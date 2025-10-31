Unglaubliche Fotos zeigen das erste 3D-gedruckte Gesicht des NHS, nachdem es bei einem schrecklichen Unfall zerfetzt wurde

Unglaubliche Fotos zeigen das erste 3D-gedruckte Gesicht des NHS nach einem schrecklichen Fahrradunfall.

Nach einem Unfall im Juli 2021 erlitt Dave Richards Verbrennungen an der Seite seines Gesichts, darunter am Auge, an der Nase und an einem Teil seines Halses. Der 75-Jährige hatte „Glück, zu überleben“, nachdem ein betrunkener Fahrer in ihn hineingefahren war, wobei er Rücken und Becken verletzt und sich mehrere Rippen gebrochen hatte.

„Er telefonierte, raste hinter uns her und wir standen alle in einer Reihe“, erinnerte er sich, als er in Mere mit dem Fahrrad unterwegs war .

„Meine beiden Freunde wurden getroffen und aus dem Auto geschleudert , aber ich wurde unter dem Auto eingeklemmt und weitergerollt, wobei der Motor und der Auspuff durch eine Seite meines Körpers brannten und die andere Seite vom Auto zerquetscht wurde.“

Glücklicherweise konnten die NHS -Spezialisten Dave mit Operationen und lebensverändernder Technologie helfen .

Dave erholte sich auf der Verbrennungsstation des BRI, als Spezialisten mit ihm über die Möglichkeit einer Prothetik sprachen. Er wurde schließlich an die Abteilung für Rekonstruktive Prothetik überwiesen, die vor Kurzem das Bristol 3D Medical Centre eröffnete.

„Die Chirurgen versuchten, mein Auge zu retten, aber sie befürchteten, dass sich eine Infektion von meinem Auge über den Sehnerv ins Gehirn ausbreiten könnte, also wurde das Auge entfernt“, erinnerte sich der Großvater.

„Dann wurde entschieden, einen freien Lappen zu verwenden, bei dem Gewebe mit Blutarterien und -venen entnommen und in meinen Hals eingesetzt wird, wobei der Lappen die Seite meines Gesichts vollständig bedeckt.“

Diese Operation war ein „voller Erfolg“ mit zwei Nachuntersuchungen zur Entspannung des verspannten Narbengewebes. Da Dave jedoch ambulant behandelt wurde, war er an der Möglichkeit der 3D-Arbeit interessiert.

„Als die 3D-Fähigkeit aufkam, eröffnete sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten“, erklärte der Mann aus Devon.

„Es ist nicht der angenehmste Prozess – sie verließen sich auf verschiedene Formen und Wachsabdrücke aus manuellen Prozessen, sie machten viele Fotos, um das Aussehen zu dokumentieren, und es war aufwendig, die Formen und Abdrücke Ihres Gesichts zu machen, indem sie Nase und Mund bedeckten.“

Im Rahmen seiner Behandlung erhielt Dave eine 3D-Prothese, die in sein Gesicht passte und seine natürliche Haar-, Augen- und Hautfarbe nachahmte. In den ersten Tagen seiner Genesung fühlte er sich „sehr verletzlich“ und machte sich Sorgen darüber, wie die Leute auf ihn reagieren würden.

„Ich wollte unbedingt alles ausprobieren, was man tun konnte, um das Aussehen meiner Verletzungen zu verändern und mir mehr Selbstvertrauen zu geben“, fügte er hinzu.

Doch die Arbeit mit dem Zentrum war für Dave „surreal“ und hat ihm geholfen, sein Selbstvertrauen zu stärken und sich zu rehabilitieren.

Amy Davey, leitende Wissenschaftlerin für Rekonstruktion am NBT, sagte: „Das Oberflächenscannen von Patienten für Prothesen bedeutet, dass die Patienten während der Bewegung gescannt werden können, und diese Technologie kann diese Bewegung nutzen, um die Prothesen bei der Bewegungsanpassung zu unterstützen.

„Die verwendeten 3D-Drucker verwenden fortschrittliche Kunststoffharze, deren Eigenschaften eine direkte Anwendung auf der Haut ermöglichen, mit Materialien, die über lange Zeiträume hinweg hautverträglich sind.

„Ein anderer Drucker im Zentrum ist in der Lage, Materialien herzustellen, die denen der Knochen selbst sehr ähnlich sind, wodurch ein weitaus ‚natürlicheres‘ Implantat möglich wird.

„3D-Scans können im Laufe der Zeit hilfreich sein, um den Fortschritt eines Patienten zu quantifizieren und notwendige Anpassungen vorzunehmen, insbesondere bei der Behandlung und Überwachung von Narben.“

Dave wird derzeit noch behandelt, um die Narbenspannung zu lindern, und benötigt möglicherweise irgendwann eine weitere Operation.

„Ich habe immer gesagt, egal welche Behandlung angeboten wird, wenn ich denke, dass ein Nutzen besteht und die Risiken nicht zu hoch sind, werde ich alles ausprobieren und es versuchen, und das ist immer noch der Fall“, fügte er hinzu.