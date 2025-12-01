Auf der Suche nach Zeitreisenden: Experimente und Erkenntnisse von Physikern

Viele Wissenschaftler halten Zeitreisen für unmöglich. Andere glauben, dass unbekannte physikalische Gesetze sie ermöglichen könnten. Die Debatte darüber dauert schon seit vielen Jahren an.

Die Autoren eines Artikels, der auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht wurde und noch keinem Peer-Review unterzogen wurde, beschlossen, im Internet nach Spuren von Zeitreisenden zu suchen.

Im Juni 2009 beschloss der berühmte Physiker Stephen Hawking, damals an der Universität Cambridge, ein Experiment durchzuführen. Der Wissenschaftler hatte die Idee, Einladungen zu einer bereits stattgefundenen Party zu verschicken.

Der Kern des Experiments bestand darin, dass, wenn Zeitreisen möglich wären, die eingeladenen Personen zur Party kommen würden, obwohl sie im Voraus nichts davon wissen konnten.

Leider erschien keiner der von Hawking Eingeladenen. Vielleicht wollten die Zeitreisenden einfach nicht in der Gesellschaft des berühmten Physikers sein, oder vielleicht ist Zeitreisen schlichtweg unmöglich.

Doch eine Gruppe von Physikern beschloss, ein eigenes Experiment durchzuführen, um mögliche Zeitreisende zu finden. Dazu suchten die Wissenschaftler im Internet nach Informationen über bedeutende Ereignisse, die bereits vor deren tatsächlichem Eintreten bekannt waren.

Laut Wissenschaftlern können nur diejenigen, die durch die Zeit reisen können, eine Art Vorhersage über ein bestimmtes Ereignis treffen, das in der Zukunft stattfinden wird.

Die Autoren des Artikels schlugen vor, dass selbst wenn Menschen aus der Zukunft kämen (und die Wissenschaftler entschieden, dass sie sicherlich keine Zeitmaschine in der Vergangenheit bauen könnten), sie möglicherweise versehentlich Informationen in sozialen Netzwerken hinterlassen könnten, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem einige wichtige Ereignisse den Wissenschaftlern bereits bekannt waren, aber noch nicht stattgefunden hatten.

Physiker verfolgten aktiv Nachrichten in verschiedenen sozialen Netzwerken und überwachten auch Trend-Suchanfragen bei Google. Es wurden jedoch keine Hinweise auf bekannte Ereignisse vor deren Eintreten gefunden.

Die Wissenschaftler veröffentlichten außerdem in verschiedenen sozialen Netzwerken einen Aufruf an potenzielle Zeitreisende, ihnen eine E-Mail zu schicken. Der Kern des Experiments bestand darin, dass die E-Mail-Adresse erst nach der eigentlichen Nachricht zusammen mit der Aufforderung zur Kontaktaufnahme angegeben wurde.

Das heißt, die Person aus der Zukunft hätte die E-Mail-Adresse bereits kennen müssen, als die Nachricht eintraf. Und noch einmal: Niemand schrieb den Physikern etwas.

Wissenschaftler vermuten, dass Menschen aus der Zukunft möglicherweise nicht erkannt werden wollen und deshalb keine verräterischen Spuren hinterlassen. Es könnten aber auch andere Gründe vorliegen.

„Selbst Zeitreisende, die ihre Anwesenheit bekannt machen wollen, tun dies möglicherweise ineffektiv“, schreibt das Team in seiner Arbeit, „diejenigen, die ihre Anwesenheit verbergen wollen, könnten einen aufschlussreichen Fehler begehen, und diejenigen, denen es gleichgültig ist, könnten Spuren im Internet hinterlassen oder auch nicht.“

Die Autoren der Studie schreiben, dass es für Zeitreisende physikalisch unmöglich sein könnte, bleibende Spuren ihrer Zeit in der Vergangenheit zu hinterlassen, selbst in Form von Social-Media-Posts. Oder vielleicht können wir solche Informationen physikalisch gar nicht finden, da dies gegen ein noch unbekanntes physikalisches Gesetz verstoßen würde.

„Erstens ist es für Zeitreisende physikalisch unmöglich, bleibende Spuren ihres Aufenthalts in der Vergangenheit zu hinterlassen, selbst nicht-körperliche Informationsreste im Internet“, erklärten sie.

„Als Nächstes könnte es uns physikalisch unmöglich sein, solche Informationen zu finden, da dies gegen ein noch unbekanntes physikalisches Gesetz verstoßen würde, möglicherweise ähnlich der Chronologie-Schutz-Vermutung. Darüber hinaus wollen Zeitreisende möglicherweise nicht gefunden werden und sind geschickt darin, ihre Spuren zu verwischen.“