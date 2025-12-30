Der geheimnisvolle, abgeflachte Berggipfel von Monte Alban und seine antike Pyramidenstadt

Eine der ungewöhnlichsten und geheimnisvollsten archäologischen Stätten im heutigen Mexiko liegt auf dem Gipfel des Monte Albán. Die Stadt soll um 500 v. Chr. erbaut worden sein und weist einige der bizarrsten Bauwerke der Antike auf.

Archäologen schätzen, dass bisher nicht mehr als 15 Prozent der antiken Stätte freigelegt wurden. Die Stadt liegt auf einem künstlich abgeflachten Berggipfel, was zahlreiche Fragen und Rätsel aufwirft.

Der Monte Albán ist ein Berg, dessen Gipfel scheinbar buchstäblich abgetragen und eingeebnet wurde, sodass ein extrem flacher Tafelberg entstanden ist. Das Faszinierendste daran ist, dass auf dieser riesigen Ebene eine antike Kultur eine gewaltige Stadt errichtete.

Monte Alban gilt als eine der legendärsten und einflussreichsten Städte, die jemals in Mesoamerika existiert haben .

Sie existierte Tausende von Jahren, bis im 8. Jahrhundert die gesamte Stadt auf mysteriöse Weise verlassen wurde.

Die Stadt selbst, die auf einem künstlich abgeflachten Hügel liegt, befindet sich vierhundert Meter über dem Altiplano des Oaxaca-Tals. Die Tatsache, dass die Stadt auf einem künstlich abgeflachten Berggipfel liegt, wirft viele Fragen auf.

Wie haben die Erbauer der Stadt einen Berggipfel eingeebnet? Und wohin ist das ganze restliche Material verschwunden?

Welche Technologie wurde verwendet? Den Erbauern gelang es auf irgendeine Weise, eine Fläche von der Größe von mehr als 50 Fußballfeldern zu ebnen, wodurch ein riesiges Plateau entstand, das dem in Gizeh, Ägypten, unheimlich ähnlich sieht.

Über die Ursprünge der riesigen Stadt, die auf dem abgeflachten Berggipfel errichtet wurde, wird heftig debattiert. Man geht jedoch davon aus, dass Monte Alban auf seinem Höhepunkt die Hauptstadt des mächtigen Zapotekenreichs war und mehr als 35.000 Einwohner beherbergte, die hauptsächlich auf den terrassenförmig angelegten Hängen des Berges lebten, die der Landwirtschaft gewidmet waren.

Der antike Name dieser Stadt, die von den Zapoteken am Ende der späten Präklassik gegründet wurde, ist Gegenstand von Diskussionen. Bekannt ist, dass die Mexica die Stadt Ocelotepec nannten, was mit „Monte Jaguar“ oder „Monte del Jaguar“ übersetzt werden kann.

Seinen spanischen Namen Monte Albán verdankt der Berg den Spaniern während der spanischen Eroberung, da die Landschaft Ähnlichkeiten mit den Bergen Italiens aufwies.

Es wird auch angenommen, dass Monte Alban im vierten Jahrhundert unter der Kontrolle der antiken Stadt Teotihuacan gestanden haben könnte.

Die Stadt zeichnet sich durch eine Vielzahl massiver Gebäude und Pyramidenbauten aus. Monte Alban besaß außerdem eine Sternwarte.

Es ist bekannt, dass die astronomische Beobachtung der vorhispanischen Gesellschaft das notwendige Wissen vermittelte, um die Zyklen der Landwirtschaft, die Jahreszeitenwechsel, die Nähe der Regenfälle und die Zeiten der Ernte von Heilpflanzen zu berechnen sowie zukünftige Ereignisse vorherzusagen und Bauwerke, Straßen, Alleen und Plätze nach den Himmelsrichtungen auszurichten.

Auf der Plaza de Monte Alban befinden sich zwei Gebäude, die nach Ansicht von Experten als astronomische Observatorien dienten: Gebäude J und P.

Gebäude J beispielsweise befindet sich im Zentrum des Hauptplatzes der Altstadt und zeichnet sich durch seine ungewöhnliche, pfeilartige Form aus. Was es zudem noch rätselhafter macht, ist seine Ausrichtung: Sie unterscheidet sich von allen anderen Bauwerken in Monte Alban.

Ein weiteres faszinierendes Detail dieser antiken Stadt ist die schiere Anzahl der Stelen, die an der Ausgrabungsstätte gefunden wurden.

Bislang haben Archäologen in Monte Alban mehrere Stelen identifiziert, die auf ihrer Oberfläche ausschließlich geschriebenen Text in Form von Hieroglyphen enthalten, auf denen keine Tier- oder Menschenfiguren dargestellt sind.