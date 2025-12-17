🚨 Schumann-Resonanz Blackout 🚨

·

,

Herzschlag der Erde“ berichtet:

DAS ERDFELD SCHWEIGT. HÖRST DU JETZT ENDLICH HIN?

Nach massiven Ausschlägen:

❌ Keine Daten mehr.

❌ Keine Kurven.

❌ Keine Erklärung.

Letzte Messung: 21:30 Uhr Tomsk. Danach Stille.

Wenn Messsysteme offline gehen, geht es nicht mehr um Zahlen.

Dann geht es um Ausrichtung.

Viele spüren seitdem:

👉innere Unruhe

👉Entscheidungschaos

👉Erschöpfung trotz Schlaf

👉Geld- und Existenzdruck

👉das Gefühl, nicht „richtig“ im Leben zu stehen

❗ Das ist kein Zufall.

❗ Das ist kein Stress.

🔥 Das Feld zwingt zur Ehrlichkeit.

In instabilen Phasen wird sichtbar, wer gegen seinen Seelenplan lebt und wer im Einklang ist.

Wer falsch ausgerichtet ist, spürt jetzt Widerstand auf allen Ebenen.

Wer richtig steht, wird getragen.

✨ Dein Seelenplan zeigt dir:

👉warum sich dein Leben gerade schwer anfühlt

👉wo du Energie verlierst

👉warum Geld, Klarheit oder Leichtigkeit blockieren

👉und was du konkret ändern musst

⏳ Wichtig:

Solche Phasen kommen nicht oft.

Und sie bleiben nicht lange offen.

Aktuelle Beiträge

Kommentare

3 Antworten zu „🚨 Schumann-Resonanz Blackout 🚨“

  1. Avatar von uwe
    uwe

    Antworten
  2. Avatar von Roland
    Roland

    Ja, so sind halt, die magnetischen Mondphasen.
    Ein von alleine laufender Magnetismus benötigt eine spezielle Form von Energie um permanent funktionieren zu können.
    Da die Sonne und der Mond wie N und S Pol im Magnetismus sind, bleibt als Energie der Erdkreis mit sämtlichen Arten von Leben. Wenn aber der Mensch selbst sämtliches Leben und somit Energie zerstört, kann der Dauer Magnet wie ein Motor nicht mehr funktionieren. Wir nähern uns somit dem Stillstand
    des Permanentmagnet-Synchronmotor, auch das Urfeld genannt. Bitte beachtet dieses gut, solange ihr eurer Tötungs und Zerstörungsgeilheit weiter frönt. Das was kommen wird, beschreiben die Medien gerne als den Polsprung. S und N tauschen aber nicht, sondern es mangelt an der fehlenden Energie.
    Versteht vermutlich niemand mehr. Zu groß geworden scheint der autogene Egoismus der Bestie Mensch geworden zu sein.

    Antworten
  3. Avatar von uwe
    uwe

    https://youtu.be/Qo7mxSGLKxk?si=2yQVLrdS5hRi8WXp

    Logisch kombiniert…

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Entdecke mehr von anti-matrix.com

Jetzt abonnieren, um weiterzulesen und auf das gesamte Archiv zuzugreifen.

Weiterlesen