Fakten über Gilgamesch – den Halbgott des alten Sumer

Gilgamesch gilt gemeinhin als legendäre Figur der sumerischen Mythologie, obwohl viele Autoren und Gelehrte argumentieren, dass er tatsächlich vor Tausenden von Jahren gelebt haben könnte. Er wird als erster Held der Erde bezeichnet und ist eine zentrale Figur im Gilgamesch-Epos.

Da Gilgamesch eine bedeutende Persönlichkeit ist, beleuchten wir in diesem Artikel einige der interessantesten Fakten über ihn, die uns helfen zu verstehen, wer dieser antike Held war und welches Vermächtnis er hinterlassen hat.

Laut der sumerischen Königsliste war Gilgamesch, Sohn der Göttin Ninsun und des Priesterkönigs Lugalbanda, König des Bezirks Kulab und fünfter König der Stadt Uruk (Erech in den biblischen Texten, das heutige Warqa im Irak), um das Jahr 2750 v. Chr.

Er regierte höchstwahrscheinlich zwischen 2800 und 2500 v. Chr. und wurde posthum vergöttlicht .

Gilgamesch folgte König Lugalbanda auf den Thron. Er regierte 126 Jahre lang und hinterließ den Thron seinem Sohn Ur-Nungal, der 30 Jahre lang regierte.

Gilgamesch, der König von Uruk, wird üblicherweise als Mensch bezeichnet, obwohl er angeblich zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel Mensch gewesen sein soll.

Man glaubt, dass Gilgamesch von den Göttern mit Stärke, Mut und Schönheit gesegnet wurde und als der stärkste und größte König gilt, der je gelebt hat.

Die ersten Forscher, die die sumerische Sprache studierten, lasen seinen Namen fälschlicherweise als Izdubar.

Am bekanntesten ist er wohl als Protagonist des Gilgamesch-Gedichts, auch bekannt als Gilgamesch-Epos.

Das Gilgamesch-Epos gilt als das älteste und bedeutendste literarische Werk der Welt und zählt zu den frühesten bekannten literarischen Schriften überhaupt. Es entstand aus einer Reihe sumerischer Legenden und Gedichte in Keilschrift, die auf das frühe 3. oder späte 2. Jahrtausend v. Chr. datiert werden.

Historiker sind sich einig, dass das Gilgamesch-Epos einen erheblichen Einfluss sowohl auf die Ilias als auch auf die Odyssee ausübte .

Das Gilgamesch-Epos erzählt die Geschichte des Sohnes der Göttin Nnisun, der zusammen mit seinem Freund Enkidu eine Reihe gefährlicher Quests und Abenteuer erlebt.

Gilgamesch, ein unwiderstehlicher König, schlief mit frisch verheirateten Frauen aus Uruk. Dies machte das Volk unglücklich.

Im Gegenzug erschafft die Schöpfungsgöttin Aruru einen mächtigen Wilden namens Enkidu, der Gilgamesch an Stärke ebenbürtig ist.

Gilgamesch und Enkidu liefern sich einen großen Kampf, aus dem Gilgamesch als Sieger hervorgeht. Gilgamesch verschont Enkidus Leben, und sie werden Freunde.

Gemeinsam erleben Gilgamesh und Enkidu Abenteuer. Sie besiegen Humbaba ( der ostsemitische Name für Huwawa ) und den Himmelsstier.

Im Gilgamesch-Epos stirbt Enkidu an einer Krankheit, die ihm die Götter als Strafe auferlegt haben. Dies versetzt Gilgamesch in Todesangst. Er beschließt, den Weisen Utnapischtim aufzusuchen , der die Sintflut überlebt hat. Gilgamesch sucht nach Unsterblichkeit.

Gilgamesch gelingt es nicht, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften. Er scheitert wiederholt an den ihm gestellten Prüfungen und kehrt schließlich nach Uruk zurück, wo er erkennt, dass die Unsterblichkeit für ihn unerreichbar ist.

Obwohl es in antiken literarischen Werken Hinweise auf seine Existenz gibt, haben Gelehrte nirgendwo eine zeitgenössische Erwähnung von Gilgamesch gefunden.

Gilgamesch wird von König Enmebaragesi von Kisch, einer bekannten historischen Figur, die vermutlich in der Nähe oder während Gilgameschs Lebenszeit lebte, als Herrscher bezeichnet.

Die Tummal-Inschrift , ein vierunddreißigzeiliger historiographischer Text, der während der Herrschaft von Ishbi-Erra entstand , schreibt Gilgamesch den Bau der Mauern von Uruk zu: „Zum zweiten Mal fiel das Tummal in Trümmer, Gilgamesch baute das Numunburra des Hauses Enlil. Ur-lugal, der Sohn Gilgameschs, machte das Tummal zu seiner bedeutendsten Stätte und brachte Ninlil ins Tummal.“

In Me-Turan (dem heutigen Tell Haddad) wurden Fragmente eines epischen Textes gefunden, die darauf hindeuten, dass Gilgamesch am Ende seines Lebens unter dem Flussbett begraben wurde.

