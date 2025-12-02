Unheimlicher roter Leuchtring erscheint über einer kleinen Stadt in Italien (Video)

Am 17. November erhellte ein riesiger roter Halo kurzzeitig den Himmel über Possagno, einer kleinen Stadt in der Nähe der italienischen Alpen.

Valter Binotto gelang es, das seltsame Phänomen erneut zu fotografieren, nachdem er es erstmals im März 2023 aufgenommen hatte. Obwohl diese unheilvollen Ringe wie UFOs oder interdimensionale Portale aussehen, handelt es sich tatsächlich um ein seltenes Naturphänomen namens ELVEs (Emission von Licht und sehr niederfrequenten Störungen aufgrund elektromagnetischer Impulsquellen).

ELVEs entstehen bei sehr starken Blitzen, wenn ein elektromagnetischer Impuls nach oben schießt und mit der Ionosphäre hoch über der Erde interagiert. Diese Wechselwirkung erzeugt ein kurzes rotes Leuchten, das Ringe, Scheiben oder andere Formen annehmen kann.

Das rote Leuchten dauert etwa eine Tausendstelsekunde – viel zu kurz, als dass die meisten Menschen es mit bloßem Auge wahrnehmen könnten – was Binottos zweites Foto zu einer wahrhaft unglaublichen Leistung macht.

ELVEs sind so groß und befinden sich so hoch in der Atmosphäre, dass sie bei passenden Bedingungen aus Hunderten von Kilometern Entfernung fotografiert werden können.

Der jüngste rote Ring entstand vermutlich durch ein Gewitter in der Nähe von Vernazza, etwa 300 Kilometer südlich von Possagno.

Video: