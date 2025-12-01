Heftige X 1.9 Sonneneruption

solarham.com berichtet:

Willkommen zurück, AR 4274. Die Quelle mehrerer X-Flares Anfang November ist nun wieder vom nordöstlichen Rand des Sonnensystems aus sichtbar.

Sie erzeugte soeben um 02:49 UTC (1. Dezember) einen Sonnenausbruch der Stärke X1.9 (Radio-Blackout R3). Das Ereignis scheint eruptiv zu sein, was auf einen damit verbundenen koronalen Massenauswurf (CME) hindeutet.

Da die Region noch nicht direkt zur Erde gerichtet ist, wird der Massenauswurf größtenteils von unserem Planeten weg gerichtet sein. Weitere Details folgen.

Nachfolgend ein aktualisierter Blick auf den östlichen Teil der sichtbaren Sonnenscheibe vom Sonntag. Die Sonnenaktivität war am Sonntag bisher technisch gesehen gering; es wurden keine Sonneneruptionen oberhalb der M1.0-Schwelle festgestellt.

Mehrere kleinere C-Eruptionen wurden beobachtet, die stärkste war eine C9.9 um 13:00 UTC (30. November) nahe dem nordöstlichen Sonnenrand.

Die alte Sonnenfleckenregion 4274 wird nun sichtbar, und wir werden sie im Laufe des nächsten Tages genauer beobachten können.

Die große Ansammlung von Sonnenflecken im Südostquadranten teilte sich in zwei Regionen auf: die vordere Gruppe erhielt die Nummer AR 4294, die hintere AR 4296. Vereinzelte M-Eruptionen sind in den nächsten 24 Stunden weiterhin möglich, und laut NOAA/SWPC besteht eine 20%ige Wahrscheinlichkeit für eine starke X-Eruption.

UPDATE: Dieses Ereignis verursachte einen energiereichen koronalen Massenauswurf (CME), der sich größtenteils von der Erde wegbewegt.

Wäre er auf die Erde gerichtet gewesen, hätten wir wahrscheinlich mit einem weiteren schweren geomagnetischen Sturm rechnen müssen.

Die Region wird sich in den nächsten Tagen weiter in eine günstigere Position drehen. Klicken Sie HIER, um den CME zu sehen.