Russische Wissenschaftler bauen und erforschen Pyramiden. Ihre Erkenntnisse könnten die ganze Welt verändern

Wussten Sie, dass es im Sudan zahlreiche Pyramiden gibt – sogar mehr als in Ägypten? In Südamerika befinden sich sogar noch mehr Pyramiden als alle übrigen Pyramiden der Welt zusammen. Aus irgendeinem Grund errichteten die Menschen der Antike Tausende von Pyramiden rund um den Globus, und Forscher haben heute möglicherweise einen Hinweis auf ihren genauen Zweck gefunden.

Pyramiden gehören zweifellos zu den größten globalen Phänomenen, die jemals auf unserem Planeten stattgefunden haben. Aber warum haben die Menschen diese Megalithbauten überhaupt errichtet?

Und wie ist es möglich, dass viele von ihnen unglaubliche Ähnlichkeiten aufweisen, obwohl sie durch Zehntausende von Kilometern voneinander getrennt waren und obwohl die meisten Wissenschaftler davon ausgehen, dass sich die Wege antiker Kulturen in der fernen Vergangenheit nicht gekreuzt haben?

Seit ich David Wilcock über die Studien zu den russischen Pyramiden sprechen hörte, war ich fasziniert von dieser Form und wie sie die gesamte Realität um sie herum beeinflusst.

Es ist wohl eines der bekanntesten Elemente megalithischer Bauwerke, doch wie diese Stätten errichtet wurden und was ihr eigentlicher Zweck ist, bleibt ein weiteres uraltes Rätsel. Was man über sie entdeckt hat, könnte jedoch Aufschluss über ihren wahren Schöpfungszweck geben.

Dr. Wolodymyr Krasnoholowez ist ein renommierter Wissenschaftler des Instituts für Physik in der Ukraine, der über ein Jahrzehnt lang Pyramiden unterschiedlicher Höhe und Größe baute und erforschte. Die russische Regierung unterstützte seine Arbeit sogar und errichtete eine 44 Meter hohe Pyramide außerhalb von Moskau.

Seine Entdeckung ist wahrhaft bemerkenswert und hat Auswirkungen, die die Gesellschaft, wie wir sie kennen, grundlegend verändern könnten.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Videos, das Sie gleich sehen werden:

1. Das Immunsystem der Organismen verbesserte sich (die Zusammensetzung der Blutleukozyten erhöhte sich).

2. Verbesserte Geweberegeneration.

3. Bei Samen, die 1-5 Tage in der Pyramide gelagert wurden, stieg der Ertrag um 30-100%.

4. Kurz nach dem Bau der Seliger-Seepyramide wurde eine deutliche Verbesserung der Ozonschicht über dem Gebiet festgestellt.

5. Die seismische Aktivität in der Nähe der Pyramidenforschungsgebiete hat an Stärke und Ausmaß abgenommen.

6. Auch heftige Wetterereignisse scheinen in der Nähe der Pyramiden abzunehmen.

7. Pyramiden, die in Südrussland (Baschkirien) errichtet wurden, scheinen einen positiven Effekt auf die Ölproduktion zu haben, wobei das Öl um 30 % weniger viskos wurde und die Ausbeute der Ölquellen laut Tests der Moskauer Akademie für Erdöl und Erdgas zunahm.

8. In einer Studie mit 5000 Gefangenen wurde Salz und Pfeffer verzehrt, die zuvor dem Energiefeld einer Pyramide ausgesetzt gewesen waren. Die Testpersonen zeigten eine deutlich reduzierte Gewaltbereitschaft und ein insgesamt wesentlich verbessertes Verhalten.

9. Standardisierte Gewebekulturtests zeigten eine erhöhte Überlebensrate von Zellgewebe nach Infektion mit Viren und Bakterien.

10. Radioaktive Substanzen weisen im Inneren der Pyramide ein verringertes Strahlungsniveau auf.

11. Es gibt Berichte über spontane Aufladung von Kondensatoren.

12. Physiker beobachteten signifikante Veränderungen bei den Schwellenwerten der Supraleitungstemperatur sowie bei den Eigenschaften von Halbleiter- und Kohlenstoff-Nanomaterialien.

13. Das Wasser im Inneren der Pyramide bleibt bis zu minus 40 Grad Celsius flüssig, gefriert aber sofort, wenn es auch nur leicht erschüttert oder angestoßen wird.

Mithilfe von Pyramiden könnten wir den Planeten von jahrhundertelanger Umweltverschmutzung heilen, einst ausgestorbene Pflanzenarten wiederbeleben, den Körper heilen und vieles mehr.

Dies sind nur einige der Dinge, die wir bereits nachweisen konnten; zweifellos werden unzählige weitere Anwendungsmöglichkeiten entdeckt werden, sobald umfangreichere Forschungen durchgeführt wurden.

Video: