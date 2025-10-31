Erdbeben in Italien verstärken sich: Wissenschaftler warnen vor möglichem Vulkanausbruch in der Caldera von Neapel

Ein heftiger Erdbebenschwarm erschütterte am 29. und 30. Oktober 2025 die Caldera der Phlegräischen Felder westlich von Neapel.

Innerhalb von 24 Stunden wurden über 150 Beben gezählt, das stärkste erreichte eine Magnitude von 3,9. Das italienische Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) berichtete, dass die Epizentren 2–3 km unter Pozzuoli lagen, innerhalb der 13 km breiten supervulkanischen Struktur, die zuletzt 1538 ausbrach.

Bislang gab es keinen Ausbruch, doch die Bodenverformung, die seismische Energie und die Gasemissionen erreichten Werte, die seit der Bradyseismischen Krise von 1982–84 nicht mehr beobachtet wurden.

Dies veranlasste den italienischen Zivilschutz, die gelbe Alarmstufe aufrechtzuerhalten und die Evakuierungsübungen für 500.000 Einwohner auszuweiten.

Seismische Welle: Höchste Aktivität seit 40 Jahren. Das Vesuv-Observatorium des INGV registrierte von Januar bis Oktober 2025 6.132 Erdbeben in den Phlegräischen Feldern, verglichen mit 1.300 im Jahr 2024. Der Erdbebenschwarm vom 29. Oktober begann um 23:17 UTC mit einem Beben der Stärke 3,6, gefolgt von 49 Nachbeben innerhalb von sechs Stunden.

GNSS-Stationen in Echtzeit maßen eine Hebung des Hafens von Pozzuoli um 1,5 cm innerhalb von 48 Stunden, was die Gesamthebung von 110 cm seit 2005 erhöht. Satelliteninterferometrie (InSAR) des ESA-Satelliten Sentinel-1 zeigt, dass sich der Calderaboden mit 15 ± 3 mm/Monat hebt – das Dreifache der Rate von 2020.

Eine in Science Advances (Oktober 2025) veröffentlichte seismische Tomographie enthüllte ein 3–5 km tiefes ringförmiges Verwerfungssystem, das Pozzuoli umschließt. Der Stanford-Mitautor Paul Segall merkte an: „Die Geometrie der Verwerfung ähnelt den vorvulkanischen Mustern in den Calderen von Rabaul und Long Valley.“

INGV-Direktorin Francesca Bianco bestätigte, dass hydrothermale Fluide das System unter Druck setzen, jedoch konnte durch seismische Geschwindigkeitsverhältnisse (Vp/Vs < 1,75) kein eindeutiger Magmaaufstieg festgestellt werden.

Gas- und Wärmesignale: Warnzeichen steigen. Die Fumarolentemperaturen im Solfatara-Krater erreichten 160 °C, gegenüber 95 °C im Jahr 2023. Der CO₂-Ausstoß erreichte 5.000 Tonnen pro Tag – einen der höchsten Werte weltweit –, während das Helium-Isotopenverhältnis (³He/⁴He) auf R/Ra = 3,2 anstieg, was auf aus dem Erdmantel stammende flüchtige Stoffe hindeutet. Mauro Di Vito vom INGV erklärte:

„Diese Werte entsprechen denen der Krise von 1984, als 40.000 Menschen evakuiert wurden. Wir können eine phreatische Explosion nicht ausschließen, falls der Druck die Deckschicht durchbricht.“ Grundwasserbrunnen in Agnano weisen Chloridspitzen auf, die auf eine Wechselwirkung mit heißen Salzlösungen hindeuten. Der hyperspektrale Sensor PRISMA der ESA detektierte eine thermische Anomalie von 2 km² in der Nähe von Pisciarelli mit Oberflächentemperaturen von über 70 °C.

Reaktion von Regierung und lokalen Behörden: Evakuierungspläne aktiviert. Italiens Zivilschutzbehörde hat den im Mai 2025 ausgerufenen Ausnahmezustand verlängert. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören:

Evakuierungsübungen für 85.000 Menschen in der roten Zone (Pozzuoli, Bacoli, Teile von Neapel).

Die Unterbringungskapazität in Sporthallen und Hotels wurde auf 120.000 erhöht.

Transportausfälle: Die Bahnlinie Cumana bei Neapel ist stillgelegt; der Hafen von Pozzuoli ist für Fähren gesperrt.

Schulschließungen in Pozzuoli und Quarto bis zum 4. November.

