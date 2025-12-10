Eine schockierende Simulation zeigt genau, was mit Ihrem Körper passiert, wenn Sie 30 Tage lang Cannabis konsumieren

Das YouTube-Video zeigte, wie sich Cannabis nach nur einem Monat Konsum auf Geist und Körper auswirkt.

Ein Video, das derzeit die Runde macht, zeigt die Realität dessen, was im Körper passiert, wenn man 30 Tage lang täglich Cannabis konsumiert.

Laut der Priory Group konsumieren viele Menschen in Großbritannien Cannabis; Schätzungen zufolge sind es rund 13,8 Prozent der 16- bis 24-Jährigen .

Viele mögen es als harmlose Freizeitdroge abtun, die aus der Marihuanapflanze gewonnen wird, doch das Rauchen der getrockneten Blüten kann bei längerem Gebrauch zu unerwarteten Reaktionen führen.

Laut dem YouTube-Kanal Untold_Healing läuft im Körper nach der Einnahme der Droge der Klasse B ein Prozess ab, der wahrscheinlich etwas anders verläuft, als Sie es sich vorgestellt haben.

Selbstverständlich ist, wie bei jeder Droge , Vorsicht geboten, egal wie harmlos man sie auch einschätzen mag.

So, ohne weitere Umschweife, hier ist, was Cannabis in 30 Tagen mit dir macht:

Tag eins: Euphorie

Wie eine Dopaminspritze löst Cannabis laut Simulation einen Schub des Glückshormons aus, indem es beim Rauchen, Essen oder Trinken als Tee den entsprechenden Teil des Gehirns aktiviert.

Deshalb fühlen Sie sich möglicherweise für eine Weile gelassen, entspannt und einfach rundum glücklich. Die Wirkung ist jedoch nur von kurzer Dauer.

Laut den American Addiction Centers erleben viele Menschen beim Konsum von Marihuana Gefühle der Entspannung und Euphorie, andere hingegen können Gefühle wie Angstzustände, Panikattacken, Misstrauen und allgemeine Furcht verspüren.

Es kommt also ganz auf die Person an.

Tag drei bis fünf: Toleranz beginnt

Dieses Glücksgefühl hält nicht ewig an, denn innerhalb von fünf Tagen beginnt sich eine Toleranz zu entwickeln, was bedeutet, dass mehr Cannabis in Ihrem Körper benötigt wird, um die Wirkung des ersten Zuges am ersten Tag nachzuahmen.

Hier wird die Sache knifflig, denn man muss immer mehr rauchen, um den gleichen Rauschzustand zu erreichen.

Zwei Wochen: Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt

Die Simulation erklärte, dass bei täglichem Cannabiskonsum der Wendepunkt für das Gedächtnis nach zwei Wochen erreicht ist .

Darin wurde erklärt, dass in diesem Alter die Fähigkeit zur Bildung neuer Erinnerungen beeinträchtigt wird und die „Kurzzeitgedächtniskonsolidierung um 18 Prozent abnimmt“, wobei Menschen unter 25 Jahren am stärksten betroffen sind.

Die American Addiction Centers weisen darauf hin, dass der regelmäßige Konsum von Marihuana während der Adoleszenz zu Beeinträchtigungen wie Lern-, Gedächtnis- und Impulskontrollstörungen führen kann. Außerdem können erhebliche Unterschiede in der Gehirnentwicklung auftreten, wenn der starke Cannabiskonsum vor dem 18. Lebensjahr beginnt.

Tag 20: Die Abhängigkeit beginnt

Laut der YouTube- Simulation beginnt die Abhängigkeit in der Regel am 20. Tag; zu diesem Zeitpunkt werden auch etwa 20 Prozent der Cannabiskonsumenten süchtig.

Cannabisabhängigkeit wird als Cannabiskonsumstörung bezeichnet.

Laut britischen Suchtbehandlungszentren verläuft diese Sucht in Wellen und zeigt ein Muster, bei dem die Betroffenen nicht mehr aufhören können, sobald sie sich auf das Gefühl verlassen, das ihnen Cannabis vermittelt.

Der Verzicht auf das Rauchen könnte bei der betroffenen Person Unbehagen auslösen, da sie sich erst an den Rauschzustand gewöhnen muss.

Tag 30: Der Entzug führt zu Entzugserscheinungen

Die Simulation zeigte anschließend die schockierende Realität des Versuchs, nach 30 Tagen Cannabiskonsum mit dem Kiffen aufzuhören – und das Ergebnis ist alles andere als schön.

Darin wurde erklärt, dass sich der Körper zu diesem Zeitpunkt auf das Gefühl verlässt und dass es dann beängstigend wird, wenn die Zufuhr des Medikaments plötzlich unterbrochen wird.

Schlafstörungen , Reizbarkeit und Angstzustände, die zwei bis sechs Wochen andauern können, könnten Sie jetzt erwarten.

Laut der amerikanischen Sucht-Website kann der chronische und häufige Konsum von Marihuana bei manchen Menschen zu einer körperlichen Abhängigkeit führen, was Entzugserscheinungen zur Folge hat , die „innerhalb der ersten Woche nach dem Aufhören ihren Höhepunkt erreichen und bis zu zwei Wochen andauern können“.

Folgendes kann es laut Beschreibung verursachen:

Reizbarkeit

Stimmungsschwankungen​

Schlafstörungen

Verminderter Appetit

Verlangen nach Marihuana

Unruhe

