UFO-Tracker zeigt Tausende unheimliche Unterwasserobjekte, die entlang der US-Küste lauern

Die Wahrheit liegt dort unten.

Eine beliebte UFO-Melde-App hat Tausende Sichtungen von nicht identifizierten Unterwasserobjekten (USOs) in der Nähe von US-Wasserstraßen aufgezeichnet – Phänomene, vor denen hochrangige Beamte der US-Marine warnen, dass sie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnten.

Enigma, das sich selbst als „größte abfragbare historische Datenbank für globale UFO-Sichtungen“ anpreist, behauptet, seit seiner Einführung Ende 2022 Berichte zu über 30.000 unbekannten Flugobjekten und unbekannten anomalen Phänomenen erhalten zu haben.

Doch die Sichtungen beschränkten sich nicht nur auf den Himmel. Es gab auch Berichte über seltsame Objekte, die aus den Tiefen des Meeres aufstiegen oder ohne ein Platschen ins Wasser stürzten.

Laut Marine Technology News hat Enigma bis August außerdem mehr als 9.000 mysteriöse Sichtungen im Umkreis von 10 Meilen um die US-Küste oder große Gewässer registriert – 500 davon im Umkreis von 5 Meilen – und in mehr als 150 der Berichte wurde von Objekten berichtet, die über Wasserstraßen schwebten oder in diese eintauchten .

Die meisten USO-Sichtungen wurden in Kalifornien (389) und Florida (306) gemeldet – beide gehören zu den drei Bundesstaaten mit der längsten Meeresküste. Zu den bizarrsten Berichten gehört ein Handyvideo, das unerklärliche grüne Lichter zeigt, die unter der Meeresoberfläche wandern.

Ein Video, das einen der an die UFO-Logging-App Enigma gesendeten Berichte begleitete, zeigte mysteriöse grüne Lichter, die sich unter der Meeresoberfläche bewegten.

Die App hat Karten veröffentlicht, auf denen die gemeldeten Sichtungen verzeichnet sind. Sie werden als Ansammlungen orangefarbener Punkte dargestellt, die entlang der Ost- und Westküste verlaufen.

UFO-Sichtungen sind nichts Neues und werden von einem Großteil der wissenschaftlichen Gemeinschaft oft als Quatsch abgetan oder in die Kategorie Science-Fiction verbannt. Der pensionierte Konteradmiral der Navy, Tim Gallaudet, warnt jedoch, dass UFOs, die in der Lage sind, aus der Luft ins Meer zu gelangen, ohne abzustürzen oder auch nur einen Spritzer zu verursachen, „weltverändernde“ Auswirkungen haben könnten.

„Die Tatsache, dass nicht identifizierte Objekte mit unerklärlichen Eigenschaften in die Gewässer der USA eindringen und das US-Verteidigungsministerium keine große Alarmglocke läutet, ist ein Zeichen dafür, dass die Regierung nicht ihr gesamtes Wissen über anomale Phänomene in allen Bereichen weitergibt“, schrieb Gallaudet in einem Bericht vom März 2024.

In den letzten Jahren wurden an den Küsten der USA Tausende von Berichten über nicht identifizierte Tauchobjekte (Unidentified Submersible Objects, USOs) – das aquatische Äquivalent eines UFOs – registriert.

Im Juli 2019 läuteten die Alarmglocken, als die USS Omaha ein UFO/UAP aufzeichnete, das spurlos im Meer verschwand, nachdem es eine Marineflotte vor der Küste von San Diego umkreist hatte. Ein vom Pentagon verifiziertes Video des Vorfalls zeigte Fähigkeiten, die laut Gallaudet „die maritime Sicherheit der USA gefährden, die durch unsere relative Unwissenheit über die globalen Ozeane ohnehin geschwächt ist“.

In seinem 29-seitigen Bericht für die auf UFOs spezialisierte Denkfabrik Sol Foundation sagte Gallaudet, es gebe ein dokumentiertes Muster ähnlicher Phänomene, über die berichtet werde.

„Piloten, glaubwürdige Beobachter und kalibrierte militärische Instrumente haben Objekte aufgezeichnet, die mit einer Geschwindigkeit beschleunigten und die Luft-Meer-Grenzfläche überquerten, die für von Menschenhand geschaffene Objekte nicht möglich wäre“, schrieb er.