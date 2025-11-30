Die Archäologendes Landesdenkmalamtes Berlin haben kürzlich einen besonderen Fund am Molkenmarkt freigelegt. In Kooperation mit den archäologischen Fachfirmen pmp und Archäokontrakt wird derzeit die vermutlich älteste Straße Berlins aus dem 13. Jahrhundert freigelegt: ein mittelalterlicher Bohlendamm.

Seit September 2021 erfolgt der Straßenumbau in der Stralauer Straße in enger Kooperation von Landesdenkmalamt und der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz sowie der beteiligten Fachfirmen.

Bauvorbereitend zur Verlegung der unterirdischen Strom- und Gasleitungen werden auf den Flächen archäologische Arbeiten durchgeführt, denn unter dem Asphalt sind Zeugnisse aus der Berliner Stadtgeschichte enthalten.

Die archäologischen Untersuchungen verfolgen das Ziel, Konstruktion und Ausdehnung der Straße genau zu erforschen und ihre Alter einzugrenzen.

Alle Phasen der Konstruktion werden mit moderner Technik dokumentiert. Wegen der Verlegung der neuen Strom- und Gasleitungen wird der Großteil der mittelalterlichen Substanz zerstört werden. Der Bohlendamm des 13. Jahrhunderts unter der im Bau befindlichen neuen Stralauer Straße macht die mittelalterliche Tradition durch eine über 700 Jahre währende Nutzungskontinuität deutlich.

Die hervorragende Erhaltung des fast 800 Jahre alten Straßenbelags ist unter anderem mit einer nahezu luftdichten, torfigen Abdeckung und einem feuchten Untergrund zu erklären.

Das ist also die Hochtechnologie der „Alten Welt“ oder von „Tartaria“ wie die Internet-Theorien uns das glauben lassen wollen. Amüsant.

