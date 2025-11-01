Dezember 2025: Die Welt lauscht gespannt, während ein globales Rundfunksignal gesendet wird

Die Welt lauscht gespannt, während ein Signal den Planeten vereint.

Im Dezember 2025 wird etwas Außergewöhnliches geschehen: Ein globales Rundfunksignal wird gleichzeitig über alle Kontinente ausgestrahlt. Regierungen, Wissenschaftler und Kommunikationsnetze bereiten sich auf einen beispiellosen Moment der modernen Geschichte vor.

Dies ist keine gewöhnliche Übertragung. Das Signal soll eine synchronisierte Botschaft enthalten, die jeden Winkel der Erde erreichen soll – übersetzt in mehrere Sprachen und auf allen wichtigen Frequenzen.

Der Zweck ist offiziell noch geheim, doch Insider deuten auf eine Botschaft der Einheit, des Bewusstseins oder vielleicht sogar der Offenbarung hin.

Die Spekulationen sind ins Kraut geschossen. Manche glauben, es könnte eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs sein.

Andere munkeln von wissenschaftlichen Entdeckungen, die zu bedeutend sind, um verschwiegen zu werden. Einige vermuten sogar etwas… Außerirdisches.

Was auch immer die Botschaft ist, sie wird einen bedeutenden Moment für die Menschheit markieren. Techniker testen Systeme, um sicherzustellen, dass das Signal ländliche Dörfer, Megastädte und alles dazwischen erreicht.

Schulen, öffentliche Einrichtungen und Medienanstalten werden gebeten, eingeschaltet zu bleiben. Ob es sich um einen Aufruf zum Weltfrieden, ein Update zum planetaren Notfall oder einen wissenschaftlichen Meilenstein handelt – die Ätherwellen werden freigemacht.

4 Antworten zu „Dezember 2025: Die Welt lauscht gespannt, während ein globales Rundfunksignal gesendet wird“

  1. Avatar von h.Kramer
    h.Kramer

    Da das Signal über die ganze Welt ausgestrahlt wird, könnte es gleichbedeutend
    mit dem Startschuss einer einzigen Weltregierung sein. Würde heissen, alles unter einem Hut. Heisst wiederum, eine Unterjochung der Menschheit. Totale Kontrolle.

    Wir werden wieder Irregeführt.

    Dieses Signal kommt nicht aus der lichtvollen Welt.

    Antworten
  2. Avatar von Matrixxer
    Matrixxer

    Ist doch nicht etwa diese seit langen Wochen angekündigte EBS-Übertragung ?? vom Mount Weather, laufend über STARLINK vom ELON, mit der die Welt endlich umfassend aufgeklärt werden soll über ganzen die üblen Machenschaften DER -Strippenzieher- viele, viele WOLKEN über UNS ..??
    Und das seit Jahrhunderten ..??
    Bei der -NEBADONIA- (als Beispiel) kam schon lange was dazu .. nur .. ist DAS alles real .. oder doch nur einfach –SURREAL–, um uns alle mal wieder so richtig zu verwirren .. wie etwa bei COVID ..????

    Oder doch dieses seltsame .. BLUE BEAM .. was seit Jahren ab und zu auftauchte, mit BILD- und TON-Projektionen in/über die Atmosphäre .. der eigenartige 3I-ATLAS bietet sich geradezu an, für solchen einen –ZIRKUS– ..????? Soll übrigens schon von berechneten Kurs abgewichen sein .. UPPS ..!!??
    ( Die LETZTE KARTE, wie der W.v. Braun ehemals andeutete ..??)

    Antworten
    1. Avatar von uwe
      uwe

      Warum schweigt Dieter Broers?

      Antworten
    2. Avatar von Matrixxer
      Matrixxer

      Da sind leider 2 Worte durcheinander gekommen .. sorry.
      Und noch Links zum Selberlesen ..!? — Falls erlaubt ..??
      ht—tps://nebadonia.wordpress.com/2025/10/26/grunes-licht-bestatigt-finale-grid-sequenz-online/
      ht—tps://operationdisclosureofficial.com/2025/10/25/restored-republic-via-a-gcr-as-of-october-25-2025/
      ht—tps://nebadonia.wordpress.com/2025/10/24/operation-discloser-weltweites-zurucksetzen-aller-systeme/

      Antworten

