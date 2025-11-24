Forscher suchen in den Archiven des Vatikans nach Akten zu UFOs und paranormalen Phänomenen

Man geht davon aus, dass der Vatikan im Besitz einer Fülle seltener Dokumente über unerklärliche Phänomene ist.

Das offiziell als Vatikanisches Apostolisches Archiv bekannte Archiv umfasst Tausende von Dokumenten, von Büchern und Manuskripten über Staatsdokumente und Briefe bis hin zu präsidialen Schreiben.

Als eine der größten und geheimnisvollsten Sammlungen der Welt lagern die Dokumente auf kilometerlangen Regalen tief unter dem Vatikan.

Historiker und Forscher bemühen sich seit Langem um Zugang zu diesem Wissensschatz, der wertvolle Informationen über Ereignisse aus Jahrhunderten birgt.

In jüngster Zeit versuchen auch Befürworter der UFO-Theorie, Zugang zu den Archiven zu erhalten, um nach Beweisen für historische Berichte über unidentifizierte Flugobjekte und ähnliche Phänomene zu suchen.

Auch Parapsychologen sind an Aufzeichnungen über übernatürliche Phänomene interessiert.

Obwohl in den letzten Jahren Anstrengungen unternommen wurden, einen Teil des Archivmaterials zu digitalisieren und zu veröffentlichen, dürfte ein Großteil dessen, wonach diese Forscher suchen, keine Priorität haben.

„Die historischen Aufzeichnungen sind voll von solchen [übernatürlichen] Ereignissen“, sagte die Autorin und Religionswissenschaftlerin Diana Walsh Pasulka von der University of North Carolina Wilmington.

„Die Leute im Vatikan wissen gar nicht, wo sie suchen sollen; es liegt in ihren Kellern.“

„Die Archivare sind in heller Eile, ihre Bestände zu digitalisieren; sie müssen Prioritäten setzen. Lichtkugeln, die Nonnen im 19. Jahrhundert plagten, haben da wohl keine Priorität.“

Auch Garry Nolan, Medizinprofessor an der Stanford University, interessiert sich für das Archiv.

„Der Vatikan ist wahrscheinlich die älteste noch existierende Bibliothek paranormalen oder übernatürlichen Wissens“, sagte er. „Sie umgibt eine Aura der Mystik und vermittelt ein Gefühl tiefer Wahrheit. Wer sie nur richtig zu lesen weiß, kann diese Informationen daraus gewinnen.“

Wann genau der Vatikan Zugang zu seinen jahrhundertealten X-Akten gewähren wird, bleibt jedoch – zumindest im Moment – ​​unklar.