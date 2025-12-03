Präsident George H. W. Bush „wusste“ von außerirdischem Kontakt mit Menschen im Jahr 1964 in New Mexico

Die Wahrheit ist da draußen – und der verstorbene Präsident George HW Bush wusste das offenbar –, indem er einem Bundesbeamten mitteilte, dass ein Außerirdischer 1964 auf einem geheimen Luftwaffenstützpunkt in New Mexico Kontakt zu Menschen aufgenommen hatte, wie aus einer brisanten neuen Dokumentation hervorgeht .

Eric Davis, ein Astrophysiker, der als wissenschaftlicher Berater im inzwischen aufgelösten Advanced Aerospace Threat Identification Program tätig war, das 2007 vom Kongress unter der Leitung des verstorbenen Senators Harry Reid (D-NV) ins Leben gerufen wurde, behauptete, Bush habe ihm in einem privaten Gespräch Einzelheiten über einen Kontakt zwischen dem Militär und einer außerirdischen Kreatur auf der Holloman Air Force Base in Otero County bestätigt.

Bush habe ihm erzählt, dass drei Raumschiffe sich der Basis genähert hätten und dass aus einem der Schiffe ein interstellares Wesen ausgestiegen sei und eine persönliche Begegnung mit Militär- und CIA-Beamten gehabt habe, sagte Davis in einem Interview in „The Age of Disclosure“, einem Dokumentarfilm des Filmemachers Dan Farah, der am Freitag auf Amazon Prime veröffentlicht wurde.

„Eines der Fluggeräte landete auf dem Rollfeld, und eine nicht-menschliche Entität verließ das gelandete Fluggerät und interagierte mit uniformierten Angehörigen der Luftwaffe und zivilen CIA-Mitarbeitern“, behauptete Davis.

„Und als [Bush] nach weiteren Einzelheiten fragte, wurde ihm gesagt, dass er kein Interesse daran habe, diese zu erfahren“, berichtete er.

Bush, ein ehemaliger hochdekorierter Marineflieger und CIA-Direktor, wurde angeblich erst nach seiner Präsidentschaft über die Begegnung informiert, so Davis, der sagte, die beiden hätten im Jahr 2003 eine Reihe privater Gespräche geführt.

Davis beschrieb weder das außerirdische Flugobjekt noch die Außerirdischen selbst und ging auch nicht auf irgendwelche materiellen Beweise für die Behauptungen ein.

Die mit Spannung erwartete Dokumentation konzentriert sich auf eine angeblich streng geheime staatliche UFO -Bergungsoperation mit dem Namen „Legacy Program“ und zeigt US-Beamte, die behaupten, direktes Wissen darüber zu haben, dass Außerirdische existieren und die Erde besucht haben – ohne jedoch tatsächlich neue physische Beweise vorzulegen.

Davis behauptet in dem Film, dass 1988 in Russland außerirdische Körper geborgen wurden, die aus den Trümmern eines großen, tic-tac-förmigen UAP (unidentifiziertes anomales Phänomen) gezogen wurden.

Hal Puthoff, ein ehemaliges AATIP-Mitglied, Quantenphysiker und langjähriger Verfechter der Offenlegung, behauptete, es gäbe mehrere verschiedene Arten von Außerirdischen.

„Die geborgenen Leichen sind nicht alle vom gleichen Typ“, sagte Puthoff in der Dokumentation, weigerte sich jedoch, Einzelheiten dazu zu nennen.

„Wer auch immer es ist – er ist hier“, sagte er. „Und er ist schon seit langer Zeit hier aktiv.“

Andere Befragte schilderten detailliert Verletzungen, die Militärangehörige erlitten hatten, weil sie angaben, in physischen Kontakt mit unbemannten Kampfstoffen gekommen zu sein.

Gary Nolan, ein Immunologe und Krebsforscher an der Stanford University School of Medicine, habe mehrere Militärangehörige untersucht, die ihm von Vertretern der CIA und eines nicht genannten Luft- und Raumfahrtunternehmens vorgestellt worden seien, behauptete er.

Zu den Verletzungen der Militärangehörigen gehörten „grauenhafte“ Verbrennungen und „innere Narbenbildung“, die sich im Gehirn der Patienten manifestierten, sagte Nolan.

Mike Flaherty, ein pensionierter Geheimdienstoffizier der US-Marine und -Luftwaffe, behauptete, er habe durch den Kontakt mit einem Flugobjekt medizinische Komplikationen und „biologische Auswirkungen“ erlitten.

Das Legacy-Programm, so die Behauptung im Film, wird von Teilen der CIA, der US-Luftwaffe, des Energieministeriums und nicht namentlich genannten privaten Rüstungsunternehmen betrieben – die angeblich mehrere abgestürzte Fahrzeuge und außerirdische Leichen geborgen haben.

Laut dem Dokumentarfilm wird die Existenz des Programms sogar vor US-Präsidenten geheim gehalten, was mehrere Gesetzgeber dazu veranlasste, Alarm zu schlagen, dass die Bürokratie des Tiefen Staates wichtige Informationen über potenzielle nationale Sicherheitsbedrohungen zurückhält.

„Es gab wiederholt Fälle, in denen etwas im Luftraum über Sperrgebieten für nukleare Anlagen operierte, das nicht zu uns gehört. Und wir wissen nicht, wem es gehört. Allein diese Aussage verdient eine Untersuchung, Aufmerksamkeit und besondere Beachtung“, sagte der damalige Chef.

„Ich glaube, es gibt diese Annahme, dass Präsidenten am ersten Tag ins Oval Office gehen und sagen können: ‚Okay, bringt mich nach Roswell, zeigt mir die außerirdischen Körper, ich will das Video der Autopsie sehen, ich will das Ganze sehen – öffnet es‘“, fuhr er fort und bezog sich dabei auf den angeblichen UFO-Absturz in New Mexico im Jahr 1947.

„Ich glaube, das zeugt von einem sehr naiven Verständnis davon, wie unsere Regierung funktioniert.“

Senatorin Kristin Gillibrand (D-NY) warnte davor, dass die Öffentlichkeit sich mehr Sorgen um die Bedrohungen durch die irdischen Feinde unserer Nation machen sollte als um Bedrohungen aus dem Weltraum.

„Wenn man Objekte am Himmel hat, die man nicht identifizieren kann – das ist ein Problem. Denn es könnte China sein, es könnte Russland sein, es könnte jeder beliebige Gegner sein“, sagte der New Yorker Senator.

Regisseur und Produzent Dan Farah sagte gegenüber der „Washington Post“, er hoffe, dass der Film die Bewegung zur Offenlegung von UFO-Fällen voranbringen werde .

„Ich glaube, dieser Film versetzt uns in eine andere Lage“, sagte er. „Er ebnet den Weg dafür, dass ein Präsident ans Mikrofon tritt und der gesamten Menschheit mit mehr Überzeugung sagen kann, dass wir nicht allein im Universum sind.“