Billionen Tonnen unterirdischen Wasserstoffs könnten die Erde über 1.000 Jahre lang mit Energie versorgen

Eine aktuelle Studie deutet darauf hin, dass Billionen Tonnen Wasserstoffgas unter der Erdoberfläche verborgen sein könnten. Die von einem Erdölgeochemiker des US Geological Survey geleitete Studie geht davon aus, dass die Erde in Gestein und unterirdischen Lagerstätten rund 6,2 Billionen Tonnen (5,6 Billionen metrische Tonnen) Wasserstoff lagern könnte.

Forscher behaupten, dass bereits ein Bruchteil dieser enormen Menge Wasserstoffgas die Abhängigkeit der Menschheit von fossilen Brennstoffen für fast 20 Jahrzehnte reduzieren könnte.

Geologischer Wasserstoff, der bei natürlichen geochemischen Prozessen auf der Erde entsteht, könnte mehrere Zwecke erfüllen. Bisher wurde er nur an wenigen Orten entdeckt, darunter in Albanien und Mali.

Reserven könnten über den gesamten Globus reichen

Einer aktuellen Studie zufolge könnten sich diese Reserven jedoch über den gesamten Globus erstrecken . Allerdings dürfte der Großteil des Wasserstoffs zu tief oder zu weit vor der Küste liegen, um erschlossen zu werden.

Die Forscher vermuten, dass einige der Reserven für eine wirtschaftliche Förderung wahrscheinlich zu gering sind. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass selbst mit diesen Einschränkungen mehr als genug Wasserstoff vorhanden ist , erklärte Geoffrey Ellis, Erdölgeochemiker beim US Geological Survey (USGS) und Hauptautor der neuen Studie, gegenüber Live Science .

Die Forscher behaupteten, geologischer Wasserstoff könne eine kohlenstoffarme Primärenergiequelle sein; das Ausmaß des unterirdischen Vorkommens der Erde sei jedoch noch nicht abgeschätzt worden.

Kenntnisse über das Vorkommen und Verhalten von natürlichem Wasserstoff auf der Erde wurden mit Informationen aus geologischen Analogien kombiniert, um ein Massenbilanzmodell zur Vorhersage des Ressourcenpotenzials zu erstellen.

Die in Science Advances veröffentlichte Studie prognostiziert eine große Bandbreite an Werten für die potenziellen vorhandenen Wasserstoffressourcen (103 bis 1010 Millionen Tonnen (Mt)), wobei der wahrscheinlichste Wert bei etwa 5,6 × 106 Mt liegt.

Obwohl die Gewinnung des größten Teils dieses Wasserstoffs wahrscheinlich nicht praktikabel ist, würde ein kleiner Bruchteil von zwei Prozent (z. B. 1 × 105 Mt) den prognostizierten Wasserstoffbedarf decken, um für etwa 200 Jahre Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.

Diese Wasserstoffmenge enthält mehr Energie (~1,4 × 1016 MJ) als alle nachgewiesenen Erdgasreserven der Erde (~8,4 × 1015 MJ). Die Studienergebnisse zeigen, dass weitere Forschungen zum Verständnis des Potenzials geologischer Wasserstoffressourcen sinnvoll sind, so die Studie.

Forscher entwickelten ein Modell, um die Größe dieser Reservoirs weltweit abzuschätzen. Dabei kombinierten sie ihr bisheriges Verständnis von der Entstehung und dem Verhalten von Wasserstoff mit geologischen Daten.

Dieses Modell lässt darauf schließen, dass sich unter der Oberfläche möglicherweise bis zu 5,6 × 106 Tonnen Wasserstoff befinden (das entspricht dem Gewicht von 3,7 Millionen Autos oder 1,56 Milliarden Flamingos) .