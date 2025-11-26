Medienbericht: Geisterkind auf chilenischem Friedhof fotografiert? (Video)

·

,

Ein unheimliches Foto aus Chile zeigt offenbar ein Kind, das auf einem Friedhof stehen soll. Laut einem Bericht lokaler Medien wurde das gespenstische Bild (siehe oben und unten) von einem Unternehmen aufgenommen, das Vermessungsarbeiten auf einem Friedhof in der Stadt Quillagua durchführte.

Beim Durchsehen der üblicherweise routinemäßigen Fotos auf der Website des Unternehmens fiel dem Mitarbeiter Rodrigo Quiñones etwas Ungewöhnliches auf einem der Bilder auf: ein kleines Kind, das hinter drei Arbeitern im Vordergrund zu stehen schien.

Besonders auffällig ist, dass das Kind die Kleidung der einheimischen Pampino-Chilenen von vor etwa 50 Jahren zu tragen scheint. Ebenso beunruhigend für Quiñones war, dass sich keiner der Arbeiter auf dem Bild daran erinnern konnte, zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Kind auf dem Friedhof gesehen zu haben.

Seit der Veröffentlichung im Internet hat sich das Bild in den chilenischen sozialen Medien rasant verbreitet, und viele vermuten, dass es sich bei dem Kind um einen Geist handelt.

Skeptischere Beobachter hingegen halten das Bild für einen geschickt inszenierten Scherz. Was halten Sie von diesem unheimlichen Bild?

Video:

 

Aktuelle Beiträge

Kommentare

2 Antworten zu „Medienbericht: Geisterkind auf chilenischem Friedhof fotografiert? (Video)“

  1. Avatar von Uwe
    Uwe

    Alle Objekte und auch die Arbeiter werfen einen Schatten nach links weg. Die Sonne steht also rechts. Die Stange an der das Kind lehnt wirft auch einen Schatten nach links weg, auch das Krank der oben an der Stange hängt. Aber das Kind wirft keinen Schatten. Im Video siejt man das deutlicher, dass das Kind keinen schatten wirft. Achtet mal da drauf. Also entweder ist das Foto ein Fake und das Kind nachträglich in das Bild digital eingefügt worden oder das Kind erschien wirklich auf dem Foto. Dann ist das Kind so etwas wie eine Erscheinung oder Geist. Denn ich hörte noch nie und sah auf Fotos auch noch nie, dass Geister einen Schatten werfen. Wenn ihr euch also fragt, ob ihr vielleicht tot seit und das gar nicht mitbekommen habt, dann geh mal in die Sonne und schaut, ob ihr einen Schatten werft. Wenn nicht, solltet ihr euch wirklich Sorgen machen und euer ‚Leben‘ mal überdenken 😉

    Antworten
    1. Avatar von Uwe
      Uwe

      In dem Video sieht man etwa in der 12. Minuten eine Vergrößerung von dem Kind. Stoppt mal euren Videoplayer und schaut euch das Kind genau an. Dem Kind fehlen Haare auf dem Kopf. Es sieht aus, als wäre da eine große weiße kahle Stelle. Und um den Mundbereich ist auch etwas Weißes. Und Schatten. Das Kind wirft zwar am Boden keinen Schatten, was sehr seltsam ist, aber auf dem Pullover von dem Kind sieht man im oberen Brustbereich einen Schatten. Vielleicht von seinem Kopf? Auf dem linken Arm von dem Kind ist auch Schatten zu sehen. Dort überall ist Schatten, aber am Boden nicht? Dann würde das ein Fake sein und das Kind nachträglich in das Foto reinkopiert worden. Aber mit der kahlen Stelle auf dem Kopf ist trotzdem seltsam.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen