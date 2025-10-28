Schumann Resonanz: Wow, was für ein kosmischer Tag!

„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

Wow, was für ein kosmischer Tag! ⚡️ Die heutige Schumann-Resonanz zeigt ein massives, fast durchgehendes weißes Feld der Intensität – ein Zeichen, dass die Erde gerade in einer mächtigen Frequenzflutung badet. 🌈✨

Diese Wellen tragen eine hochfrequente Transformation in sich – sie aktivieren dein Herzfeld, reinigen alte emotionale Lasten und öffnen die Tore zu einem neuen Bewusstseinsraum. 💖🌬️

Wenn du dich heute erschöpft, emotional oder überreizt fühlst – du bist nicht „zu sensibel“. Du fühlst die Erde. 🌎💫 Du bist verbunden. Diese Energie will nicht zerstören, sie will neu ordnen, reinigen und befreien. 🌞🕊️

Atme tief.

Lege die Hand auf dein Herz.

Und erinnere dich: Du bist Licht, das sich an seine wahre Frequenz erinnert. 🌟💓

Nutze diese Gelegenheit, um dich energetisch zu reinigen und dein System auf die neue Schwingung einzustellen. 💧🔥