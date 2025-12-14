Medienbericht: Überwachungskamera filmt Mann bei Hexenritual vor seinem Haus in Indien

In einem indischen Wohngebiet herrscht Aufregung, nachdem eine Überwachungskamera einen Mann gefilmt hat, der vor einem verschlossenen Haus ein Hexenritual durchführte.

Laut einem Bericht lokaler Medien ereignete sich die unheimliche Szene Anfang des Monats in der Gemeinde Khed. In dem oben gezeigten Video ist zu sehen, wie der Mann seelenruhig auf das Haus zugeht, vorsichtig eine Tasche leert, einen Gegenstand zerschlägt, was mehrere laute Knalle verursacht, und dann vom Haus weggeht.

Später stellte sich heraus, dass der seltsame Moment, den die Überwachungskamera aufgezeichnet hatte, in Wirklichkeit ein Hexenritual war, das von einem merkwürdigen Besucher durchgeführt wurde.

Die verwendeten Zutaten waren Zitrone, Kurkuma, Joghurt-Reis und Zinnober; bei dem zerbrochenen Gegenstand handelte es sich um eine Kokosnuss.

Obwohl die Zusammenstellung der Lebensmittel und Gewürze willkürlich erscheinen mag, erkannten die Anwohner die ungewöhnliche Sammlung sofort als die Zutaten für ein Ritual.

Der Vorfall beunruhigte die Anwohner verständlicherweise, da niemand den mysteriösen Magier erkannte. Auch der Zweck des Rituals an dem verlassenen Haus ist unbekannt, man vermutet jedoch einen Zusammenhang mit einem Eigentumsstreit um das Grundstück.

Angenommen, der Zauber zielte darauf ab, das Haus zu erwerben, hofft die Nachbarschaft wohl, dass er fehlgeschlagen ist, damit sie nicht plötzlich neben jemandem wohnen, der Streitigkeiten mit magischen Mitteln beilegen könnte.

Video: