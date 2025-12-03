Die Welt-Illusion: Die Matrix-Programme haben Dich erwischt!

Der Schein ist ein furchtbarer Betrüger, und gerade wenn man glaubt, sich mit den allerbedeutendsten Dingen zu beschäftigen, bezaubert er am meisten.

(Marc Aurel)

Ist es nicht merkwürdig, dass es eine große Anzahl von Büchern gibt, die allesamt – wie im Mainstream – ein und dasselbe Narrativ verfolgen und die Programme wie die Anunnaki, die Reptiloiden, andere Wesen aus anderen Dimensionen und den Aufstieg für real erachten.

Die Programme der Psy Ops, wie die Alte Welt, Tartaria, Mudfossils und Schlammflut, kursieren unkritisch in der Szene, und es gibt kaum hinterfragende Literatur, und wenn doch, dann werden diese Werke von indoktrinierten „Aufgewachten“ oder „Aufgeklärten“ fleißig diskreditiert. (Leseprobe aus dem Buch „Die Welt-Illusion“)

Ein doppelter Agent Smith in der Matrix, der ihnen eine vermeintlich neue Theorie als Programm liefert – und sie denken, sie würden etwas enthüllen oder entdecken, dabei haben sie lediglich einen neuen Ordner innerhalb der Programmstruktur der Matrix gefunden. Wie genial!

Im Grunde haben wir es mit natürlichen Programmen zu tun, wie unsere Wahrnehmung und die Welt, die uns umgibt, bestehend aus Frequenzen, Schwingungen und Wellen, aber auch mit künstlichen Programmen, die von Menschen kreiert und in die Realität eingespeist worden sind.

Die meisten „Erwachten“ interessieren sich eben nicht für Religion oder das TV-Programm, und um diese beschäftigt zu halten, wurden neue, coole und avantgardistische Programme von anderen „Erwachten“ und den Eliten unbewusst oder bewusst zusammengeschustert.

Abb. 80: Auch ein neues Programm in Zeiten der Trans-Sportler. Jetzt sind alle plötzlich die großen Biologie- und Genealogie-Experten im Netz, hier am Beispiel der weißrussischen Tennisspielerin Aryna Sabalenka – links der Post mit den Fotos unter „Wann ist ein Mann ein Mann…“, rechts unterschiedliche Posts von Sabalenka mit ihren Eltern.

Abb. 81: Schluss aus, basta! Es wird nicht mehr diskutiert! Wie beim Mainstream, sind die „Aufgewachten“ nun zu Dogmatikern der Matrix-Programme geworden. Mit unserer begrenzten Wahrnehmung in der Realität vermischen wir echte und konstruierte Theorien. In den Tiefen des Kaninchenbaus steckt nicht das Leben, sondern es ist nur ein MKUltra-Konstrukt, und es stammt aus dem manipulativen Film Alice im Wunderland – siehe der „Hollywood-Code“.

Die selbsternannte Elite bastelt schon längst an der Matrix 2.0: Zwei Mitglieder der Trilateralen Kommission, Henry Kissinger und Eric Schmidt, erklärten gemeinsam, wie Künstliche Intelligenz den Beginn einer neuen Stufe der menschlichen Evolution darstellt. Amazons Zusammenfassung: „‚Genesis‘ zeichnet einen Kurs zwischen blindem Glauben und unbegründeter Angst und skizziert eine wirksame Strategie für das Zeitalter der KI.“

Das Buch wird am 19. November 2024, nach den bedeutsamen US-Wahlen, veröffentlicht. Kissinger ist natürlich tot. Er hat seinen Mantel und Staffelstab an seinen Kollegen, den Trilateralen Kommissar Eric Schmidt, übergeben.

Sie argumentieren, dass „im Zeitalter der KI die Menschheit sich verändern wird“ und dass „wir eine grundlegend neue Form der Kontrolle brauchen werden“. In einem Video (63) erklären die Autoren:

„Ich glaube, wir steuern auf ein neues Zeitalter zu, in dem sich unsere Wahrnehmung der Realität verändert haben wird. Wir wissen, dass sie eine andere Wahrnehmung der Realität haben. Sie verstehen sie anders. Was wir nicht wissen, ist, ob es eine andere Realität gibt oder ob sie die aktuelle Realität anders wahrnehmen.“

Ich habe in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass künstliche Intelligenz die Realität für Milliarden von Menschen auf der Erde zum Einsturz bringen wird:

