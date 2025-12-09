Steht eine UFO-Enthüllung bevor oder handelt es sich nur um eine weitere psychologische Operation?

Der Dokumentarfilmer Dan Farah machte in der Joe Rogan Experience eine Vorhersage, als er über seinen neuen Dokumentarfilm „The Age of Disclosure“ sprach.

Er behauptet, Präsident Trump könnte der erste Staatschef weltweit werden, der die Wahrheit über UFOs, außerirdische Technologie und jahrzehntelang geheim gehaltene Geheimdienstinformationen öffentlich enthüllt.

Doch es gibt einen Haken: Manche fragen sich bereits, ob es sich um eine echte Enthüllung oder um ein sorgfältig inszeniertes Ablenkungsmanöver handelt, insbesondere da bekannte Pentagon-Größen wie Chris Mellon und Luis Elizondo in dem Film auftreten.

Der Film zeigt 34 ​​Insider der US-Regierung und behauptet eine 80-jährige globale Vertuschung, an der nicht-menschliche Intelligenzen, geheime Bergungen von abgestürzten Raumschiffen und ein stiller technologischer Rüstungswettlauf zwischen den Weltmächten beteiligt waren, die um die Nachbildung außerirdischer Raumschiffe wetteiferten.

Während des Interviews bekräftigte Farah seine Aussage: Er glaubt, dass ein amtierender US-Präsident endlich bereit ist, „die Wahrheit über das UAP-Phänomen zu enthüllen“, und er sagt, dass dieser Präsident Donald Trump ist.

Dann kam der eigentliche Schocker: Farah behauptet, Trump habe Tulsi Gabbard bereits beauftragt, diskret hinter den Kulissen bestimmte UFO-bezogene Angelegenheiten zu untersuchen.

Ob es sich hierbei um den ersten Hinweis auf eine historische Enthüllung handelt oder nur um eine weitere Ablenkungstaktik, bleibt die brennende Frage.