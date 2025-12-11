Verlorene Zivilisationen, Pyramiden und unglaubliche Zyklopenruinen Südamerikas (Video)

Dank einer Reihe unterschiedlicher, überraschender archäologischer Entdeckungen ist die Theorie populär geworden, dass vor Tausenden von Jahren unglaubliche, hochentwickelte antike Zivilisationen Südamerika bewohnt haben könnten und ein Erbe an atemberaubenden zyklopischen Bauwerken und Monumenten hinterlassen haben, die jeder Logik trotzen.

Von unglaublichen verlorenen Städten, unerforschten Gebieten, Sagen und Mythen über Riesen und Götter, die vom Himmel herabsteigen, bis hin zu Entdeckern, die auf der Suche nach längst vergessenen Zivilisationen spurlos verschwunden sind – Südamerika hat alles zu bieten.

Doch inmitten all der Geheimnisse, die tief im Herzen Südamerikas verborgen liegen, wenden wir uns der kyklopischen Steinmetzkunst zu, die auf die Existenz einer Reihe antiker Zivilisationen hinweist, die weitaus fortschrittlicher waren, als wir bereit sind zu akzeptieren.

Um die unglaublichen Geheimnisse, Mysterien und Schönheiten dieses Kontinents zu verstehen, blicken wir auf den ehemaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt und die Roosevelt-Rondon-Expedition, die ins Herz Brasiliens reiste.

In seinem Buch „Durch die brasilianische Wildnis“ erzählt der ehemalige US-Präsident eine unglaubliche Geschichte.

Während er die Stromschnellen eines gewaltigen Flusses im Mato Grosso filmte , wurde der ehemalige Präsident auf einen höchst ungewöhnlichen Anblick aufmerksam:

„An diesen Stromschnellen, am Wasserfall, entdeckte Cherrie seltsame Schnitzereien auf einem kahlen Felsen. Sie waren offensichtlich vor langer Zeit von Menschen angefertigt worden. Soweit bekannt, fertigen die dortigen Indianer heute keine solchen Figuren mehr an… Sie bestanden aus vier präzise gearbeiteten Kreisen mit einem Punkt in der Mitte auf der oberen, flachen Seite des Felsens, etwa einen halben Meter im Durchmesser; und darunter, an der Seite des Felsens, vier M-förmige oder umgedrehte W-förmige Figuren. Was diese merkwürdigen Symbole darstellten oder wer sie angefertigt hatte, konnten wir uns natürlich nicht die geringste Ahnung machen.

Es mag sein, dass in ferner Vergangenheit hochentwickelte Indianerstämme bis zu diesem schönen Fluss vorgedrungen waren, so wie wir ihn jetzt erreichten… Oberst Rondon erklärte, dass solche Figuren nirgendwo sonst im Matto Grosso zu finden seien, und deshalb sei es umso seltsamer, sie an diesem einen Ort an dem unbekannten Fluss zu finden, den noch nie zuvor von Weißen betreten worden war und den wir hinabfuhren…“

Insel Marajó – Heimat einer hochentwickelten antiken Kultur

Ohne jeden Zweifel verdient die alte Marajoara-Kultur aus Brasilien die Erwähnung als eine der erstaunlichsten Zivilisationen, die sich jemals im heutigen Brasilien entwickelt haben.

Die Insel Marajó war die Heimat der hochentwickelten präkolumbischen Zivilisation der Marajoara, die von etwa 400 v. Chr. bis etwa 1600 n. Chr. große Teile der Insel bewohnte. Die Bedeutung dieser Kultur wurde von Archäologen bestätigt, die seit dem 19. Jahrhundert die Heimat der Marajoara erforschen.

Schätzungen zufolge hatte diese präkolumbianische Gesellschaft in ihrer Blütezeit eine Bevölkerung von rund 100.000 Menschen.

Die Marajoara-Kultur war auch eine der Zivilisationen, die ein notorisch hohes Maß an sozialer Komplexität erreichten.