Warnung: Der totale Zusammenbruch der Realität könnte bevorstehen! Ein Simulakrum ist antireal. Dies ist kein Paradigmenwechsel der Realität. Dies ist keine ‚neue Realität‘. Dies ist nicht die Realität. Leider laufen Milliarden von Menschen Gefahr, davon erfasst zu werden. Während alle auf die glänzenden neuen Simulationen schauen, die direkt vor ihren Augen entstehen, entkommt die Realität durch die Hintertür. (64)

Die Matrix ist bereits da: Soziale Medien versprachen, uns zu verbinden, ließen uns jedoch isoliert und in Stammesstrukturen zurück

Vor einigen Jahren begann ich, meinem Interesse an der gefälschten Geschichte der Menscheit nachzugehen. Bald sah ich immer mehr Accounts, Gruppen und Posts, die sich um dieses Thema drehten. Ich klickte weiter und folgte, und irgendwann drehte sich auf meinem Telegram- und Facebook-Account alles um Leute, die irgendetwas in Form von Bildchen, Videos und alten Büchern „enthüllten“. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Während die Algorithmen und mein Gehirn mich dazu brachten, durch die endlosen Feeds zu scrollen, musste ich an das denken, was digitale Vermarkter gerne sagen: „Das Geld liegt in der Liste.“ Das heißt: Je individueller Ihre Gruppe, Ihre Leute und Ihre Seite sind, desto weniger Zeit und Geld ist nötig, um Ihnen entsprechende Ideen zu verkaufen.

Das Versprechen, die Matrix

Diejenigen von uns, die alt genug sind, um zu wissen, wie das Leben vor den Sozialen Medien war, erinnern sich vielleicht noch daran, wie aufregend Facebook damals war. Stellen Sie sich vor, man könnte mit alten Freunden in Kontakt treten, die man jahrzehntelang nicht gesehen hat!

Damals war Facebook eine virtuelle, dynamische Konversation. Diese brillante Idee, sich mit anderen mit gemeinsamen Erfahrungen und Interessen zu verbinden, wurde mit dem Aufkommen von Twitter, Instagram und Apps noch verstärkt.

So einfach ist es nicht geblieben. Diese Plattformen haben sich in Frankensteins Monster verwandelt, voll mit angeblichen Freunden, die wir nie kennengelernt haben, tendenziösen Nachrichten, frei erfundenen Theorie, Selbstverherrlichung und Werbung.

Abb. 82: Heute muss man kein Geologe sein und vor Ort Untersuchungen anstellen. Für diese Programme benötigen Sie lediglich zwei Fotos, und schon haben Sie eine neue Theorie aus dem Hut gezaubert. Kein Chronologiekritiker – wie zum Beispiel Uwe Topper, Wilhelm Kammeier, Heribert Illig oder alternative Forscher wie Hans-Joachim Zillmer, Graham Hancock, Brien Foerster, Dr. Robert Schoch, Michael A. Cromo oder Richard L. Thompson – hat jemals von einer globalen Zivilisation gesprochen, welche die Wunderbauten der Alten Welt Ordnung konstruiert haben soll, wie Tartaria- und Old-World-Theoretiker es behaupten!? Diese Programme beziehungsweise Theorien sind Erfindungen der Tastaturforscher im Internet!

Die künstliche Intelligenz hinter diesen Plattformen bestimmt, was Sie sehen, basierend auf Ihren Aktivitäten in Sozialen Medien und im Internet, einschließlich Ihrer Interaktion mit Seiten und Anzeigen. Auf Twitter können Sie beispielsweise den Politikern folgen, die Ihnen gefallen. Die Twitter-Algorithmen reagieren schnell und zeigen Ihnen mehr Beiträge und Personen, die mit dieser politischen Ausrichtung im Zusammenhang stehen. Je mehr Sie liken, folgen und teilen, desto schneller bewegen Sie sich in diese politische Richtung. Es gibt jedoch eine Nuance: Die Algorithmen, die Sie verfolgen, werden oft durch Ihre Emotionen ausgelöst, typischerweise Impulsivität oder Wut.

Infolgedessen verstärken die Algorithmen das Negative und verbreiten es dann, indem sie es in Gruppen teilen. Dies könnte bei der weit verbreiteten Wut unter den politisch Aktiven eine Rolle spielen, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit.

Der digitale Stamm

Letztendlich setzen uns die Algorithmen vor allem der Ideologie eines „digitalen Stammes“ aus – so wie Ihre Telegram-Welt aus „Wir werden so belogen!“-Inhalten besteht. So kann die Matrix eines Menschen zu den Extremen von Konservatismus, Liberalismus, verschiedenen Religionen, Klimawandel-Besorgten oder -Leugnern oder anderen Ideologien werden. Die Mitglieder jedes Stammes konsumieren und füttern sich gegenseitig mit derselben Ideologie, während sie sich gegenseitig daran hindern, sich „den anderen“ zu öffnen.

Wir sind von Natur aus Stammeswesen, aber besonders wenn wir Angst haben, verfallen wir noch stärker in Stammesdenken und neigen dazu, den Informationen zu vertrauen, die uns von unserem Stamm übermittelt werden, und nicht den Informationen anderer. Normalerweise ist das ein evolutionärer Vorteil. Vertrauen führt zu Gruppenzusammenhalt und hilft uns zu überleben.

Doch heute führt genau dieser Stammesgeist – zusammen mit Gruppenzwang, negativen Emotionen und aufbrausender Laune – oft dazu, dass man diejenigen ausgrenzt, die anderer Meinung sind als man selbst. In einer Studie gaben 61 Prozent der Amerikaner an, dass sie schon einmal jemanden in den Sozialen Medien aufgrund seiner politischen Ansichten oder Posts aus der Freundes-Liste entfernt haben, ihm nicht mehr gefolgt sind oder ihn blockiert haben.

Eine stärkere Nutzung Sozialer Medien und die Konfrontation mit sensationsheischenden Nachrichten über die Pandemie stehen im Zusammenhang mit häufigeren Depressionen und Stress. Und je mehr Zeit in Sozialen Medien verbracht wird, desto größer ist auch die Angst, die eine Negativschleife erzeugen kann.

Ein Beispiel: Das Pew Research Center berichtet, dass 90 Prozent der Republikaner, die ihre politischen Nachrichten ausschließlich von konservativen Plattformen beziehen, der Meinung waren, die USA hätten den COVID-19-Ausbruch so weit wie möglich unter Kontrolle gebracht. Doch weniger als die Hälfte der Republikaner, die sich auf mindestens einen anderen großen Nachrichtenanbieter verlassen, dachten das.

Abb. 83: „Ich teile schnell das Bildchen. Mal sehen, wen ich aufwecken kann“, denken viele in den Sozialen Medien. Wahr oder erfunden? Welchen Nutzen bringt das im Alltag? „Laut Prinzessin Dianas Freundin Christine Fitzgerald war Dianas Spitzname für die Windsors ‚die Reptilien‘ oder ‚die Eidechsen‘, und sie sagte voller Ernst zu Christine, dass ‚sie keine Menschen sind‘.“

Abb. 84: In diesem Post auf X heißt es: „Bill Gates und Lady Gaga diskutieren in der neuen Dokumentarserie von Netflix über die Zukunft der Gesellschaft darüber, an der Seite von Tom Hanks Teil einer Reptilienrasse zu sein.“ Falsch! Bill Gates liest von einem Blatt Papier ab, was im Internet über die drei Personen behauptet wird. Sie kichern im Video, weil Bill sagt, dass er keine Lösung für das Problem der Falschmeldungen hat, und Lady Gaga antwortet: „Komm schon, Bill!“

Die Matrix übernimmt das Denken

Das menschliche Denken selbst hat sich verändert. Es fällt uns heute schwerer, das „große Ganze“ zu erfassen. Ein Buch ist heutzutage eine lange Lektüre, für manche Menschen zu viel.

Die Scroll- und Wischkultur hat unsere Aufmerksamkeitsspanne reduziert. (Durchschnittlich verbringen die Menschen 1,7 bis 2,5 Sekunden mit einem Eintrag im Facebook-Newsfeed.) Sie hat auch unsere Fähigkeit zum kritischen Denken deaktiviert. Selbst wirklich große Neuigkeiten bleiben nicht länger als ein paar Stunden in unserem Feed, schließlich steht die nächste Blockbuster-Story unmittelbar bevor. Die Matrix übernimmt das Denken. Wir konsumieren die Ideologie und werden durch die Likes unserer Stammesgenossen gestärkt.

Vor all dem beschränkten sich unsere sozialen Kontakte und Informationsquellen hauptsächlich auf Familie, Freunde, Verwandte, Nachbarn, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, Vereinsmitglieder, Fernsehen, Filme, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher. Und das war genug.

Darin steckte Vielfalt und eine relativ gesunde Informationsdiät mit einer großen Bandbreite an Nährstoffen. Wir kannten immer Leute, die anders dachten, aber mit ihnen auszukommen war normal, Teil des Lebens. Jetzt sind diese anderen Stimmen distanzierter geworden – „die anderen“, die manche Menschen in den Sozialen Medien so gerne hassen. (65)

Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“.

Hier bei Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4

Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6

Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248

Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252

Über den Autor ……………………………………………………………S. 280