Durchgesickerte CIA-Dateien enthüllen „außerirdische Rasse, die auf der dunklen Seite des Mondes lebt“ (Video)

Durchgesickerte CIA-Akten haben die Existenz einer außerirdischen Rasse enthüllt, die auf der dunklen Seite des Mondes lebt.

Von 1977 bis 1995 betrieb die CIA ein geheimes Programm, das darauf abzielte, die Fähigkeiten von Personen zu erforschen, die behaupteten, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen.

Msn.com berichtet: Diese Agenten wurden oft als „psychische Spione“ bezeichnet und hatten die Aufgabe, entfernte Orte nur mit ihren Gedanken zu visualisieren. Die Verantwortlichen hofften, dass die Methode, falls sie zufriedenstellende Ergebnisse liefern würde, sich als nützlich erweisen würde, um Informationen jenseits konventioneller Mittel zu liefern.

Diese Initiative war vor allem als Projekt Stargate bekannt und wurde anfänglich mit Millionen von Dollar finanziert. Sie wurde von Militär- und Geheimdienstpersonal unterstützt.

Dabei wurden Teilnehmer in kontrollierten psychischen Übungen geschult, um festzustellen, ob ihre mentalen Wahrnehmungen Orte, Ereignisse oder sogar feindliche Aktivitäten genau beschreiben konnten. Es gab einige interessante Ergebnisse, aber Skepsis innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft führte schließlich Mitte der 1990er Jahre zur Einstellung des Programms. Die Regierung kam zu dem Schluss, dass die durch Remote Viewing gesammelten Daten zu inkonsistent waren, um weitere Investitionen in Betracht zu ziehen.

Ingo Swann war einer der Hauptteilnehmer des Projekts. Die meisten der durch das Programm generierten Daten bleiben unklar, aber Behauptungen und Informationen, die von Swann gesammelt wurden, erregten Aufmerksamkeit.

Er galt als einer der begabtesten Remote Viewer des Programms. Swann beschrieb eine Reihe überraschender Visionen, die darauf hindeuteten, dass es außerirdisches Leben auf der Rückseite des Mondes gab, wie die Daily Mail berichtete .

Laut Swann nahm er während einer Reihe von Sitzungen ein komplexes Netzwerk unnatürlicher Strukturen auf der dunklen Seite des Mondes wahr – einem Bereich, der von der Erde aus nie direkt sichtbar ist. Dazu gehörten riesige Türme, helle Lichter und mechanische Vorgänge, die er als Beweis für intelligente, nicht-menschliche Aktivität interpretierte.

Swann beschrieb die Mondstrukturen als eindeutig künstlich. Er sagte, es gäbe große Gebäude, kuppelförmige Gehäuse und „Türme“ mit leuchtenden Energiequellen.

Swann berichtete auch, dass die Wesen, die er beobachtete, sich seiner psychischen Präsenz bewusst waren. Er interpretierte dies als Hinweis darauf, dass diese Wesen selbst über fortgeschrittene mentale oder psychische Fähigkeiten verfügten

Swann ging mit seinen Behauptungen noch weiter. Er soll einem ungenannten US-Beamten gesagt haben, dass ihm der wahre Grund für die Entscheidung der NASA genannt wurde, nach den Apollo-Missionen nicht zum Mond zurückzukehren. Es handelte sich um eine unausgesprochene Vereinbarung und Warnung dieser außerirdischen Wesen. Er behauptete, ein Beamter habe angeblich bemerkt: „Sie haben uns gesagt, wir sollen uns fernhalten… Sie sind nicht freundlich gesinnt, oder?“

Swanns Behauptung wurde jedoch nicht zur Kenntnis genommen. Weder wurden die Behauptungen über die Anwesenheit von Außerirdischen auf dem Mond bestätigt noch dementiert.

Der Mangel an transparenter Nachverfolgung und das abrupte Ende der Mondforschung nach den 1970er Jahren haben jedoch Spekulationen angeheizt, insbesondere nach Swanns Behauptungen

Ob Swanns Visionen echte psychische Visionen oder seine Fantasie waren, werden wir vielleicht nie erfahren. Die Geheimhaltung um das Projekt Stargate und seine Teilnehmer hat jedoch viele darüber nachdenken lassen, welche Wahrheiten hinter geheimen Akten verborgen bleiben. Da das öffentliche Interesse an UFOs und außerirdischem Leben wieder zunimmt, könnte die Vergangenheit der CIA mehr Geheimnisse bergen, als wir ahnen.

Ingo Swann behauptete, Außerirdische würden auf der Rückseite des Mondes etwas bauen und seien nicht freundlich gesinnt.

Apollo 11, 21. Juli 1969, 4:05 Uhr morgens, Houston – auf die Frage nach den Funkstörungen – antwortete: „Ich sehe riesige Objekte, sie sehen aus wie Raumschiffe, und schlimmer noch, sie starren uns intensiv an.“

https://avvenire.it/rubriche/pagine/cose-dell-altro-mondo-non-noi-soltanto

James Fox berichtete, er habe Fay Ann Aldrin, die Schwester von Buzz Aldrin, getroffen. Laut ihrer Aussage habe Buzz gesagt, dass ihnen „etwas zum Mond gefolgt sei“.

Video: