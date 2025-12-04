Betrunkener Waschbär fällt nach Verwüstung eines Spirituosenladens in Virginia in dessen Toilette in Ohnmacht

Die Angestellten eines Spirituosenladens in Virginia hatten am Wochenende alle Hände voll zu tun, nachdem ein Waschbär in den Laden eingebrochen war, sich an einigen Spirituosen gütlich getan und schließlich auf dem Badezimmerboden das Bewusstsein verloren hatte.

Der kuriose „Einbruch“, der in einem amüsanten Beitrag auf der Facebook-Seite des Tierschutzvereins Hanover County Animal Protection and Shelter detailliert beschrieben wurde, ereignete sich in der Nacht zum Freitag, nachdem der ABC-Laden in Ashland geschlossen hatte.

Am Samstagmorgen wurde Polizeibeamter Martin zu dem „ungewöhnlichen Einsatz“ gerufen. Vor Ort fand er zerbrochene Spirituosenflaschen im ganzen Laden verstreut und einen überraschenden Übeltäter hinter dem Chaos: „einen stark angetrunkenen Waschbären“.

Der Bericht über den betrunkenen Ausrutscher des Waschbären besagte, dass der Beamte „unseren maskierten Räuber sicher eingefangen und ihn zurück ins Tierheim gebracht hat, damit er vor der Befragung ausnüchtern konnte“.

Bei einer späteren Untersuchung auf mögliche Verletzungen hieß es, dem schelmischen Tier gehe es bestens, „abgesehen vielleicht von einem Kater und ein paar schlechten Lebensentscheidungen“.

Die Behörde ließ den Waschbären anschließend wieder in die Wildnis entlassen, „in der Hoffnung, dass er gelernt hat, dass Einbruch nicht die Lösung ist“.