Ihre Komplexität spiegelte sich in ihrer technisch anspruchsvollen Keramikproduktion wider, die sich durch eine große Vielfalt an Formen und Gestalten auszeichnete.

Archäologische Ausgrabungen haben unzählige Artefakte der Marajoara zutage gefördert. Einige wurden in Gräberanlagen gefunden, andere dienten vermutlich verschiedenen Ritualen.

Die Ikonographie der Marajoara konzentrierte sich stark auf die menschliche Figur und die Darstellung tropischer Waldtiere mit symbolischer Bedeutung. Ihre Kultur bildet ein komplexes visuelles Kommunikationssystem, das Symmetrien, paarweise angeordnete Elemente, rhythmische Wiederholungen und binäre Gegensätze nutzt, um eine bestimmte Weltsicht zu bekräftigen, weiterzugeben und zu verewigen.

Zweifellos können wir feststellen, dass die Marajoara geschickte Töpfer waren; sie widmeten ihre Geschichte der Herstellung von seltsamen und reich verzierten Keramiken, die erstaunlicherweise auch heute noch von einer kleinen Anzahl von Kunsthandwerkern hergestellt werden.

Interessanterweise haben einige Wissenschaftler die von den Marajoara hergestellte Keramik mit der Keramik der Andenregion verglichen und damit eine mögliche Verwandtschaft zwischen ihnen nahegelegt.

Riesige unterirdische Kammern, die durch Tunnel miteinander verbunden sind, stellen einen weiteren Beweis für die Geschicklichkeit der alten Marajoara dar.

Marcel Homet – ein Beweis für fortgeschrittene Zivilisationen?

Marcel Homet war ein französisch-algerischer Forscher, der unzählige Bücher über Anthropologie, alte Geschichte und Ethnologie veröffentlichte.

Eines seiner bekanntesten Bücher, „Söhne der Sonne“, beschreibt seine Arbeit in Südamerika und die Entdeckungen, die er dabei machte und die den neuen Kontinent mit der alten Welt verbanden. Während seiner Feldforschung in Südamerika entdeckte Homet unter anderem zahlreiche Inschriften, Petroglyphen und unzählige Legenden und Überlieferungen der indigenen Bevölkerung. Diese Funde deuten auf die mögliche Existenz einer oder mehrerer hochentwickelter Zivilisationen hin, die in ferner Vergangenheit tief im Amazonas-Regenwald verborgen gelegen haben könnten.

Homets Arbeit führte ihn schließlich zum Stamm der MacuxiI , die von einer prächtigen, mit Gold geschmückten Stadt mit massiven Mauern und Dächern berichteten, die einer sonnenverehrten Zivilisation gehörte. Die MacuxiI brachten Homet auch zu einer weiteren Stadt, tief verborgen im unerforschten Pakaraima-Gebirge. Dort, so die Ältesten der MacuxiI, lägen die Überreste eines riesigen Felsblocks, bedeckt mit seltsamen Petroglyphen, die den Weg zu einer anderen Ruinenstadt weisen.

Der MacuxiI erklärte weiter, dass man, wenn man diesen Weg weiterginge und noch zwei Tage weiterliefe, auf eine massive Mauer in den Bergen stoßen würde, die von einem Bogen markiert sei, der zu einer unglaublichen Stadt unter der Oberfläche führe.

Pedra do Inga – Eine alte kosmische Karte?

Weitere Beweise für hochentwickelte antike Zivilisationen in Brasilien wurden im 17. Jahrhundert entdeckt, als der Entdecker Feliciano Coelho in der Nähe des heutigen Joao Pessoa unterwegs war und dort einen massiven, mit einem Flachrelief verzierten Stein freilegte: den Inga-Stein .

Auf seiner Oberfläche befanden sich unzählige seltsame Symbole und Zeichen, die sich von allen anderen Schriftsystemen des Kontinents unterschieden.

Die bekanntesten Symbole auf dem Inga-Stein stellen das Sternbild Orion und die Milchstraße dar. Experten bezeichnen den Inga-Stein als „ein außergewöhnliches archäoastronomisches Denkmal, das weltweit einzigartig ist“.

Der Inga-Stein weist Hunderte von rätselhaften Symbolen und „ Sternen “ auf, die sich über einen 245 Meter langen und 3 Meter hohen Felsen erstrecken. Mehrere Figuren sind in Flachrelief eingraviert, und einige Inschriften sind bis heute unerklärt. Das Alter der Inschriften ist unbekannt, Geologen schätzen jedoch, dass die Felsformation mindestens 6.000 Jahre alt ist.

Die Abholzung des Amazonas und wie sie Spuren einer längst verlorenen Kultur offenbarte

Neuere Studien haben weitere Beweise dafür geliefert, dass vor Tausenden von Jahren eine große antike Zivilisation den Amazonas ihre Heimat nannte.

Nach einer archäologischen Untersuchung sind die südlichen Teile des Amazonas-Regenwaldes von einem riesigen Netzwerk antiker Siedlungen und Zeremonialzentren bedeckt, die lange vor der Ankunft von Kolumbus existierten.

Forscher haben gezeigt, dass bereits um 1250 n. Chr. komplexe Gesellschaften mit rund einer Million Einwohnern im Amazonasgebiet existierten.

„Unsere Forschung zeigt, dass wir die Geschichte des Amazonas neu bewerten müssen“, sagten die Forscher, die von dem Fund überwältigt waren.

Die Verteilung der potenziellen Standorte deutet auf ein vernetztes, hochentwickeltes System befestigter Dörfer hin, das sich über 1.100 Meilen erstreckte und zwischen 1200 und 1500 n. Chr. florierte.

Manuskript 512 – Zeugnisse einer längst verschollenen Zivilisation im Amazonasgebiet?

Ein altes Dokument mit dem Titel Manuskript 512 liefert möglicherweise weitere Hinweise auf die Existenz längst verschollener Zivilisationen im Amazonasgebiet . Das Dokument, das sich heute in der brasilianischen Nationalbibliothek in Rio de Janeiro befindet, erwähnt eine Gruppe von Forschern, die um 1753 angeblich auf eine zerstörte antike Stadt im Osten Brasiliens gestoßen sind.

Diese „prächtige Steinstadt“ unterschied sich von allen anderen Städten, die sie je gesehen hatten; ihre Architektur erinnerte zunächst an die des antiken Griechenlands, und es gab geheimnisvolle Schriften, die nicht aus dieser Region stammten.

Der rätselhafte Text des Manuskripts wird durch kuriose Details ergänzt, wie etwa die Dokumentation der Entdeckung eines Beutels mit Goldmünzen, der die Silhouette eines Bogenschützen und einer Krone trägt, oder die Reproduktion von Hieroglyphen, die aus verschiedenen Ecken der Stadt kopiert wurden und von denen einige behaupten, sie wiesen eine verblüffende Ähnlichkeit mit griechischen und phönizischen Buchstaben auf.

Landsat 2 und die Pyramiden Südamerikas

Eine der wohl bizarrsten Entdeckungen ereignete sich, nachdem der Landsat-Satellit 1975 im Amazonasgebiet scheinbar pyramidenförmige Strukturen fotografiert hatte.

Die Vorstellung, dass der Amazonas nur von primitiven Kulturen bewohnt war, ist eine Untertreibung für unsere Zivilisation.

Ich zitiere Theodore Roosevelt aus seinem Buch „ Ultimate Collection: Memoirs, History Books, Biographies, Essays, Speeches &Executive Orders: America and the World War, The Ancient… Wilderness, History as Literature… “:

„Bevor der weiße Mann nach Südamerika kam, existierten dort bereits verschiedene Halbzivilisationen, manche primitiv, andere recht fortgeschritten, die aufstiegen, blühten und über Urzeiten hinweg bestanden und dann verschwanden. Die Wechselfälle in der Geschichte der Menschheit während ihres Aufenthalts auf diesem südlichen Kontinent waren ebenso seltsam, vielfältig und unerklärlich wie die Geschichte der höheren Tierformen auf demselben Kontinent im Zeitalter der Säugetiere, wie die Paläontologie zeigt…“

Deuten die vom Landsat-Satelliten aufgenommenen Bilder auf Spuren einer weiteren verlorenen Stadt im Amazonasgebiet hin? Das Gebiet, in dem die mutmaßlichen Pyramidenstrukturen entdeckt wurden, liegt an der peruanisch-brasilianischen Grenze, genauer gesagt südöstlich von Peru, bei 13° südlicher Breite und 71° 30″ westlicher Länge.

Itá Letra, eine unentzifferbare Schrift in Südamerika

Wenn wir uns weiter nach Süden begeben, weg von Brasilien und hin zu Uruguay, stoßen wir auf ein weiteres megalithisches Rätsel: Itá Letra .

Tief im Inneren des Ybytyruzú-Gebirges in Paraguay liegt das imposante Rätsel von Itá Letra („Stein mit Schrift“), ​​ein Ort mit rätselhaften Felszeichnungen, die lange Zeit als Werk der Wikingerzeit galten. Die geheimnisvollen Felszeichnungen stammen aus der Zeit um 5000 v. Chr. und zeigen zahlreiche Symbole. Am auffälligsten sind jedoch die Gravuren, die vermutlich Sternenkarten oder Sternbilder darstellen.

Die rätselhaften Inschriften wurden 2010 von einem Archäologenteam des Museo de Altamira (Spanien) untersucht.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Figuren von Einheimischen der Region zwischen 5000 und 2500 v. Chr. angefertigt wurden, womit skandinavische Wikinger als mögliche Urheber ausgeschlossen werden konnten.

Die ältesten Symbole der Itá Letra stammen vermutlich aus der Zeit um 5000 v. Chr. und befinden sich in den verborgensten Höhlen. Sie stellen unter anderem Sternbilder, Katzen- oder Vogelspuren sowie weibliche Geschlechtsorgane dar, die die damaligen Höhlenbewohner wahrnahmen und in ihren Höhlen nachbildeten.

Eine Pyramiden bauende Zivilisation, die den alten Ägyptern vorausging

Obwohl jeder Ägypten sofort mit Pyramiden in Verbindung bringt, ist die Wahrheit, dass es in Südamerika eine so hochentwickelte antike Zivilisation gab, dass sie bereits vor den Ägyptern Monumente und Pyramiden baute .

Caral gilt als eine der ersten hochentwickelten antiken Zivilisationen Südamerikas. Sie entwickelten vor über 5000 Jahren fortschrittliche Methoden in Ackerbau, Medizin, Ingenieurwesen und Architektur.

„Was die Pharmakologie betrifft, so stellten wir fest, dass die Einwohner von Caral Weidenholz – das den Wirkstoff von Aspirin enthält – zur Linderung von Schmerzen wie Kopfschmerzen verwendeten.“

Die Website andina.com.pe schreibt:

„Ein weiteres Highlight war die Bauingenieurarbeit, die immer wieder für Erstaunen sorgt, da Wissenschaftler die seismische Widerstandstechnologie auf die über 5000 Jahre alten Bauwerke angewendet haben.“

Chan-Chan: Die größte präkolumbianische Stadt Südamerikas

Der andine Chimú-Staat war eine antike Zivilisation, die um 850 n. Chr. im heutigen Peru entstand . Diese antike Stadt erstreckt sich über beeindruckende 20 Quadratkilometer, wobei das dicht bebaute Stadtzentrum 6 Quadratkilometer umfasst. Sie war die Hauptstadt des Reiches und Heimat von über 50.000 Menschen. Archäologen haben im Zentrum der Stadt, die aus mehreren ummauerten Zitadellen bestand, pyramidenförmige Tempel , Friedhöfe , Gärten , Wasserreservoirs und symmetrisch angeordnete Räume entdeckt .

