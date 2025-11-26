Medienbericht: Geisterkind auf chilenischem Friedhof fotografiert? (Video)

Ein unheimliches Foto aus Chile zeigt offenbar ein Kind, das auf einem Friedhof stehen soll. Laut einem Bericht lokaler Medien wurde das gespenstische Bild (siehe oben und unten) von einem Unternehmen aufgenommen, das Vermessungsarbeiten auf einem Friedhof in der Stadt Quillagua durchführte.

Beim Durchsehen der üblicherweise routinemäßigen Fotos auf der Website des Unternehmens fiel dem Mitarbeiter Rodrigo Quiñones etwas Ungewöhnliches auf einem der Bilder auf: ein kleines Kind, das hinter drei Arbeitern im Vordergrund zu stehen schien.

Besonders auffällig ist, dass das Kind die Kleidung der einheimischen Pampino-Chilenen von vor etwa 50 Jahren zu tragen scheint. Ebenso beunruhigend für Quiñones war, dass sich keiner der Arbeiter auf dem Bild daran erinnern konnte, zum Zeitpunkt der Aufnahme ein Kind auf dem Friedhof gesehen zu haben.

Seit der Veröffentlichung im Internet hat sich das Bild in den chilenischen sozialen Medien rasant verbreitet, und viele vermuten, dass es sich bei dem Kind um einen Geist handelt.

Skeptischere Beobachter hingegen halten das Bild für einen geschickt inszenierten Scherz. Was halten Sie von diesem unheimlichen Bild?

Video: