Medienbericht: Dreieckiges UFO in Mexiko gefilmt (Video)

Ein fantastisches Video aus Mexiko bietet einen bemerkenswert klaren Blick auf ein dreieckiges UFO, das am Nachthimmel erschien.

Laut einem Bericht lokaler Medien filmte der Augenzeuge Ikal Cuauhtli Iktan die seltsame Szene am 29. November in der Stadt Orizaba. In dem untenstehenden Video zoomt der Zeuge auf ein Objekt, das zunächst besonders hell über ihm zu sein scheint.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man jedoch, dass es sich um fünf Lichter handelt, die ein Dreieck bilden, wobei das Zentrum des Objekts besonders hell leuchtet.

Seitdem Iktans Video wenige Tage nach der Sichtung online gestellt wurde, ging es in den mexikanischen sozialen Medien viral. Einige vermuteten, das Objekt sei außerirdischen Ursprungs.

Skeptischere Zuschauer widersprachen dieser Theorie und argumentierten stattdessen, es könne sich lediglich um eine Drohne gehandelt haben.

Was halten Sie von Iktans beeindruckender Aufnahme?