Das Chimu-Reich war bekannt für seine äußerst gut geplanten Städte mit großen, flachgedeckten Gebäuden für den Adel und unglaublich reich verzierten Lehmziegelpyramiden, die als Tempel dienten.

Puma Punku, Ollantaytambo, Sacsayhuaman – Ein megalithisches Mysterium

Ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang über diese drei oben genannten Orte schreiben.

Aber das habe ich in der Vergangenheit bereits getan.

Alle drei Stätten sind zweifelsfrei der beste Beweis dafür, dass in ferner Vergangenheit in Südamerika hochentwickelte Zivilisationen existierten.

Alle drei antiken Stätten, Ollantaytambo, Sacsayhuaman und Puma Punku, liefern Beweise für supermassive Steine ​​und kunstvoll geformte Blöcke, die so platziert wurden, dass kein einziges Blatt Papier zwischen die Blöcke passt.

Noch interessanter ist die Tatsache, dass viele der in Ollantaytambo und Sacsayhuaman gefundenen Steine ​​fast so aussehen, als wären sie eingeschmolzen und dann in eine bestimmte Form gebracht worden.

Sacsayhuaman beispielsweise weist unglaubliche Zickzacklinien an den Steinbrüchen auf, aus denen die Ureinwohner ihre Steine ​​gewannen. Niemand konnte bisher erklären, mit welchem ​​Werkzeug diese gleichmäßigen Linien in Sacsayhuaman erzeugt wurden.

Puma Punku hingegen bietet uns die sogenannten „H-Blöcke“, die für sich genommen ein riesiges Rätsel darstellen.

Niemand weiß genau, wie sie geformt wurden und wozu sie dienten.

Ein vielleicht noch größeres Rätsel ist der Transport.

Wie genau transportierten die Erbauer von Puma Punku, Ollantaytambo und Sacsayhuaman die massiven Steinblöcke ohne den Einsatz von Technologien wie dem Rad?

Menschliche Aktivitäten in Amerika vor etwa 130.000 Jahren?

All das ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir die neuesten archäologischen Entdeckungen auf dem amerikanischen Kontinent betrachten.

Die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichte Entdeckung hat in der archäologischen Gemeinschaft für Aufsehen gesorgt.

Die Ankunft der ersten Menschen in Amerika hat seit Jahren eine komplexe wissenschaftliche Debatte unter Experten ausgelöst.

Nach dem Fund von Beweisen für die Verwendung von Steinwerkzeugen und fossilen Überresten eines Mastodons an einer archäologischen Stätte in Kalifornien behaupten Experten, dass einige unserer menschlichen Verwandten bereits vor etwa 130.000 Jahren in die Neue Welt eingewandert waren .

„Mir ist bewusst, dass 130.000 Jahre ein sehr hohes Alter sind und unsere Fundstätte zur ältesten archäologischen Stätte Amerikas machen“, sagt Studienleiter Tom Deméré, Paläontologe am San Diego Natural History Museum, dessen Team seine Analyse heute in Nature veröffentlicht . „Natürlich erfordern solch außergewöhnliche Behauptungen außergewöhnliche Beweise, und wir sind der Ansicht, dass die Mastodon-Fundstätte von Cerutti diese Beweise liefert.“

Und obwohl der oben erwähnte Fund in Nordamerika gemacht wurde, zwingt er uns dazu, Fragen zu stellen, die wir jahrzehntelang vermieden haben.

Wenn es vor etwa 130.000 Jahren Menschen in Nordamerika gab, ist es dann nicht möglich, dass ähnliche Hominiden auch im Süden existierten? In Mittel- und Südamerika?

Video: