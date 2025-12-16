Gefälschte Geschichte: Das Mysterium im Industal

Die Indus-Kultur zählte zu den frühesten großen urbanen Kulturen und blühte während der Bronzezeit in den Überschwemmungsgebieten des Subkontinents.

Ihr Reich erstreckte sich über das heutige Pakistan und Nordindien und war geprägt von hochentwickelten Städten, Handel, Handwerkskunst und fortschrittlicher Planung. Ihre Epoche umfasste etwa 3300 v. Chr. bis 1300 v. Chr., mit ihrer Blütezeit zwischen 2600 v. Chr. und 1900 v. Chr. Von Guy Anderson

Was sie so rätselhaft erscheinen lässt, ist nicht der Mangel an Überresten, sondern der Mangel an Erklärungen. Es gibt keine entzifferten Texte, keine eindeutigen Herrscher, keine aufgezeichneten Epen, keine gesicherte Sprache – nur Spuren einer Welt, die halb verborgen zu sein scheint.

Die physischen Zeugnisse ihrer Gesellschaft sind beeindruckend, und Mohenjo-daro zählt zu den am besten erhaltenen antiken Siedlungen der Welt. Die Stadt erstreckte sich über Hunderte von Hektar und umfasste erhöhte Plattformen, öffentliche Brunnen, Getreidespeicher und ein riesiges, versenktes, wasserdichtes Becken, das als Großes Bad bekannt ist.

In den unteren Ebenen der Stadt wurden Häuser aus gebrannten Ziegeln nahezu identischer Größe errichtet. Sie waren um gerade, rechtwinklig zueinander verlaufende Straßen angeordnet, die ein Raster bildeten – ein System, das Jahrhunderte vor jeglichem bekannten Einfluss auf Asien angelegt wurde.

Diese Präzision ist einer der vielen Gründe, warum die Zivilisation so planvoll wirkt: Die Ziegel in Städten wie Mohenjo-daro und Harappa weisen ein einheitliches Verhältnis von 1:2:4 auf, selbst wenn sie Hunderte von Kilometern voneinander entfernt gefunden wurden.

Handelsgegenstände belegen die enge Vernetzung ihrer Gesellschaft, wie Tausende kleiner Steinsiegel belegen, die für Handel und Identifizierung dienten. Sie sind oft aus Speckstein gefertigt und mit Tiermotiven verziert, die kurze Inschriften in Indus-Schrift tragen. Die Zivilisation stellte wiederholt ein muskulöses und gelassenes, einhörniges Wesen dar, häufig vor einem Baum oder einem altarähnlichen Bauwerk.

Es wird gemeinhin als Einhornsiegel bezeichnet, weist jedoch keinerlei Ähnlichkeit mit späteren europäischen Einhorn-Darstellungen auf und scheint mit einer Symbolik verbunden zu sein, die wir noch nicht entschlüsseln können. Andere Siegel zeigen Stiere, Elefanten, Nashörner und Tiger, aber nie Szenen aus Krieg oder königlicher Abstammung.

Diese Siegel sind unser wichtigster Hinweis auf Identität, Herrschaft oder Glauben, doch sie wirken wie Artefakte, die ebenso viel verbergen wie enthüllen.

#Die Schrift, die sie tragen, ist ebenso rätselhaft – die meisten Inschriften enthalten nur 5 bis 20 Symbole, bieten keine ausreichend langen Sätze, um sie leicht zu entziffern, keine wiederkehrenden Personennamen und keine offensichtliche Grammatik, die wir bisher isolieren könnten.

Unser Wissen über ihr Volk stammt aus materieller Kultur und Gräberstätten. Die Zivilisation fertigte die ältesten bekannten Baumwolltextilien, schmolz Kupfer, stellte kunstvolle Karneolperlen her, kalibrierte Gewichte mit erstaunlicher Genauigkeit und errichtete Werften wie die von Lothal, einem der ältesten bekannten Häfen der Welt, dessen Entwässerungssystem und Gezeitenbecken noch heute sichtbar sind.

Menschliche Überreste, wenn auch im Verhältnis zur Größe der Zivilisation weniger zahlreich, wurden in Friedhöfen wie denen von Harappa gefunden.

Die Bestatteten waren ohne Gold, Kronen oder königliche Würde bestattet. Ihre Gräber enthielten Gebrauchsgegenstände wie Perlen, Keramik, Armreifen und Werkzeuge, aber nichts, was auf Königtum oder göttliche Herrschaft hindeutet.

Ihre egalitäre Bestattungspraxis wirft nicht die Frage nach Schwäche auf, sondern nach einer völlig anderen kulturellen Hierarchie – vielleicht einer, die Gemeinschaft, Handel oder rituelle Praktiken höher bewertete als die Abstammung von der Monarchie?

Ihr Niedergang zählt zu den unheimlichsten stillen Enden der Archäologie, denn es gibt keine archäologische Schicht aus Asche und Eroberungsspuren, keine Überreste von Schlachten oder Anzeichen von Massenepidemien. Stattdessen veränderten die Flüsse über Generationen ihren Lauf, der Handel ging zurück und die Städte wurden allmählich verlassen, zurückgelassen mit leeren Abwasserkanälen und ungenutzten Speichern.

Die Zivilisation zerfiel langsam und hinterließ kein endgültiges Vermächtnis, keinen Bösewicht, keinen Sieger, nur Fragen, konserviert in Ziegeln, Symbolen und Schweigen. Es ist dieses allmähliche Verblassen, das unerklärt, aber gut belegt ist, das den Eindruck erweckt, dass wir es nicht mit einer zerstörten Zivilisation zu tun haben, sondern mit einer, deren Entwicklung unterbrochen und durch klimatische Veränderungen oder innere Wandlungen aufgelöst wurde, anstatt durch eine dramatische Eroberung.

Nur wenige antike Gesellschaften bieten eine so ungewöhnliche Mischung aus Reichtum und Schweigen. Die Zivilisation hinterließ perfekt geplante Städte, kontinentübergreifende Handelsnetze, Docks, Werkzeuge, Schmuck, Gewichte, Bäder und Siegel – doch keine der erzählerischen oder politischen Spuren, die erklären, wer die Macht innehatte und warum alles begann.

Ihr Geheimnis liegt nicht im Fehlen von Beweisen, sondern im Fehlen von Interpretationen und in einem Rätsel, das noch immer vom Lauf der Zeit verschlossen ist.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

Mehr über die echte gefälschte Geschichte lesen Sie im Buch „Die Schlammflut-Hypothese“ und mehr über die Alte Welt Ordnung in „Die Welt-Illusion“ oder über die Innere und Flache Erde in „DUMBs 2“ oder die Eiswand und die Gefallenen Engel in „Antarktis: Hinter der Eiswand“ sowie über „Die vergessene Welt der Riesenbäume“