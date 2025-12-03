Verpassen Sie nicht den letzten Supermond des Jahres diese Woche – ein seltener dritter in dieser Saison

Seid bereit, Werwölfe und Hexen sowie alle Liebhaber des Nachthimmels. Der letzte Vollmond des Jahres findet am Donnerstag, dem 4. Dezember, statt und wird ein Supermond sein, was bedeutet, dass er heller und größer am Himmel erscheinen wird. Dieser Effekt ist auf die Nähe des Mondes zum Erdboden zurückzuführen, wenn er seine Vollmondphase erreicht.

Diesmal wird der Vollmond eintreten, wenn unser natürlicher Satellit nur 357.219 Kilometer (221.965 Meilen) entfernt ist, nur wenige hundert Kilometer von seinem Rekordtief im November entfernt, als der Vollmond dem Mond am nächsten und damit am hellsten war.

Der nächste Supermond ist bereits in etwa einem Monat, am 3. Januar, zu sehen und wird dann noch einige tausend Kilometer weiter entfernt sein.

Normalerweise gibt es drei oder vier Supermonde pro Jahr. Die letzten drei im Oktober, November und nun im Dezember 2025 sind besonders, da sie alle innerhalb einer Jahreszeit auftreten – ein seltenes Zusammentreffen. Die nächste derartige Sequenz wird im Winter 2028 mit Supermonden am 12. Januar, 10. Februar und 11. März zu erwarten sein.

Was ist überhaupt ein Supermond?

Es gibt keine formale Definition für einen Supermond . Der Begriff wurde von einem Astrologen geprägt und, ironischerweise, von der Astronomie-Community übernommen, um mehr Menschen für die Schönheit des Mondes zu begeistern.

Die Umlaufbahn des Mondes ist kein Kreis. Während die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mond 384.400 Kilometer (238.900 Meilen) beträgt, kann sich der Mond im Laufe seiner Umlaufbahn um einige zehntausend Kilometer an die Erde annähern oder sich von ihr entfernen .

Die Definition, die wir und viele andere übernommen haben, besagt, dass ein Vollmond als Supermond gilt, wenn er sich in einem Umkreis von 90 Prozent seines erdnächsten Punktes befindet. Das entspricht einer Entfernung von maximal 367.607 Kilometern (228.420 Meilen).

Der Mond kann bis zu 405.000 Kilometer (250.000 Meilen) weit entfernt sein, daher ist der Unterschied deutlich erkennbar, wenn man den Mond regelmäßig beobachtet – laut NASA kann die Größe um bis zu 14 Prozent und die Helligkeit um bis zu 30 Prozent zunehmen .

„Es kommt äußerst selten vor, dass ein Himmelskörper eine exakt kreisförmige Bahn beschreibt. Der Mond weist eine leichte Exzentrizität auf, das heißt, er bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um die Erde – daher ist er ihr mal näher und mal weiter entfernt“, erklärt Professorin Sara Russell, Planetenforscherin am Naturhistorischen Museum in London.