Eine irre Simulation zeigt, was die „Superfood“-Chiasamen tatsächlich im Körper bewirken

Eine Simulation über die Vorteile von Chiasamen hat mehrere Behauptungen über die positiven gesundheitlichen Auswirkungen aufgestellt, die sie auf den Körper haben könnten.

Die winzigen Samen werden als „Superfood“ beworben, das voller Nährstoffe steckt und nur so vor guten Dingen strotzt, die Ihr Körper braucht, um optimal zu funktionieren .

Sie enthalten Ballaststoffe, Proteine, Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien – alles Dinge, von denen Ihr Körper mehr gebrauchen könnte, um eine gesunde Ernährung und Lebensweise zu gewährleisten.

Zu den beliebtesten Verzehrmethoden gehört es, einen Esslöffel voll Samen in Wasser zu geben und dann alles auf einmal zu trinken.

Die Simulation, die nicht von einer anerkannten medizinischen Quelle stammt, behauptet, dass das Trinken von Wasser mit einem Esslöffel Chiasamen darin den Darm „wie eine weiche Bürste reinigt“.

Außerdem wird behauptet, dass die Samen das Verlangen nach Zucker reduzieren, den Stoffwechsel verbessern und auch die Herzgesundheit fördern können, was sich alles gut anhört.

Darüber hinaus behauptet die Simulation, dass Chiasamenwasser die Haut von innen mit Feuchtigkeit versorgen kann, was vermutlich gut ist.

Es ist nicht die einzige Simulation, die behauptet, dass Chiasamen gesundheitliche Vorteile haben. Eine andere besagt, dass die Samen wie eine „innere Dusche“ wirken , die in Kombination mit einem Spritzer Zitronensaft für eine gründliche Reinigung des Verdauungstrakts sorgt.

Gesundheitsexperten haben erklärt, dass das Hinzufügen von Chiasamen zu Mahlzeiten eine einfache und schnelle Möglichkeit sei, deren Nährstoffgehalt zu erhöhen, und dass sie tatsächlich Heißhunger auf Süßes in Schach halten könnten, obwohl es Zweifel an einigen der anderen behaupteten Vorteile gibt.

Manche Ärzte haben gesagt, dass der Verzehr großer Mengen von Chiasamen nur begrenzt hilfreich ist, da es Monate dauern kann, bis sich die gewünschten Verbesserungen zeigen – es erfordert also Geduld.

Eine Frau, die sich selbst eine Woche lang als Versuchskaninchen zur Verfügung stellte und sich ausschließlich von Chiasamen ernährte, empfand den häufigen Verzehr als „ein Experiment in Sachen Textur“, bemerkte aber schon bald einige positive Auswirkungen auf die Verdauung.

Sie fühlte sich nach den Mahlzeiten auch satter und hatte tagsüber mehr Energie. Sie sagte zwar, es handle sich nicht um ein „Wundermittel für die Gesundheit“, aber sie fühle sich besser.