Der Bürgermeister von Pozzuoli, Luigi Manzoni, rief zur Ruhe auf: „Wir sind vorbereitet, aber die Lage ist ernst.“ Pioniere des Militärs verstärken die Ufermauer von Rione Terra, die während des Erdbebens der Stärke 3,9 Risse bekommen hatte.

Experten warnen: Ausbruchswahrscheinlichkeit gering, aber steigend. Das jüngste Bulletin des INGV (30. Oktober) schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs innerhalb der nächsten 30 Tage auf unter 5 %, betont aber: „Das System befindet sich in einem kritischen Zustand.

Ein starkes Erdbeben (M≥4,5) könnte hydrothermale Explosionen auslösen oder Magmawege öffnen.“ Der Ausbruch des Monte Nuovo im Jahr 1538 – dem ähnliche Hebungen und Magmaschwärme vorausgingen – formte innerhalb von 48 Stunden einen 130 Meter hohen Kegel und begrub das Dorf Tripergole unter sich.

Der Vulkanologe Giuseppe De Natale (INGV) erklärte gegenüber La Repubblica: „Wir befinden uns nicht in der Situation des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr., aber die angestaute Energie ist real. Ein kleiner Ausbruch ist denkbar; ein großer bleibt unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.“

Öffentliche Reaktion: Angst, Fatalismus und Flucht. Soziale Medien waren voll von Videos von rissigen Mauern und dampfenden Lüftungsschächten. #CampiFlegrei trendete weltweit, Anwohner posteten Bilder von Evakuierungsrucksäcken und Kinderzeichnungen des „wütenden Berges“.

Laut Immobiliare.it sanken die Immobilienpreise in Pozzuoli seit September um 18 %. Die Buchungen für Neapel gingen um 40 % zurück, obwohl für den Vesuv weiterhin die grüne Alarmstufe galt.

Bei einer Bürgerversammlung im Palazzo Migliaresi in Pozzuoli fragte die Anwohnerin Anna Russo: „Wenn er ausbricht, haben wir dann wieder zwölf Stunden Zeit wie 1538?“ Stefano Carlino vom INGV antwortete: „Unsere Überwachung gibt uns Tage bis Wochen Vorwarnzeit. Verlassen Sie das Gebiet, wenn wir es Ihnen sagen.“

Überwachung und Minderung: Wissenschaft in höchster Alarmbereitschaft. INGV betreibt 92 seismische Stationen, 26 GNSS-Empfänger und 14 Gassensoren in der Caldera.

Eine neue Tiefbohrung (4 km) in Bagnoli wird bis Dezember Druck und Temperatur messen. Experimentelle Grundwasserentnahme zielt darauf ab, die hydrothermale Ansammlung zu reduzieren, basierend auf Modellen des isländischen Reykjanes-Systems. Die 24/7-Überwachung des Vesuv-Observatoriums umfasst:

Infraschall-Arrays zur Explosionserkennung.

Wärmebildkameras in Solfatara und Pisciarelli.

Drohnenvermessungen kartieren wöchentlich Deformationen.

Was passiert bei einem Ausbruch? INGV-Szenarien:

Phreatische Explosion (höchstwahrscheinlich): Dampf- und Aschesäule <5 km; lokaler Niederschlag; keine Lava. Kleiner magmatischer Ausbruch (im Ausmaß des Monte Nuovo): Lavadom, Asche bis nach Neapel; 10.000–50.000 Menschen evakuiert. Großes Caldera-Ereignis (<0,1% Wahrscheinlichkeit): VEI 5–6; pyroklastische Ströme; mehr als 500.000 Menschen gefährdet.

Aschefall könnte den Flughafen Neapel-Capodichino und die Schifffahrt im Tyrrhenischen Meer beeinträchtigen. Der Ausbruch der Phlegräischen Felder vor 39.000 Jahren schleuderte 200 km³ Material in die Luft – der größte Ausbruch in Europa seit 200.000 Jahren.

Die Zeit drängt. Stand 18:00 UTC am 30. Oktober ist die seismische Aktivität auf 12 Ereignisse pro Stunde zurückgegangen, die Hebung hält jedoch an. Der nächste Bericht des INGV erscheint am 1. November. Anwohner werden dringend gebeten, Notfallrucksäcke bereitzuhalten und die Anweisungen zu befolgen.

@INGVterremoti zu X. Der Boden unter Neapel bewegt sich. Die Frage ist nicht mehr, ob die Caldera wieder sprechen wird – sondern wann, wie laut und ob die Stadt bereit sein wird, zuzuhören.