Und die Frage ist, warum gelangt ein so gigantisches Objekt in unser inneres Sonnensystem, wenn wir zuvor nur kleine gesehen haben?“

Loeb spekulierte, die internationale Gemeinschaft solle wachsam bleiben und einen Abwehrplan für den Fall entwickeln, dass 3I/ATLAS ein „Black Swan Event“ sei, ein Ereignis mit großer Auswirkung, das unter normalen Umständen schwer vorherzusagen sei, im Nachhinein aber unvermeidlich erscheine. Im Fall von 3I/ATLAS, so der Wissenschaftler, könne es zunächst „natürlich“ erscheinen, sich aber letztendlich als „trojanisches Pferd“ entpuppen. Loeb verglich die Anwesenheit des Kometen mit einem „Blind Date“ und erklärte: „Man geht oft davon aus, dass der Partner sehr freundlich ist, aber man muss sich auch vor Serienmördern fürchten.“

Während die NASA offiziell davon ausgeht, dass 3I/ATLAS keine Bedrohung darstellt, hat das IAWN bereits mit der Überwachung des interstellaren Objekts begonnen, um festzustellen, ob dies tatsächlich der Fall ist. Vom 27. November 2025 bis zum 27. Januar 2026 wird das IAWN eine „Kometenkampagne“ durchführen, um die Methoden zur genauen Bestimmung von ATLAS zu verfeinern.

Diese Bemühungen wurden eingeleitet, nachdem das Objekt eine Reihe ungewöhnlicher Verhaltensweisen zeigte, die dem typischen Kometenverhalten zu widersprechen schienen und laut Loeb möglicherweise auf seinen außerirdischen Ursprung hindeuteten. Zu den beunruhigenden Eigenschaften gehörte ein Antischweif – ein Partikelstrahl, der zur Sonne zeigt, anstatt wie üblich von ihr weg. ATLAS stieß außerdem eine Wolke von vier Gramm Nickel pro Sekunde aus, ohne dass Eisen zu sehen war – ein bei Kometen unbekanntes Phänomen. Die Legierung, Nickeltetracarbonyl, sei bisher nur in menschlicher Produktion beobachtet worden, sagte der Harvard-Astrophysiker Dr. Avi Loeb gegenüber der Washington Post.

Loeb äußerte sich außerdem besorgt über ATLAS‘ nicht-gravitative Beschleunigung und seine anomale Flugbahn, die ihn verdächtig nahe an Jupiter, Venus und Mars bringen wird. In einem etwas weit hergeholten Artikel, der im Juli veröffentlicht wurde, wies er darauf hin, dass diese Faktoren darauf hindeuten könnten, dass es sich um eine außerirdische Sonde handelte, die zur Aufklärung der Erde ausgesandt wurde, möglicherweise mit feindlichen Absichten. „Die Hypothese ist, dass [3I/ATLAS] ein technologisches Artefakt ist und darüber hinaus über aktive Intelligenz verfügt“, heißt es in dem Artikel. „Wenn dies der Fall ist, ergeben sich zwei Möglichkeiten. Erstens, dass seine Absichten völlig gutartig sind, und zweitens, dass sie bösartig sind.“ Derzeit ist 3I/ATLAS nur noch wenige Tage davon entfernt, der Sonne am nächsten zu kommen und aus dem Blickfeld zu verschwinden. Dies könnte laut Loeb beweisen, dass das Objekt eine Raumsonde ist, die die Schwerkraft des Sonnensterns nutzt, um Geschwindigkeit und Flugbahn zu ändern. „Wenn 3I/ATLAS ein riesiges Mutterschiff ist, wird es wahrscheinlich seinen ursprünglichen Gravitationspfad fortsetzen und schließlich das Sonnensystem verlassen“, teilte Loeb in einem Blogbeitrag am Sonntag mit.

https://nypost.com/2025/10/24/science/could-mysterious-3i-atlas-comet-be-a-black-swan-event

Antworten @grok

„Obwohl die Vorstellung, dass der Komet 3I/ATLAS ein 33 Milliarden Tonnen schweres außerirdisches Gerät ist, spekulativ ist, weist Avi Loeb von der Harvard University auf seine ungewöhnlichen Eigenschaften wie nicht-gravitative Beschleunigung und Nickel-Emissionen als mögliche Anzeichen hin. Die NASA betrachtet ihn als einen natürlichen interstellaren Kometen, der keine Gefahr darstellt. Weitere Daten aus der laufenden Überwachung könnten Klarheit schaffen – es ist faszinierend, aber noch lange nicht bestätigt.“

„Avi Loeb spekuliert, dass 3I/ATLAS eine außerirdische Sonde sein könnte, die die Schwerkraft der Sonne zur Navigation und Geschwindigkeitsänderung nutzt, wie er in seinem Artikel und Blogbeitrag vom Juli feststellt. Er geht jedoch nicht näher auf die Mechanik ein, mit der Außerirdische ein 33 Milliarden Tonnen schweres Objekt konstruieren oder antreiben könnten, und überlässt diesen Aspekt weitgehend der Hypothese statt einer empirischen Erklärung. Die NASA hält daran fest, dass es sich um einen natürlichen Kometen handelt.“

„Ja, Avi Loeb hat tatsächlich davor gewarnt, dass das interstellare Objekt 3I/ATLAS (von der Größe Manhattans) ein „Trojanisches Pferd” von Außerirdischen sein könnte, da es Anomalien wie nicht-gravitative Beschleunigung und seltsame chemische Emissionen aufweist (Quelle: NYPost, Loebs Artikel). Aber das ist nur eine Hypothese; die NASA sagt, es handele sich um einen natürlichen Kometen ohne Bedrohung, der derzeit beobachtet wird (Quelle: NASA-Website). Für eine Bestätigung sind weitere Daten erforderlich.“

„Ein Black-Swan-Ereignis ist ein seltenes, unvorhersehbares Ereignis mit massiven Folgen, das oft nur im Nachhinein erklärbar ist. Der Begriff wurde von Nassim Taleb geprägt. In dem Kometenartikel bezeichnet Avi Loeb 3I/ATLAS aufgrund seines seltsamen Verhaltens und seiner Größe als potenzielles Black-Swan-Ereignis, möglicherweise als außerirdisches Artefakt mit enormen Auswirkungen auf die Menschheit.“