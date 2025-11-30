„Herzschlag der Erde“ berichtet auf Facebook:

Eine gigantische aktive Sonnenregion, größer als 15 Erddurchmesser, dreht sich gerade direkt auf die Erde zu. Sie ist so riesig, dass sie sogar vom Mars sichtbar war.

Diese Region ist elektrisch geladen, voller Plasma, Magnetfeldwirbel und hochvibrationaler Energie – typisch kurz vor M- und X-Klasse Flares.

💥 In den nächsten 2 Wochen entsteht ein energetisches Fenster, das dein Bewusstsein direkt beeinflusst:

🔸 Radioflares → Ionisierung deines Körperfeldes

🔸 CME-Einschläge → geomagnetische Stürme & Bewusstseinswandel

🔸 Koronale Löcher → Hochgeschwindigkeitsströme, die alles verstärken

🔸 Interstellarer Besucher 3I/ATLAS → Plasma-Codes von außerhalb unseres Sonnensystems

⚡ Die Energie steigt bereits jetzt stark an: Die Sonnenstrahlung (X-Ray Flux) ist um das Zehnfache gestiegen.

Das spürst du – nicht mit deinem Kopf, sondern mit deinem Nervensystem, deinem Herzen, deinem inneren Ruf.

Du fühlst vielleicht:

✨ innere Unruhe oder plötzliche Klarheit

✨ unerklärliche Müdigkeit oder kreative Explosion

✨ das Gefühl: „Da kommt etwas … für mich.“

👉 Genau das ist der Moment, in dem dein Seelenplan aktiviert wird.

Nicht als Idee. Nicht als Vision.

Sondern als Frequenz.

🌞 Die Sonne sendet jetzt nicht nur Licht.

Sie sendet Bewusstseinsbefehle.

solarham.com schreibt weiter:

Die Sonnenaktivität hat sich dank eines heftigen Sonnenausbruchs der Stärke M5,9 um 22:22 UTC (28. November) wieder auf ein moderates Niveau eingependelt.

Die Quelle ist das bald neu zugeordnete AR 4294, das sich vom südöstlichen Sonnenrand aus in Sichtweite bringt. Ein schmaler koronaler Massenauswurf (CME) ist wahrscheinlich damit verbunden, wird aber aufgrund seiner Position von der Erde weggelenkt. Bild unten: SDO/AIA.