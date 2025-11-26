Kritiker behaupten, ein Glas Wasser beweise, dass China das Video der Raumstation gefälscht habe (Videos)

Möglicherweise haben Sie von der Internettheorie gehört, die sich um das Glas Wasser in einem Video dreht, das an Bord der chinesischen Raumstation Tiangong aufgenommen wurde und einige zu der Behauptung veranlasst hat, dies sei ein Beweis dafür, dass das Filmmaterial gefälscht sei.

Das betreffende Video zeigt ein Glas mit klarer Flüssigkeit, das unberührt auf einem Tisch an Bord der chinesischen Raumstation steht. Dies veranlasste einige Zuschauer zu der Frage, warum das Wasser nicht aus dem Glas schwimmt, da es sich ja in einer schwerelosen Umgebung befindet.

Warum schwebt das Glas eigentlich nicht davon?

Wir haben Videos von Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation gesehen, die zeigen, wie Wasser in der Schwerelosigkeit aussieht, und es ist eine ziemlich erstaunliche Demonstration physikalischer Gesetze.

Was ist hier los?

Zum Glück widerlegte die Nachrichtenagentur Associated Press diese Verschwörungstheorie bereits im Jahr 2023 .

Wie die Theorie entstand

Das Glas Wasser wurde Ende 2021 auf der chinesischen Raumstation Tiangong während einer live übertragenen naturwissenschaftlichen Unterrichtsstunde der Besatzung von Shenzhou-13 gesichtet.

Dies löste online Diskussionen darüber aus, ob es sich hierbei um ein katastrophales Versagen einer chinesischen Raumfahrtbehörde handele, die den Rest der Welt täuschen wolle, indem sie vorgibt, über ein hochentwickeltes Raumfahrtprogramm zu verfügen.

Die Nachrichtenagentur Associated Press hat jedoch die physikalischen Hintergründe dessen untersucht, was wir beobachten, im Rahmen ihrer fortlaufenden Bemühungen, „weit verbreitete Fehlinformationen zu bekämpfen“.



Widerlegung der Theorie

Die Nachrichtenagentur Associated Press sprach mit Jordan Bimm, einem Postdoktoranden und Raumfahrthistoriker an der Universität von Chicago.

Er erklärte, dass Flüssigkeiten in einem Glas in Schwerelosigkeit eher daran haften bleiben als abdriften:

„Wassermoleküle haften lieber an Glas und auch eher an anderen Wassermolekülen, als dass sie sich in der Luft verteilen“, sagte Bimm gegenüber AP.

„Wenn also keine äußere Kraft einwirkt, bleibt das Wasser in der schwerelosen Umgebung in ‚Klumpen‘, und in diesem Fall im Inneren des Glases.“

Bimm sagte außerdem, die Oberflächenspannung „trage dazu bei, die statische Form aufrechtzuerhalten und erzeuge die Illusion, wie sich Wasser auf dem Boden verhalten würde.“

Video:

Hinter den Kulissen

Chinas bemanntes Raumfahrtprogramm reagierte auf die Vorwürfe online, indem es ein Video hinter den Kulissen im sozialen Netzwerk Weibo veröffentlichte, das die Astronautin Wang Yaping beim Eingießen von Wasser in ein Glas durch einen Strohhalm und anschließenden Befestigen mit Klebestreifen auf der Arbeitsfläche zeigt.

In einem Folgeexperiment tauchte die Crew einen Tischtennisball ins Wasser.

Auf der Erde wäre der Tischtennisball an die Oberfläche geschwommen, aber in der Schwerelosigkeit der Raumstation bleibt der Ball unter Wasser schweben.

Video:

Ein weiterer Beweis dafür, dass die physikalischen Gegebenheiten eher dem entsprechen, was man im Weltraum erwarten würde, als dem, was auf der Erde passiert.

Molly Silk, Doktorandin an der Universität Manchester in Großbritannien, die das chinesische Raumfahrtprogramm erforscht hat, äußerte sich ebenfalls gegenüber der Associated Press zu dem Video.

„Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass das Video gefälscht ist, da Akteure des chinesischen Raumfahrtprogramms kaum einen Grund haben, ein Video zu fälschen“, sagte sie gegenüber AP.

„Die Existenz der Raumstation wurde von internationalen Akteuren bestätigt, darunter auch von Chinas größtem Konkurrenten im Weltraum, den USA.“

Tatsächlich wissen wir mit Sicherheit, dass China über ein hochentwickeltes Raumfahrtprogramm verfügt, was angesichts der Größe und Bevölkerungszahl des Landes sowie seiner bekannten technologischen Kompetenz kaum verwunderlich ist.

Zu den jüngsten Erfolgen der chinesischen Raumfahrtbehörde zählt die Chang’e-6-Mission zur Rückführung von Proben von der Rückseite des Mondes.

Und im Mai 2025 wurden die von der Chang’e-5-Mission gesammelten Mondproben der britischen Open University zur Untersuchung durch Wissenschaftler übergeben.

Fazit

Die Behauptung, dass das stille Wasser in einem Glas beweise, dass China das Video seiner Astronauten an Bord einer Raumstation gefälscht habe, wurde widerlegt.

Sowohl physikalische Erkenntnisse als auch direkte Beweise von NASA- und unabhängigen Forschern zeigen, dass das Szenario mit den Mikrogravitationsbedingungen an Bord der Tiangong vereinbar ist.

Mehr zum Thema lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb“

Video: