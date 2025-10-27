Ist Aerofoot echt? Nachricht Ist Aerofoot echt? Virale Behauptung zu Gitex 2029 Future in Motion im Video entlarvt Bekommt die Welt endlich Schuhe, die Menschen fliegen lassen? (Video)

Mehrere Videos von Flugschuhen, auch Aerofoot genannt, gingen am Dienstag, dem 21. Oktober, auf allen

Social-Media-Plattformen viral.

Der erste Clip, der ursprünglich von Jyo John Mulloor gepostet wurde, zeigt einen jungen Mann, der auf einem

kleinen Podest steht und etwas trägt, das an Schlittschuhe erinnert.

Doch schon nach wenigen Sekunden hebt der Mann ab, bleibt in gut 60 cm Höhe stehen, dreht sich um die eigene Achse und kommt dann wieder herunter.

Die Kulisse scheint eine Technikausstellung zu sein. Männer in Kanduras (traditionelle Kleidung, die in den

VAE typischerweise von Männern getragen wird) jubeln, als die fliegenden Schuhe präsentiert werden. Dieser

Clip hat bisher über 201.000 Likes erhalten.

Die im zweiten Video gezeigten Flugschuhe sehen etwas anders aus als das Paar im ersten Clip. Diese Schuhe

scheinen eine flache Oberfläche mit einem hellen Leuchten am Rand zu haben.

Eine Gruppe von Models in schwarzen, halbformellen Outfits und den fliegenden Schuhen läuft bei einem Tech-

Event über den Laufsteg. Das Video trägt den Titel „Aerofoot: Future in Motion“ mit der zweiten Zeile „Gitex

2029“.

Der dritte Clip aus der Serie ähnelt dem ersten. Diesmal zeigt eine Frau in Abendgarderobe die Flugschuhe. Sie

macht ein paar Schritte rückwärts, während sie sich vom Boden erhebt. Auf einem großen Bildschirm im

Hintergrund steht „Aerofo“ mit dem Slogan „FUTURE IN MOTION“.

Diese viralen Clips haben die Internetnutzer dazu veranlasst, sich zu fragen, ob solche Flugschuhe tatsächlich

existieren und ob diese Produkte auf den Markt kommen. Die Aerofoot-Videos sind jedoch nicht real,

sondern mithilfe künstlicher Intelligenz generiert. Produkte wie Flugschuhe oder -stiefel wurden weltweit

bisher nicht auf den Markt gebracht.

Aerofoot existiert derzeit nur in der KI-Welt

Jyo John Mulloor, der die Aerofoot-Videos geteilt hat, ist laut seiner Biografie auf Behance ein zeitgenössischer

Digitalkünstler und Surrealist. Er gründete JJM Studio, das auf Facebook als „visionäres Digitalkunststudio“

beschrieben wird.

Laut LinkedIn ist Jyo John Mulloor aus Dubai, VAE, seit September 2023 in seinem Studio selbstständig. Er

arbeitet auch als Trainer für künstliche Intelligenz. JJM Studio ist auf „KI-gestützte Kreationen“ spezialisiert

und „verschiebt die Grenzen moderner Kunst und des Geschichtenerzählens“.

Jyo John Mulloors virale Videos und die Bildunterschriften ließen vermuten, dass Aerofoot, eine futuristische

Erfindung, auf der GITEX 2029 in Dubai präsentiert werden würde.

Die GITEX oder GITEX Global ist eine der weltweit größten Tech-Veranstaltungen. Technikentwickler, -enthusiasten und -investoren treffen sich dort jährlich, um Demomodelle zu begutachten.

Obwohl Jyo John Mulloors Vision der fliegenden Schuhe für viele faszinierend erscheint, gibt es weder eine

Demo noch das tatsächliche Produkt. Die von Mulloor konzipierten Videos wurden mithilfe künstlicher

Intelligenz erstellt. Daher ist es leider noch nicht möglich, dass Menschen allein mit einem Paar Schuhen

fliegen.